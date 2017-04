Primer trimestre: Exportaciones suben 4,5%, impulsadas por minería e industria

El valor de los envíos agropecuarios, silvícolas y pesqueros cayó 10,1%.

Las exportaciones chilenas alcanzaron un monto de US$ 15.755 millones en el primer trimestre, con un incremento de 4,5% respecto a igual período del año anterior. Las importaciones, en tanto, sumaron US$ 14.508 millones, con un aumento de 12,2%, ambas cifras en valor FOB.

Los embarques mineros sumaron US$ 7.524 millones y un aumento de 4% en comparación a los primeros tres meses de 2016, mientras que los envíos agropecuarios, silvícolas y pesqueros totalizaron US$ 2.015 millones, con una caída de 10,1%.

Destaca el aumento de 10,9% que registraron las exportaciones industriales, que totalizaron US$ 6.216 millones en enero-marzo de este año.

En valores CIF, las importaciones totales acumularon US$ 15.381 millones, un 11,8% más que en el primer trimestre del año previo. Los bienes de consumo sumaron US$ 4.954 millones, con un aumento de 22,7%. Uno de los mayores incrementos, de 48,6%, corresponde a las importaciones de automóviles, que subieron desde US$ 564 millones en enero-marzo de 2016, a US$ 838 millones en los primeros tres meses de este año.

Las importaciones de petróleo se incrementaron en un 63% en el mismo período, totalizando US$ 760 millones.

En el caso de los bienes de capital, las cifras muestran un descenso desde US$ 3.037 millones en los primeros tres meses del año pasado a US$ 2.784 millones en igual lapso de este año, lo que representa una variación de -8,6%.

