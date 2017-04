Sindicato de RT llama a asamblea de trabajadores para abordar su conflicto

Diferencias que se arrastran desde diciembre llegaron a tribunales.

Este lunes, desde las 09.30 horas, en el auditorio del sindicato Minero de la villa Ayquina, tendrá lugar una nueva asamblea de socios del sindicato de Radomiro Tomic, para analizar entre otros puntos, el conflicto que se arrastra desde diciembre de 2016 entre la directiva del gremio y los trabajadores.

Esta, explicó el delegado y vocero de los trabajadores Alexander Silva, es la segunda asamblea que se organiza para tratar estas diferencias, tras la primera que fue gestionada a través de la Federación de Trabajadores del Cobre (FTC), cuyo consejo directivo sesionó la semana pasada en Calama.

Diferencias

Este conflicto se desencadenó en diciembre del año recién pasado, básicamente, cuando a los trabajadores no se les pagó el bono de $500 mil acordado por extender la jornada continua 7×7, lo que estaba aparejado a otras mejoras que se resolverían en la negociación colectiva de 2018. Sin embargo, el acuerdo firmado por la directiva habría sido distinto a lo acordado con las bases.

A raíz de esto, los trabajadores se organizaron en un movimiento que hoy tiene 11 delegados, quienes solicitaron la censura del directorio, el cambio de los estatutos de la organización y en definitiva la salida de los dirigentes. A lo que el sindicato de RT respondió con dos denuncias por practica antisindical en el Tribunal Laboral de la ciudad.

Al respecto, Silva señaló que en la última asamblea -la primera desde junio de 2016- “la gente se expresó a viva voz para pedir la salida de la dirigencia, porque esto no es una cuestión de los delegados y eso es lo que queremos dejar bien en claro. Los trabajadores les han pedido de todas las formas posibles que dejen sus cargos, que se vayan, porque ya no hay confianza en su gestión”.

Silva agregó que pese a este evidente rechazo, que asegura es mayoritario entre los trabajadores, los dirigentes insisten en mantenerse en sus cargos y añadió que “ellos no tienen ninguna intención de irse, solo si el tribunal falla a favor nuestro y tengan, obligadamente, que irse, aunque seguramente apelarán”, vaticinó.

Pedirán el acta

El delegado dijo además que en la última asamblea extraordinaria y resolutiva no se presentó el secretario del sindicato, y temen que no se cuente con un acta de la reunión. Por lo que este lunes pedirán el documento a la directiva, pues de no contar con él, sería una irregularidad. “Si no cuentan con el acta, sería otra cosa más que queda en la nebulosa”, criticó el trabajador de Codelco.

Fuente: Mercurio de Calama

