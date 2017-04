Cerca de 6.000 trabajadores fueron censados en las operaciones de Antofagasta Minerals en la II Región

Censo abreviado 2017:

– En las mineras Centinela, Antucoya y Zaldívar, se aplicó el Cuestionario Especial para Viviendas Colectivas, elaborado por el Instituto Nacional de Estadísticas para recintos como las faenas mineras.

Con una activa participación de los trabajadores de Minera Centinela, Minera Antucoya y Minera Zaldívar, se desarrolló el Censo abreviado 2017 en las operaciones del Grupo Antofagasta Minerals en la región.

Una tarea cuya logística y preparación se realizó con varias semanas de anticipación, todo ello con el objetivo de cumplir con este deber cívico y entregar información de calidad para las políticas públicas en aspectos tales como salud, educación y vivienda, entre otros. Esta información será útil para las comunas de Sierra Gorda, María Elena, Mejillones y Antofagasta, en las cuales están presentes las tres operaciones del Grupo.

La cifra de personas censadas en las tres operaciones superó las 6.000, incluyendo trabajadores propios y de empresas colaboradoras. A todos ellos se les aplicó el Cuestionario Especial para Viviendas Colectivas, un formato más breve que el usado en los domicilios de todo el país, el que fue elaborado por el Instituto Nacional de Estadísticas (INE) para la aplicación en recintos como los campamentos mineros y que contaba con 14 preguntas para las mujeres y 11 para los varones.

Al respecto, el jefe de turno de Mantenimiento de Minera Antucoya, Guillermo Estocano, expresó, “es bueno que nosotros, quienes estamos en faena, podamos ser partícipes de este acto cívico y ser parte de este proceso que estamos hoy viviendo los chilenos”.

Por otra parte, los censistas a cargo de aplicar el instrumento, que fueron previamente capacitados por el INE en las mismas operaciones, superaron las 150 personas entre las tres compañías. “Nunca me habría imaginado estar censando, pero me pareció una experiencia muy buena. Me propusieron ser parte de este proceso y aquí estamos. Encuentro que es muy importante ya que nos permite conocernos y para el país es vital” señaló Pilar Bermúdez, una de las trabajadoras de empresas colaboradoras que participó como censista durante la jornada.

La entrega de los resultados se realizará de acuerdo a lo establecido por INE.

Fuente: Antofagasta MineralsJ