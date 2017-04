Precio del Oro Pronóstico Fundamental, 25 Abril 2017

Los futuros del oro para junio en Comex registraron un movimiento de dos caras el martes, ya que los inversores siguieron reaccionando a los resultados de las elecciones francesas, pero sobre todo a las renovadas preocupaciones por Corea del Norte.

En lo que respecta a las elecciones francesas, creo que los inversores están listos para seguir adelante después de que Emmanuel Macron y Marine Le Pen pasaron a la segunda vuelta presidencial. Se esperaba que ambos candidatos terminaran primero y segundo, respectivamente, por lo que no hubo sorpresa. La venta que vimos el lunes estuvo relacionada con la cuadratura de posiciones de los especuladores apostando por un resultado inusual o inesperado.

Mientras tanto, Le Pen y Macron se enfrentarán de nuevo el 7 de mayo. Las encuestas actuales muestran que Macron supera fácilmente a Le Pen en la segunda ronda. Por lo tanto, no es probable que el oro reaccione demasiado a las noticias de Francia a menos que las encuestas empiecen a mostrar a Le Pen ganando terreno.

El foco de los traders de oro esta semana va a estar principalmente en Corea del Norte. La demanda de refugio seguro seguirá siendo fuerte en medio de las tensiones por el programa nuclear de Corea del Norte.

El lunes, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo que el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas debe estar preparado para imponer nuevas sanciones a Corea del Norte por la prueba de una sexta bomba nuclear el martes.

Los traders de oro también están viendo a Washington como un posible cierre del gobierno este fin de semana. La fecha límite para el cierre del gobierno es el viernes 28 de abril.

Este proceso gubernamental ocurre cuando el Congreso no aprueba la legislación que financia aspectos clave del gobierno, obligando a ciertas agencias a cesar su operación. El Congreso debe llegar a un acuerdo sobre el presupuesto de los Estados Unidos el viernes 28 de abril. Si no lo hace, el gobierno cerrará el sábado 29 de abril a las 12:00 a.m.

En este momento en las negociaciones, la Administración Trump quiere incluir la financiación para un muro fronterizo en el presupuesto. Trump también amenazó con retener pagos de subsidios de Obamacare si los demócratas no negocian. La administración Trump ha ofrecido a los demócratas un comercio: por cada dólar de pagos de subsidios de Obamacare, habrá 1 dólar puesto a un lado para ayudar a construir el muro.

En la actualidad, el gobierno puede tener un exceso de efectivo en sus libros para seguir funcionando después de la fecha de cierre y puede incluso permanecer solvente durante varios meses más, pero esto no será una buena señal, por lo que los inversores van a actuar en consecuencia. Debido a la incertidumbre creada por la situación, es probable que muevan dinero de los activos de mayor riesgo a activos seguros como el oro.

Fuente: FX Empire/James Hyerczyk

