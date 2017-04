Sólo 14% de proyectos ERNC con permiso ambiental están operando o en construcción

El estancamiento de la demanda y los cambios en el mercado estarían dificultando la obtención de contratos y el financiamiento de los nuevos proyectos renovables.

Signos de decaimiento está mostrando la industria de Energías Renovables no Convencionales (ERNC), como consecuencia de una menor demanda energética y el cambio en el mercado. Y una de las señales de tal escenario es el apetito por inversiones. Según datos de la Comisión Nacional de Energía (CNE), a febrero habían unos 1.409 MW de potencia de ERNC en construcción, de los que el 76% correspondías a solar fotovoltaico. Además, existían 3.039 MW en operación. Ambas cifras muy inferiores a los proyectos de renovables con resolución de calificación aprobada (RCA), que alcanzan unos 25.847 MW. Si a ellos se suman las iniciativas en construcción y operación se agregan 4.448 MW más, es decir,

todos los proyectos de este tipo con resolución de calificación ambiental totalizan unos 30.295 MW, de los cuales sólo el 14,6% -los 1.409 MW en construcción y 3.039 MW en operación- está en ejecución o ya funcionando, mientras que el resto se mantiene inactivo.

Si bien la tecnología que presenta el mayor número de proyectos en construcción es la solar fotovoltaica, también es la una de las que lidera en capacidad ociosa: por cada proyecto en construcción hay 13,8 iniciativas inactivas.

El ranking lo encabeza la energía eólica, ya que tiene unos 8.591 MW aprobados, pero otros 196 en construcción y 1.034 en operación.

Pero ¿cómo se explica esto? Según expertos, el estancamiento de la demanda ha generado un menor apetito para otorgar contratos de abastecimiento de energía (PPA), a lo que se suma el interés de los clientes libres por firmar contratos a corto plazo, afectando el financiamiento de los proyectos nuevos.

“Hoy un cliente que firma un contrato a 10 o 15 años se expone a que cuando cambie la condición de mercado, quede en un mercado caro y que no corresponde. Por lo tanto, los clientes de tamaño mediano y grande, ya no quieren ir a contratos de largo plazo, lo que no le funciona a las ERNC (…) Entonces, todos estos proyectos tienen la parte técnica resuelta, la tecnología, está listo para partir, pero lo que les falta es el gatillazo del contrato que los habilita para desarrollar su tecnología”, asegura el director ejecutivo de Electroconsultores, Francisco Aguirre.

Este sobre stock de proyectos también se ha traducido en una baja dramática de las iniciativas ingresadas al Servicio de Evaluación Ambiental (SEA). Y es que si en febrero de 2016 entraron unos 23 proyectos que contemplaban una inversión que sobrepasaba los US$1.000 millones, en el segundo mes del año 2017 sólo se ingresaron cuatro desarrollos por unos US$58 millones, y que en su conjunto suman 29 MW.

“Efectivamente, se viene observando una caída en los proyectos de generación ERNC que se ingresan al SEA, pero nos parece una situación normal. Hay que considerar el gran “stock” de proyectos que están aprobados, o que se encuentran en proceso de evaluación, el que actualmente asciende a cerca de 30.000 MW, es decir, más de siete veces la capacidad de generación ERNC que se ha instalado hasta la fecha y, por lo tanto, ofrece un total de proyectos que podrían cubrir las necesidades de bastantes años hacia el futuro”, indicó Carlos Finat, Director Ejecutivo de ACERA, al ser consultado por PULSO respecto a la caída de los proyectos renovables ingresados al SEA.

A febrero, habían unos 8.162 MW en calificación ambiental, de los cuales un 55% correspondían a energía solar fotovoltaica, y un 27% a energía eólica.

Fuente: Pulso/Constanza Valenzuela

