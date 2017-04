Profesional de RT realiza charla de difusión sobre Norma Chilena 3262 a socias de Women In Mining Calama (WIM)

Agrupación que promueve y apoya el desarrollo de la mujer en la industria minera:

Para esta división de Codelco es importante no sólo entregar antecedentes sobre la Diversidad de Género y Conciliación de la Vida Laboral, Familiar y Personal al interior de su organización, sino que también abarcar organizaciones sociales de la ciudad.

La Norma Chilena (NCh) 3262 sobre Diversidad de Género y Conciliación de la Vida Laboral, Familiar y Personal contribuye a promover e instalar buenas prácticas laborales con equidad de género en las organizaciones, propiciando la reducción de brechas entre hombres y mujeres. En ese sentido, Radomiro Tomic es una de las dos divisiones del Distrito Norte de Codelco que se están preparando para certificarse en esta materia, en cuyo contexto se considera no sólo entregar información al interior de la empresa, sino que también compartirla con organizaciones sociales de Calama.

Para cumplir este último objetivo, una de las integrantes del equipo de diversidad de género de RT dictó una charla a las socias de Women In Mining Calama (WIM), organización mundial sin fines de lucro que agrupa a mujeres y que busca promover y apoyar el desarrollo de la mujer en la industria minera, como también su participación en posiciones de liderazgo y directorios de empresas del rubro.

“Es importante que nosotros como división mostremos lo que estamos haciendo en este caso con la norma; esto es un cambio cultural que está viviendo el país. Nosotros estamos próximos a certificarnos y por ende es un mensaje que tenemos que ir repitiendo y entregando no solamente en la división, sino que también a la comunidad. Esta norma viene a equiparar, y por tanto beneficia a la mujer y a los hombres”, señaló Paula Alvarado, integrante de la Dirección de Comunicaciones Internas de Radomiro Tomic.

“La función principal nuestra es fortalecer, promover y fomentar la cantidad de mujeres en minería. Es positivo que haya venido; es un momento preciado para todas nosotras, ya que se da el tiempo de enseñarle a personas que no manejan bien la norma. Tenemos cuatro divisiones que ya están acreditadas y vienen las más difíciles, yo trabajo en Chuquicamata”, agregó Heidy Miranda, Embajadora y máxima representante de WIM Calama.

Mujeres WIM agradecen iniciativa

as asistentes a esta charla destacaron la importancia que la división da a esta norma y su próxima certificación, ya que al ser una entidad ligada a mujeres que se desempeñan en minería les aporta con lo necesario para afrontar los distintos cambios de la industria.

“Estamos partiendo, dando el pie a lo que quizás debió ser siempre. Me quedó todo claro y como dice ella, da para hablar una tarde completa. Excelente, muy claro y consistente, con harto peso, hay harta información y me sirvió bastante. No sabía que existía”, argumentó Lucy Arias, integrante de WIM Calama.

En tanto, Graciela Castro es otra socia de esta organización, quien además es ingeniera graduada de RT y por lo mismo para ella esta charla tuvo significado: “es un aporte a nuestro conocimiento porque Paula nos explicó detalles que incluso yo, que si bien conocía la norma, todavía me quedaban dudas. Es súper importante saber de qué se trata específicamente y saber que no solamente es una norma de mujeres, sino que es de género, de igualdad, de equidad, de diversidad”.

Fuente: División Radomiro Tomic, Codelco