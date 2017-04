Informe semanal del Mercado internacional del cobre

Semana del 3 al 7 de abril de 2017

Noticias económicas de la semana con influencia sobre el precio del cobre

Comportamiento semanal del precio del cobre.

– Hoy el precio del cobre registró una caída de 1,4% respecto al viernes de la semana pasada, situándose en US$ 261,72 la libra.

– A pesar que el precio en este período se vio favorecido por las positivas cifras de manufactura a nivel global y por la disminución en el suministro preveniente de Perú, el ataque con misiles de Estados Unidos a una base aérea de Siria afectó negativamente la cotización este viernes.

– La oferta de cobre proveniente de Perú se mantiene frágil dadas las inundaciones ocurridas en el país y a una posible huelga en los yacimientos de Toquepala y Cuajone de la empresa Southern Copper Corp.

– En cuanto a los inventarios totales en las bolsas oficiales, éstos suman 17 días de caídas.

Estados Unidos: el sector manufacturero se mantiene sólido.

– La creación de empleo se frenó fuertemente en marzo. La cifra de empleo no agrícola subió solo en 98.000 puestos de trabajo, situándose bajo las proyecciones previas que indicaban 180.000. No obstante, la tasa de desempleo cayó a 4,5%, desde el 4,7% del mes anterior. Esta tasa es la menor desde el año 2007.

– La actividad fabril se mantiene en la zona de expansión, a pesar que la cifra de ISM manufacturero cayó a 57,2 puntos en marzo desde los 57,7 de febrero.

– El déficit comercial del mes de febrero cayó a US$ 43.600 millones, atendiendo un fuerte incremento de las exportaciones y a menores importaciones debido a una desaceleración de la demanda interna.

– Las órdenes de bienes de fábrica subieron 1% en febrero impulsadas por la demanda de maquinaria y equipos eléctricos.

– Este viernes los mercados financieros se encontraban con mayor volatilidad y algunas bolsas con cifras negativas debido al ataque con misiles de Estados Unidos contra una base aérea de Siria.

China: tono positivo en relaciones con Estados Unidos.

– Las relaciones económicas entre Estados Unidos y China evidenciaron una mejoría esta semana. En la primera reunión entre los líderes de las dos mayores economías del mundo, el presidente Donald Trump señaló que forjó una amistad con su homólogo chino.

– El gobierno chino aprobó el establecimiento de una nueva zona económica especial en la provincia de Hebei, lo cual sería un proyecto de largo plazo enfocado en el desarrollo de núcleos de empresas innovadoras y de alta tecnología.

Eurozona: consolidación de una mayor actividad económica.

– La actividad fabril de la región se mantiene fuerte. La cifra del PMI manufacturero publicado por IHS Markit, subió a 56,2 puntos en marzo. Este cifra es la más alta desde abril del año 2011 y superó los 55,4 puntos anotados en febrero.

– El FMI y la Unión Europea buscan alcanzar un acuerdo con Grecia para destrabar nuevos préstamos al país heleno definidos en el programa de rescate financiero que se le concedió. La entrega de estos préstamos está condicionada a metas fiscales que el país debe cumplir.

Expectativas de precio del cobre de los inversores más activos

– El índice Managed Money Trader (MMT) de la bolsa de futuros de COMEX indica que las posiciones de compra neta de contratos de cobre en los mercados de futuros se mantienen estables respecto de la semana previa, lo cual indica que los inversores se mantienen cautos frente al precio del metal.

DETALLE DE INVENTARIOS EN BODEGAS

Los inventarios en las bolsas de metales registraron una caída de 16.575 toneladas al cierre de esta semana respecto al viernes de la semana pasada, lo que corresponde a un disminución de 2,3%. La mayor caída de inventarios se registró en la BML, donde los inventarios alcanzaron 265.325 toneladas.



Los warrants cancelados registraron una disminución semanal de 14%, totalizando 101.575 toneladas, lo que equivale al 38,3% de los stocks disponibles en las bodegas de la bolsa de metales de Londres.



Fuente:Cochilco

