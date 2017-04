CAP proyecta nuevas pérdidas para Huachipato, pese a reducción de costos

Números rojos por US$ 13 millones para 2017:

Entre enero de 2014 y diciembre de 2016 la siderúrgica disminuyó sus costo de caja promedio en 26%, sin embargo el negocio se ha visto afectado por las importaciones provenientes de China y México.

Los esfuerzos realizados por CAP para hacer a la siderúrgica Huachipato rentable no han sido suficientes para revertir las pérdidas y, según proyecta la administración de la compañía, se mantendrán los números rojos en la última línea este año.

De acuerdo con el acta del directorio realizado en enero, y de acuerdo a supuestos de precios y comportamiento macroeconómico, CAP Acero registraría en 2017 una pérdida por US$ 13 millones, según informó el gerente general de esta filial, Ernesto Escobar.

El documento consigna, también, que “la producción sería de 729 kt y los despachos, de 732 kt. El plan de producción sería de 729 kt”.

Las pérdidas, eso sí, implicarían una mejoría respecto de 2016, ya que de acuerdo con los estados de resultados individuales de CAP Acero esta firma registró una pérdida de US$ 19,2 millones el año pasado.

Estos números se dan, pese a que entre enero de 2014 y diciembre de 2016 el costo de caja promedio de CAP Acero se redujo en 26%.

Desde la compañía han apuntado a la actitud “depredadora” de ciertos países que pasaron de producir acero solo para consumo interno a exportarlo. Por esto, la compañía ha solicitado la imposición de barreras arancelarias, siendo acogidas solo de manera parcial.

“La señal enviada a través de la reciente imposición de correcciones a las distorsiones de precio, acotadas para ciertos alambrones de origen chino y las barras de construcción provenientes de México, ha sido en la dirección correcta, aunque estas han mostrado ser insuficientes para el sostenimiento del negocio”, comentó la empresa en su análisis razonado de 2016.

Otras líneas con utilidades

En las otras líneas de negocios del grupo, y de darse los supuestos con que se realizó la proyección, obtendrían utilidades.

El acta indica que en la reunión de enero el gerente general de CAP Minería, Erick Weber, comentó que el precio promedio ponderado proyectado para el hierro era de US$ 55 la tonelada. Añadió que, dado los niveles de producción estimados, “se obtendría una utilidad de US$ 47 millones y US$ 35 millones de utilidad consolidada en CAP”.

En la misma reunión, el presidente de CAP, Roberto de Andraca, comentó que esperaban para el negocio de infraestructura ventas por US$ 80 millones y una utilidad en la compañía de US$ 8,8 millones.

Para Cintac -procesadora de acero- la proyección es de una utilidad de US$ 11,5 millones, cifra que se vería reflejada en US$ 7,1 millones de ganancia para CAP.

Fuente: El Mercurio/Hernán Vargas S.

Relacionada: