Mineros de Escondida renegocian crédito solicitado durante la huelga y podrán pagar hasta el 2019

Sin bono ni reajuste terminó para los trabajadores de Escondida la huelga que mantuvieron por 44 días en el yacimiento de cobre más grande del mundo, luego de recurrir al artículo 369 del Código del Trabajo, que forzó la extensión del contrato colectivo por 18 meses.

No obstante, una parte de los 2.500 socios del sindicato N° 1 de la minera tendrán que pagar el crédito solicitado a la cooperativa Lautaro Rosas. La entidad entregó financiamiento a muchos de los operarios en paro, considerando que en la movilización no recibieron sueldo. Los trabajadores apostaron a cancelar el préstamo cuando recibieran el bono por término de negociación (BTN), lo que no ocurrió.

Por lo anterior, según informó el sindicato, la agrupación formalizó un convenio con la cooperativa Lautaro Rosas “para la reprogramación de los créditos facilitados durante la negociación colectiva”.

El acuerdo contempla tres opciones de pago, según el monto solicitado por cada trabajador. Es así que para créditos por sobre $2.250.000 se otorga un plazo de 26 meses; es decir, los operarios terminarían de pagarlo a mediados del 2019.

Para créditos por $1.500.000, el tiempo convenido para cumplir con el pago es de 24 meses, mientras que si el préstamo fue de $750 mil, se da la opción de 12 cuotas. “Los montos finales de las cuotas son de montos similares al valor de la cuota del préstamo blando de la negociación colectiva anterior, cuya última cuota se pagó en enero pasado”, añadió el sindicato en su comunicado.

Agregó que el proceso de firma de documentos para establecer las formas de pago deberá cerrarse a más tardar el 26 de abril.

El sindicato solicitaba en la negociación con la administración de Escondida un bono de término de conflicto por $25 millones y un reajuste del 7%.

