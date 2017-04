Actividad anota mayor caída desde la crisis, pero Gobierno asegura que economía está sana

El Imacec se contrajo en 1,3%, en febrero, con un retroceso de 17,1% en la minería:

Factores como la huelga de minera Escondida seguirán pesando en marzo, dijo el ministro de Hacienda, anticipando un repunte hacia el futuro, avalado por el escenario del Banco Central.

Una caída de 1,3% registró el Indicador Mensual de Actividad Económica (Imacec) en febrero, en comparación con igual mes del año anterior, su peor registro desde octubre de 2009, en plena crisis financiera global.

No obstante, el Gobierno y autoridades económicas sostienen que esta situación es transitoria, asociada principalmente a la huelga de minera Escondida, y aseguran que la economía está sana.

El Imacec no minero calculado por el Banco Central arrojó una disminución de 17,1%, golpeado por la paralización de Escondida, pero el Imacec no minero -que agrupa a los otros sectores de la economía- aumentó solo 0,2%, la variación más baja desde marzo de 2010, lo que es un factor de preocupación para los analistas del mercado (ver recuadro).

El resultado del mes también se vio afectado por un día hábil menos, en comparación con febrero de 2016, que fue un año bisiesto, precisó el informe del banco. Analistas también mencionan la alta base de comparación, ya que en febrero del año pasado el Imacec creció 4%, su mayor expansión de 2016.

“La actividad económica no es tan dinámica como nos gustaría, pero crecemos con una economía sana, sin populismos y sin irresponsabilidades, con una inflación controlada”, fue el comentario de la Presidenta Michelle Bachelet.

El titular de Hacienda, Rodrigo Valdés, descartó que la economía esté en crisis. En declaraciones formuladas durante su visita a una fábrica, calificó la cifra de “un tropezón”, destacando que “la fuerza de todos los otros indicadores que vemos apunta hacia un mayor crecimiento”. Instó a evaluar con calma la cifra mensual, afectada por factores puntuales que no se repiten, subrayó.

La huelga en Escondida se prolongó hasta marzo, por lo que también incidirá negativamente en el Imacec de ese mes. “La noticia buena es que el primer trimestre ya terminó y la huelga ya terminó”, dijo el presidente del instituto emisor, Mario Marcel, quien presentó ayer el Informe de Política Monetaria (IPoM) a ejecutivos de empresas socias de Icare.

Entre los factores principales del IPoM que sustentan un panorama más positivo hacia adelante, citó la mejoría de las condiciones externas, tanto la actividad de los países desarrollados, como la de nuestros socios comerciales, y la evolución de los términos de intercambio, especialmente el alza en el precio del cobre. También mencionó una política monetaria más expansiva y una recuperación de la inversión en maquinarias y equipos.

Marcel no ve cuellos de botella en el ámbito macroeconómico, previendo una mejora al separar el primer trimestre del resto de este año y en 2018, un rango de crecimiento mayor a 2017.

Efecto electoral

Hacia adelante, los economistas advierten que el proceso electoral de este año tendrá un impacto en las expectativas y en la economía. Ángel Cabrera, socio de la consultora Forecast, señala que todavía hay mucha incertidumbre, por lo que no está claro en qué forma se verán afectadas las expectativas.

“Las cifras económicas de este año no van a permitir que el Gobierno se afirme, tanto en su respaldo ciudadano como en las opciones que tenga la Nueva Mayoría con sus candidatos”, plantea el economista y socio de la consultora Gemines Tomás Izquierdo. Su visión es que Sebastián Piñera tiene el respaldo en la clase media, que en su gobierno tuvo un crecimiento de los salarios reales y en el empleo.

El IPoM prevé para 2017 un crecimiento de 1% a 2%, centrado en 1,5%. Cabrera proyecta un 1,4%, con sesgo bajista, por el alto peligro de un aumento en la conflictividad laboral que traerá la reforma a ese sector y por los débiles datos de inversión. Izquierdo anticipa un 1,6% en revisión, pero sostiene que si la economía fue de más a menos en 2016, este año irá de menos a más. “Si uno levanta la mirada a seis meses plazo, la economía, sin duda, va a estar mejor”, augura Izquierdo.

