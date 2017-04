“La industria debería sumar más mujeres en el nivel ejecutivo”

María Inés Ulla, directora de Minería de Catamarca Hace 1 hora

Recibida como ingeniera en Minas en noviembre de 2015, fue designada como la directora de minería más joven de su provincia en febrero pasado.

-Recientemente fue designada como directora de Minería de Catamarca, ¿le sorprendió la decisión?

-La noticia me la dio el actual secretario de Estado de Minería de Catamarca, Rodolfo Micone. En realidad tomé la noticia con mucha gratitud y como una excelente oportunidad. Catamarca fue pionera en las grandes inversiones mineras en nuestro país y actualmente ocupa un cargo de gran jerarquía presidiendo el Consejo Federal de Minería (Cofemin). Conozco en profundidad los recursos mineros con los que cuenta la provincia, tanto en lo referido a minerales metalíferos, no metalíferos e industriales.

-Usted es una mujer joven que ocupa actualmente un cargo ejecutivo de jerarquía en la actividad. ¿Cree que la mujer ha ganado terreno en su provincia en los últimos años?

-En realidad considero que aún estamos en una sociedad machista en ciertos niveles. Pero debo reconocer que las políticas públicas de los últimos años permitieron una apertura impresionante al género, que viene ganando terreno en posiciones de liderazgo. Sin embargo, insisto que la minería aún sigue siendo un sector donde predomina el hombre. Basta con asistir a cualquier evento relacionado al sector u observar las estadísticas de empleo femenino de las empresas y faenas mineras para tener una idea.

-¿Esa desproporción entre hombres y mujeres abarca operarios, cargos ejecutivos, institucionales, etc?

-Sí, encontramos una desproporción en niveles ejecutivos de la incorporación de mujeres. La minería debe incorporar más mujeres dentro de los niveles ejecutivos públicos y privados. Pero también es notable que el sector incorporó mujeres en el manejo cotidiano de la actividad. Hoy vemos mujeres manejando estructuras móviles en grandes proyectos mineros, o mujeres manejando un tablero eléctrico que antes era un oficio exclusivo de hombres. Esto irá en incremento, las mujeres comenzamos a ocupar lugares en la sociedad y esto va de la mano de cambios culturales, de políticas públicas y de paradigmas. Pero es un proceso gradual y toma su tiempo.

-¿Imaginó que ocuparía un cargo ejecutivo a poco tiempo de haber obtenido el título?

-Yo estudié en Catamarca y me recibí en noviembre de 2015. Siempre seguí la carrera con la visión de convertirme en una profesional destacada, en cualquier ámbito donde me toque desempeñarme. Y aunque tengo 27 años, mi experiencia anterior como asesora me permite decir que la clave para ser un profesional competitivo, independientemente de la edad, es estar a la altura de las circunstancias y ser lo suficientemente versátil para adaptarse a un mundo en constante cambio. En este sentido creo que el consenso y la dinámica práctica de las herramientas estatales son esenciales a mi deber profesional.

-Recientemente fue mamá- ¿Cómo se hace para conciliar un cargo como el que posee con la vida en familia y la crianza de un bebé?

-Sin duda no podría hacerlo sin el apoyo por parte de mi familia. Es un factor fundamental. Es verdad, recientemente fui madre de una hermosa hija que hoy me permite conciliar lo cotidiano con la función pública. Tanto demanda la crianza de un hijo como el actual cargo que ocupo, pero lo sobrellevo bastante bien.

-¿En qué situación se encuentra la actividad minera en Catamarca con el programa de cierre de Bajo de la Alumbrera?

-La mina Bajo de la Alumbrera está en sus últimos años de vida, la empresa ya ha presentado ante la autoridad de aplicación el plan de cierre de mina, el cual está en evaluación. Esto significa que estamos en una etapa de reactivación, con ocho proyectos en etapa de exploración, con grandes proyectos en etapa de factibilidad final como Sal de Vida y Agua Rica. A estos se suman cinco proyectos en plena producción.

