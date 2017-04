Jofré y Massú se postulan al directorio de SQM, y mercado confía en el acuerdo con PCS

Aunque ayer el ADR de la minera bajó 0,3% y la acción en Chile cayó 0,08%:

Según analistas, Julio Ponce tendría menos apuro de vender una parte de la minera por los mayores dividendos esperados, aunque el proceso sigue abierto.

Nuevas caras se esperan para la etapa que iniciará el directorio de la minera no metálica SQM, que se renovará en la junta de accionistas del 28 de abril. Entre los nuevos rostros figuran ejecutivos que postularon como directores independientes: Fernando Massú, actual presidente de BTG Pactual Chile y ex gerente general de Corpbanca, propuesto por las sociedades Cascada de Julio Ponce; y Gerardo Jofré, ex presidente de Codelco y director de Latam Airlines, nominado por Potash Corp. (PCS).

Conocedores del proceso destacan la experiencia financiera que tiene Massú y resaltan que, como muestra de confianza hacia PCS, Ponce lo propuso, pese a que el banco que preside es el que tiene en custodia las acciones de PCS en SQM. Por otro lado, hay quienes en el mercado ven con suspicacia su llegada, ya que cuando fue gerente general de Corpbanca, la entidad le otorgó los polémicos créditos a las sociedades Cascada. Esto luego fue cuestionado por la Superintendencia de Bancos que multó a Corpbanca con US$ 30 millones -infracción impugnada que está en etapa resolutoria en la Corte Suprema-.

Sobre Jofré -quien reemplazaría al canadiense Edward Waitzer-, los comentarios al interior del accionariado de SQM son buenos. Alaban su experiencia en el rubro minero, pues encabezó Codelco. También subrayan la defensa de los intereses de los minoritarios en D&S cuando Walmart adquirió el control de la supermercadista.

Fuentes que conocen de las negociaciones indican que Eugenio Ponce -hermano de Julio- seguirá siendo el presidente de la compañía, dado que es el director que conoce más a la empresa. Sin embargo, no se descartan más cambios en la mesa que puedan proponer desde las cascadas. La silla de Kowa en el directorio seguiría siendo ocupada por Gonzalo Guerrero.

¿Sigue en venta SQM?

Luego que las sociedades Cascada de Julio Ponce, los japoneses de Kowa y los canadienses de PCS -todos accionistas de SQM- oficializaran este lunes un acuerdo para gobernar a la minera no metálica con decisiones de consenso y que consideren la mayoría de sus directores, las acciones de la empresa bajaron 0,08% ayer en la Bolsa de Comercio de Santiago. Los títulos que se transan en EE.UU. (ADR) también cotizaron a la baja (0,3%), al igual que los papeles de PCS en Nueva York, que cayeron 0,84%.

Con este inédito acuerdo entre las partes, al que antecede un historial de confrontaciones en el directorio, el presidente de la compañía -nombrado por Julio Ponce- dejará de tener el voto dirimente en las decisiones y se requerirá que cinco de ocho directores estén en sintonía (Ponce tiene tres, su aliado Kowa tiene uno, mientras PCS tiene tres y hay uno independiente pro PCS).

Pese a la caída en las acciones, el mercado valora el convenio.

Dos de las corredoras más relevantes de la plaza local ven “muy positiva” la alianza y coinciden en que este acuerdo podría significar sacarle el cartel “en venta” a una parte de SQM. Explican que una de las grandes razones por las que Ponce tenía acciones en venta era por la alta deuda financiera que arrastra con sus sociedades Cascada, que al cierre de 2016 totalizaba US$ 679,6 millones. Justamente, uno de los puntos que oficializaron esta semana PCS y las cascadas es que habrá acuerdo para que la política de dividendos sea superior a 50%. En el mercado estiman que el reparto de dividendos para al menos los siguientes tres años será entre 80% y 100%. A su vez, calculan que en 2017 SQM tendrá utilidades por US$ 380 millones, US$ 392 millones para 2018 y US$ 415 millones para 2019. De esta manera, si se le entregara a las cascadas dividendos por el 100% de las utilidades de SQM en los siguientes tres años, las sociedades percibirían un total de US$ 356 millones, considerando el 30% que poseen en la propiedad de la minera. Lo anterior, alivianaría la carga financiera.

Sin embargo, fuentes cercanas sostienen que aún hay un proceso informal de venta de una porción de SQM por parte de las cascadas, aunque enfatizan que esa negociación es aparte de los acuerdos con PCS. Agregan que esto último no apura ni ralentiza una posible enajenación.

