Informe Semanal del Mercado Internacional del Cobre

Semana del 10 al 13 de abril de 2017

Noticias económicas de la semana con influencia sobre el precio del cobre

Comportamiento semanal del precio del cobre.

– Hoy el precio del cobre registró una caída de 2% respecto al viernes de la semana pasada, situándose en US$ 2,565 la libra.

– En este periodo el precio del metal se vio afectado negativamente por una mayor aversión al riesgo, motivada por el surgimiento de importantes riesgos geopolíticos en Siria y Corea del Norte. Estas tensiones han aumentado la volatilidad en los mercados y han anulado el efecto de las positivas cifras económicas de China y la caída en los inventarios de cobre en las bolsas oficiales.

Estados Unidos: mayor tensión geopolítica con Siria y Rusia.

– Los comentarios del presidente Donald Trump debilitaron el dólar al indicar que se estaba fortaleciendo demasiado y que podría afectar negativamente la economía. A su vez, señaló que desea que las tasas de interés se mantengan en un bajo nivel.

– El presidente Donald Trump adoptó una posición más agresiva en el conflicto en Siria y en la relación con Corea del Norte, lo cual ha empeorado las relaciones con otros países y principalmente con Rusia.

– El número de solitudes de beneficios por desempleo disminuyó inesperadamente en 1.000 aplicaciones la semana pasada, anotando un valor desestacionalizado de 234.000. Esta cifra da cuenta que el mercado laboral se mantiene fuerte, a pesar de las débiles cifras de creación de empleo no agrícola de marzo.

China: consenso en el crecimiento económico para este año.

– El Banco Mundial en su último reporte económico mantuvo su previsión de crecimiento para China de 6,5 % para este año. Para el 2018 y 2019, la entidad proyectó un crecimiento más moderado que alcanzaría el 6,3%. Entre los riesgo consignados en su informe, destaca la elevada deuda corporativa que alcanzó el equivalente al 170 % del PIB. Además, el Banco Mundial apoya la importancia de las reformas en las empresas estatales y de mantener una política estricta sobre el sistema bancario paralelo.

– Las cifras de comercio exterior de marzo anotaron avances importantes, superando los pronósticos del mercado. Las exportaciones se incrementaron 16,4% interanual, en tanto las importaciones crecieron 20,3%.

– Las relaciones económicas con Estados Unidos se mantienen positivas, a pesar de las tensiones al inicio del gobierno de Donald Trump. El Presidente de Estados Unidos afirmó ahora que no calificará a China como un manipulador de divisas.

Eurozona: aumenta en la confianza económica.

– El indicador de confianza de los inversores en la Eurozona superó las expectativas en abril. El índice subió a 23,9 puntos, su máximo nivel desde el 2007, lo cual refleja que los temores relacionados a una victoria de la extrema derecha en las elecciones presidenciales en Francia se encuentran bastante disminuidos.

– El ministro de Finanzas de Austria afirmó que la Unión Europea debiera considerar llevar a cabo un programa de inversión de US$ 1.100 millones para fomentar el crecimiento de largo plazo de Grecia. El país helénico se encuentra negociando con la Unión Europea y sus acreedores internacionales la disminución de las exigencias iniciales del rescate y así poder desbloquear la entrega de fondos al país que estaban programados.

– Expectativas de precio del cobre de los inversores más activos

– El índice Managed Money Trader (MMT) de la bolsa de futuros de COMEX indica que las posiciones de compra neta de contratos de cobre en los mercados de futuros disminuyeron respecto de la semana previa, lo cual indica que los inversores tienen una mayor aversión al riesgo para invertir en el metal.

DETALLE DE INVENTARIOS EN BODEGAS

Los inventarios en las bolsas de metales registraron una caída de 6.912 toneladas al cierre de esta semana respecto al viernes de la semana pasada, lo que corresponde a un disminución de 1%. La mayor caída de inventarios se registró en la BML, donde los inventarios alcanzaron 257.200 toneladas.

Los warrants cancelados registraron una disminución semanal de 12,8%, totalizando 84.450 toneladas, lo que equivale al 32,8% de los stocks disponibles en las bodegas de la bolsa de metales de Londres.

Fuente:Cochilco

