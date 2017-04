SQM: Especialistas cuestionan dichos de vicepresidente de Corfo sobre control de Ponce

Eduardo Bitran propuso que minera cambie su estructura de propiedad para superar conflictos

Académicos de la U. de Chile y la UAI afirman que la administración de la minera no le compete a la corporación.

El vicepresidente ejecutivo de la Corporación de Fomento de la Producción (Corfo), Eduardo Bitran, dejó en claro que no está convencido del acuerdo entre las sociedades cascada de Julio Ponce y otros accionistas de SQM para mejorar el gobierno corporativo de la minera no metálica.

La semana pasada se anunció el acuerdo entre las sociedades cascada de Julio Ponce, la canadiense Potash Corp. (PCS) y los japoneses de Kowa, para mejorar el gobierno corporativo de SQM, donde el presidente de la firma -nominado por Julio Ponce- ya no tendrá el voto dirimente en decisiones igualadas del directorio, lo que significaría que Ponce pierda el control indirecto de la firma por los tres años que dura el pacto.

En ese plano, Bitran señaló a “El Mercurio” que “SQM sigue siendo, a la luz de la experiencia, un socio incómodo para nosotros. Si SQM quiere conversar con Corfo sobre los conflictos que existen y sobre el futuro, lo primero que tiene que hacer es realizar cambios estructurales y permanentes que aseguren un buen gobierno corporativo, alineado con las mejores prácticas mundiales. Por ejemplo, cambiando la estructura de propiedad”.

Hugo Caneo, abogado y director del Centro de Gobiernos Corporativos de la Facultad de Economía y Negocios de la U. de Chile, afirma que “si bien Corfo es un stakeholder (un actor que puede ser afectado por las actividades de una empresa) para SQM, las atribuciones que tiene se limitan a tener una buena relación comercial y de confianza con la firma. Pero ahora, que este stakeholder pueda comentar quién es o no es el dueño de SQM, ya son palabras mayores. Legalmente hablando, no tienen asidero para plantear eso. En su momento se celebraron contratos con ese dueño y si no les parece el cumplimiento, serán los tribunales los que tendrán que definir si hay alguna causal de término o no”. Además, resalta que “Corfo es una institución pública y uno espera que represente al Estado, por lo tanto, es deseable que las relaciones jurídicas se mantengan en un marco seguro y estable, entonces deben desenvolverse necesariamente por los canales institucionales, como los tribunales”.

En la misma línea, Osvaldo Lagos, profesor de la Facultad de Derecho de la U. Adolfo Ibáñez (UAI) e investigador en gobiernos corporativos, explica que “la forma en que SQM se administre no es un asunto de competencia de la Corfo”.

Sin embargo, recalca que entiende que la crítica de Bitran “va a una cuestión más de fondo”, que tendría que ver con la estructura de cascadas que tiene Ponce en su control indirecto de SQM, y agrega que “quizás el riesgo de esta conducta predatoria es lo que Bitran advierte, particularmente cuando lo que está en juego es un recurso natural estratégico de todos los chilenos”.

ARBITRAJES

La Corfo tiene dos arbitrajes por diferencias con SQM en los contratos de arriendo y explotación del Salar de Atacama.

Fuente: El Mercurio/Juan Manuel Villagrán S.