Alerta El Banco Central advierte sobre el riesgo de que el bajo crecimiento pueda persistir. Es una alerta sobre la urgencia de recuperar la capacidad de crecer, dijo Marcel.

“El Gobierno hace lo que corresponde y, por cierto, hará todo lo necesario para estimular la economía”. MICHELLE BACHELET PRESIDENTA DE LA REPÚBLICA

“Tenemos una economía muy sana. El Banco Central lo dijo con todas sus letras”. RODRIGO VALDÉS MINISTRO DE HACIENDA

“Un Imacec negativo a nadie le gusta. En este caso tiene nombre y apellido muy claros: la huelga de Escondida”. MARIO MARCEL PRESIDENTE DEL BANCO CENTRAL

Mercado estima crecimiento entre -0,5% y 0,5% para marzo condicionado por paralización de la Minera Escondida

La contracción del Imacec de febrero de un 1,3% no fue una buena noticia para la economía chilena. Sin embargo, los economistas prevén que esta tendencia podría extenderse hasta marzo con un crecimiento situado entre -0,5% y 0,5%, con lo que el primer trimestre del año podría terminar con un crecimiento nulo.

La principal razón que extendería el crecimiento negativo o en torno al 0% a marzo sería la paralización de la Minera Escondida, ya que si bien tuvo una duración de 44 días en total, 23 de ellos fueron en dicho mes.

Esto último, y el hecho de que la minera aún no pueda retomar en un 100% su producción, provocaría que el sector minero nuevamente se sitúe en terreno negativo. Nathan Pincheira, economista de Banchile Inversiones, señaló que “si no hubiésemos tenido huelga en marzo, el Imacec habría sido en torno al 1% en el mes no solo por el paro per se , sino porque la minera no ha retomado la producción en un 100%”. Sin embargo, ahora prevé una variación de entre -0,5% y 0%.

Otro factor que ha influenciado las cifras negativas que se conocieron ayer, y que alertan a los economistas en las estimaciones para marzo, es el bajo crecimiento que tuvo el sector no minero, de un 0,2%. Felipe Guzmán, economista de Credicorp, dice que el tema de Escondida “fue preponderante, pero es más preocupante que los sectores no mineros de la economía están mostrando crecimiento casi nulo, dando cuenta de una desaceleración importante”.

Sin embargo, Patricio Rojas, economista de Rojas&Asociados, dijo que el día hábil adicional que tuvo marzo luego de que el feriado de Semana Santa fuera en abril, podría provocar que los sectores minoristas y del comercio repuntaran levemente y ayudaran a mejorar las cifras que vienen.

Proyección 2017

En tanto, los expertos no modificaron sus proyecciones de crecimiento del Producto Interno Bruto (PIB) para el año 2017 y las mantuvieron en el rango de 1,5% a 1,8%. Esto está en línea con el ajuste de proyección que realizó el Banco Central a un rango de 1% a 2%.

Economistas plantean preocupación por nulo crecimiento en sector no minero

Pese a que la contracción del 1,3% en el Imacec de febrero estuvo marcada principalmente por una caída de 17,1% del sector minero, los economistas manifestaron su preocupación por el desempeño que mostraron los demás sectores de la economía, luego de que el Imacec no minero creciera apenas 0,2%.

Si bien algunos expertos atribuyeron el bajo crecimiento a que febrero tuvo un día hábil menos que en 2016, señalaron que con estas cifras ven difícil un repunte de la economía significativo en los próximos meses.

“Lo que realmente preocupa va más allá de lo sucedido en el sector minero, que es algo relativamente puntual, lo más alarmante es que el resto de la actividad ha venido creciendo a una tasa absolutamente por debajo de lo que podría considerarse razonable, apenas por arriba del 1% en los últimos seis meses, lo que no cambia en febrero”, señaló Francisco Klapp, investigador del Programa Económico de LyD.

Sebastián Senzacqua, economista de BICE Inversiones, coincidió en que “un factor de preocupación es el dinamismo del sector no minero que continúa registrando una tendencia descendente, hecho que da cuenta de factores de debilidad que van más allá del ciclo de las materias primas y la paralización en Minera Escondida”.

Fuente: El Mercurio/LINA CASTAÑEDA