AIA realiza balance positivo de talleres para mejorar la productividad e innovación en empresas pymes

Workshop- sin costo- y que fue organizado por el Centro de Extensionismo Tecnológico, (CET), congregó a más de 60 pequeños y medianos proveedores de la minería. Expertos de prestigioso centro internacional PRIMEX, de Puerto Rico, entregaron diversos lineamientos.

“Bajo el escenario complejo que se vive con la minería, me parece bastante positiva la instancia, aquí pudimos interactuar y a mi me ayuda bastante en el poder generar algún tipo de lazo y quizás un posible cliente a futuro. También, se suma que el taller no estuvo asociado a algún costo económico”, sostuvo Jean Valencia, dueño de una pyme proveedora de la minería y asistente al workshop, sin costo, organizado por el Centro de Extensionismo Tecnológico, (CET), de la Asociación de Industriales de Antofagasta, (AIA).

En la jornada, realizada durante la mañana del jueves 6 de abril, el ingeniero industrial de la universidad Nacional de Ingeniería de Lima, Alberto Domínguez, experto Lean Champion, dictó el taller “Herramientas para Mejorar la Innovación y Productividad”. Asimismo, el ingeniero industrial del Recinto Universitario Mayaguez de Puerto Rico, Ramón Vega, expuso “Aplicando Metodología Lean en su Empresa”.

“El workshop fue bastante provechoso, útil, principalmente por la convocatoria, asistieron más de 60 proveedores pequeños y medianos de la minería y que tuvieron la oportunidad de recibir información muy valiosa de qué herramientas son las más indicadas para que ellos sean competitivos. Hoy día frente a situaciones económicas adversas, uno llama a la creatividad a reinventarse, pero también esas ideas tienen que surgir con espacios de reflexión y con ordenar cómo estamos al interior de la casa”, precisó Patricio Lazcano, director ejecutivo del CET.

Para Alberto Domínguez, uno de los relatores, la iniciativa permitió dar a conocer a los participantes herramientas que existen para implementar en sus operaciones y hacerlas más efectivas. “Lo que se busca es optimizar el uso de sus recursos actuales antes de invertir en materiales, equipo, personal, espacio, etc. El balance del workshop es positivo, porque han escuchado y están interesados en iniciar el mejoramiento que tienen que implementar en estos tiempos desafiantes para la industria”.

El workshop se desarrolló en dependencias del centro de eventos El Arrayán y contó además con la presencia de representantes de la SEREMI de Minería y Antofagasta Cluster Minero.

