Codelco amonestó a 5 dirigentes por bloqueo de acceso a Chuqui

Administración sancionó a Alberto Muñoz, Jaime Graz, David Bernal, Carlos Díaz y Mario Lobos, a quienes además advirtió de un posible desafuero.

La administración de Chuquicamata decidió amonestar y multar a cinco de los dirigentes sindicales que la madrugada del miércoles 12 de abril, bloquearon los accesos de la división de Codelco durante seis horas, en protesta por la negativa de la estatal de mantener los concursos, ascensos y pagar los reemplazos a los trabajadores.

Sanción que fue criticada por los gremios, pues en la última reunión que sostuvieron con la empresa, fue precisamente la administración quien los llamó al “diálogo”.

La carta de amonestación enviada por la empresa, detalla que la sanción se aplica debido a que los trabajadores realizaron una acción de fuerza que afectó gravemente su propia seguridad y la de otros trabajadores que operan en la mina Chuquicamata.

Además, se les acusó de hacer ingreso con vehículos particulares que no reunían las medidas de seguridad que requieren estas áreas.

Documento en el que además se les advierte que “de perseverar en conductas análogas o similares a las ya descritas, la división solicitará el desafuero al Tribunal del Trabajo respectivo”.

Amonestados

El dirigente del sindicato N°2, Carlos Díaz, aseguró que los artículos del Reglamento Interno que se le intentan aplicar para amonestarlo, están impugnados ante la Inspección del Trabajo. Por lo tanto, expresó, “la administración se equivoca y persiste en sus prácticas antisindicales, de persecución y amedrentamiento hacia la labor sindical. Algunos de nosotros ya tenemos dos cartas con amenazas de desafuero, práctica totalmente inédita en las administraciones anteriores”, sentenció.

Por su parte, Alberto Muñoz, dirigente del sindicato N°1 que también fue sancionado, advirtió que “es la administración la que no respeta las medidas de seguridad que ella misma impone cuando trasladan a los trabajadores por vías no habilitadas, exponiéndolos a accidentes o autorizan a la supervisión a transitar en carry all al interior de la mina, sin tener licencias para ello y aún cuando tuvimos un accidente fatal con ese tipo de vehículos; y la administración quién la amonesta”, cuestionó.

“No estamos dispuestos a dejarnos amedrentar por este tipo de medidas”, dijo, en tanto, el directivo del sindicato N°1, Jaime Graz, quien agregó que la determinación de la empresa solo busca “dividir y desmembrar el movimiento sindical que hoy está unido por la justicia de sus demandas”, sobre las que dijo “buscan el reconocimiento al mayor esfuerzo realizado por los trabajadores en las áreas con menor dotación, por ello pedimos respeto a la carrera funcionaria”, conminó.

Mario Lobos, dirigente del sindicato N°2, otro de los amonestados, a los que se suma además David Bernal del N°1; llamó a la empresa “a hacerse cargo de su responsabilidad en el estado en que se encuentra el diálogo laboral”, asegurando que “continuaremos con nuestra lucha por la carrera funcionaria que tiene 60 años de historia y que esta administración no vendrá a desbaratar”.

La medida fue reprochada también por la presidenta del sindicato N°2, Liliana Ugarte, quien lamentó que “la empresa nos reiterara su intención de dialogar, sin embargo, amenaza a la dirigencia sindical con el desafuero a través de cartas de amonestación. Entonces, qué tipo de diálogo es ese. La administración tiene un doble discurso, no se condice con el diálogo laboral y el Pacto Estratégico en el que las partes se comprometen a oírse y respetar sus roles. Esta administración tiene una actitud matonesca y destemplada”.

