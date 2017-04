Codelco lograría sus mejores excedentes en tres años por alza del cobre

Cochilco subió a US$ 2,6 el valor previsto del metal. Presupuesto de la minera se hizo con US$ 2,26. El año pasado, dos de las ocho divisiones de la minera no cumplieron metas de productividad.

Las mejores perspectivas para el precio del cobre en 2017 permitirían que Codelco estaría cerca de triplicar los excedentes para este año respecto de lo proyectado inicialmente, obteniendo el mejor resultado desde 2013.

Ayer, la Comisión Chilena del Cobre (Cochilco) modificó al alza su proyección de precio promedio para 2017, elevándolo a US$ 2,60 la libra desde los US$ 2,40 la libra proyectados en enero. Esta mejora en las expectativas implicaría una mayor entrega de excedentes por parte de Codelco, en caso de cumplirse el pronóstico.

En entrevista con La Tercera, el presidente ejecutivo de Codelco, Nelson Pizarro, señaló que para este año, con un presupuesto elaborado con un valor promedio del cobre de US$ 2,26, la empresa podría entregar US$ 528 millones en excedentes. En esa misma ocasión, Pizarro señaló que por cada centavo que suba o baje el precio del cobre existe un impacto de US$ 36 millones.

Fuentes cercanas a la minera señalaron que, considerando factores como el tipo de cambio y su impacto en los costos, la diferencia de 34 centavos de dólar entre el precio promedio de US$ 2,26 con el que se elaboró el presupuesto de Codelco, a los US$ 2,60 proyectados por Cochilco para este año, podrían significar US$ 850 millones más en excedentes, por lo que podría finalizar el año con US$ 1.378 millones para entregar al fisco. Así, este sería su mejor resultado en tres años.

“Con ese precio, los resultados de todas las compañías mineras van a ser positivos”, sostuvo Juan Carlos Guajardo, director ejecutivo de Plusmining, quien agregó que el desafío en este escenario para las empresas será mantener bajos sus costos. “El desafío está en mantener los costos bajos, porque cuando el precio vuelve a subir, en las compañías a veces se suelta la mano”, señaló.

Para 2018, Cochilco señaló que, al igual que en 2017, el precio también será de US$ 2,60 la libra, cifra que según el académico de Minería de la UC, Gustavo Lagos, es conservadora. “Creo que en 2018 va a ser superior a US$ 3”, sostuvo, planteando que “hay perspectivas buenas de crecimiento de la demanda a nivel mundial, no solamente en China, sino que también en la Unión Europea y Estados Unidos”.

Pero no todas son cuentas alegres para la estatal. Si bien el balance final 2016 fue positivo -obteniendo cifras azules pese al desplome del cobre- dos divisiones no alcanzaron las metas de productividad: Radomiro Tomic y Andina.

Así lo señala la edición de abril de la revista interna “Mi Turno”, que expuso un análisis interno de la productividad en la estatal, comparando la producción con las dotaciones de cada unidad.

En el caso de Radomiro Tomic, el indicador de productividad esperado era de 65 toneladas por trabajador, pero sólo se llegó a las 64,7 toneladas. En Andina, la meta era de 50,1 toneladas por trabajador, pero sólo se llegó a 44,7.

Los mejores índices de productividad lo obtuvieron la división Ministro Hales, que registro durante 2016 un índice de productividad de 85,7 tmf/dotación, frente a los 67,4 tmf/dotación en que consistía la meta.

En cuanto a costos, también dos divisiones no cumplieron con las metas propuestas por la corporación. Es el caso de Salvador, que cerró con un costo C1 o cash cost de US$ 1,823 la libra, 3% por sobre la meta de US$ 1,771. Andina también tiene un registro negativo, con US$ 1,466 promedio, 8,1% más que los US$ 1,356 propuestos.

En el caso de Andina, que no cumplió con las metas de producción, costos, ni productividad, de acuerdo la publicación interna, Codelco estableció como desafíos principales para este año el optimizar los resultados y la sustentabilidad de la operación; y avanzar en el desarrollo de opciones para su crecimiento.

