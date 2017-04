Fexmin, es una feria técnica internacional organizada por el Colegio de Geólogos de Chile, que se realizará durante los días 10, 11 y 12 de octubre de 2017.

Como un punto de encuentro entre los diversos actores de la exploración y desarrollo minero, espera transformarse la Feria de Exploración Minera y de Minas de Chile, Fexmin, que realizará su primera versión en octubre próximo en Santiago de Chile.

El Vicepresidente del Colegio de Geólogos de Chile, Juan Carlos Marquardt dijo que siendo un país minero, es necesario contar con una instancia como Fexmin, donde la exploración minera sea el tema protagónico.

“Es lo que faltaba en Chile. Fexmin presenta una excelente oportunidad para formar relaciones, nuevas alianzas comerciales y promover negocios mineros. Se realizará durante los días 10, 11 y 12 de octubre de 2017, en el centro de convenciones CasaPiedra, en Santiago de Chile”.

Marquardt agregó que la idea es motivar las actividades de exploración y de prospección minera, a través del fomento de nuevos negocios, oportunidades para invertir, para desarrollar nuevas minas o, incluso, para seguir algunas ideas de exploración ya existentes y que necesitan financiamiento.

“Estamos tomando como idea, la gran convención que se realiza anualmente en Toronto, Canadá, que es la reunión de la Prospectors & Developers Association of Canada, PDAC. Pretendemos llegar a ser, a nivel de Chile y Latinoamérica, un lugar donde precisamente se puedan ver los proyectos de exploración, ofrecer ideas, ofrecer proyectos, comprar participación, y asociarse con alguien, sobre todo, en el ámbito de la pequeña y mediana minería, donde probablemente hay oportunidades, pero que no se están llevando a cabo óptimamente porque no siempre están en contacto las personas que corresponde, el que quiere invertir y el que necesita que lo apoyen financieramente para invertir en un proyecto”, indicó.

¿Cuál será el formato?

Van a ser 3 días, entre el 10 y 12 de octubre en CasaPiedra. En el formato de feria se dispondrán stands para presentar proyectos y algunos para proveedores, pero el énfasis estará puesto en prospectos, proyectos y minas.

En tanto, el programa contempla exposiciones o charlas sobre los proyectos, además de ruedas de negocios.

El primer día están programadas una serie de conferencias plenarias que tienen que ver con el contexto de las exploraciones y la minería en Chile, tanto en la parte administrativa y legal, como en las entidades que participan en la obtención de permisos y concesiones, entre otros.

En ese día repasaremos lo que es el marco de la minería y, en particular, de la pequeña y mediana minería. La invitación incluye también a la gran minería, porque no hay que olvidar que casi todas las grandes minas actuales, partieron como minas pequeñas en algún momento, así que dentro de las muchas pequeñas y medianas que se presenten, van a estar algunas de las grandes minas del futuro, por eso es más interesante.

¿Tienen expositores ya confirmados?

Tenemos el apoyo del Ministerio de Minería. Ya hablamos con la Ministra, de hecho ella llevó al PDAC de Toronto la información de Fexmin para promoverlo en el pabellón de Chile y esperamos que sea ella quien la inaugure. También contamos con el apoyo de Sernageomin y el patrocinio de Sonami.

La Comisión Minera expondrá sobre los aspectos que respaldan a la inversión minera en Chile, a través de las Personas Competentes. No hay que olvidar que esta ley se promulgó precisamente para fomentar la inversión en minería.

También contemplamos exposiciones sobre la inversión a través de la Bolsa, que es algo que en Chile no se ha desarrollado adecuadamente, a pesar de todo el potencial que hay. Por algún motivo aún no ha prendido acá como en Canadá y Australia que son países con minas, pero nosotros somos más mineros que ellos. Sin embargo, en nuestro país no existe ese interés o no se da la confianza para que la inversión en minería sea algo más popular.

Contaremos también en la feria con un stand de un estudio de abogados mineros, que desarrollarán el marco legal de la minería en Chile y, específicamente en el ámbito de exploraciones, el tipo de contratos y documentos que se tienen que elaborar.

Queremos terminar ese día con una mesa redonda, orientada a ver qué nos falta en la Bolsa en Chile, para poder financiar de una manera más amplia los proyectos de exploración o de desarrollo minero, en particular los de mediana y pequeña minería, que son a los que les cuesta más conseguir financiamiento.

En cuanto a las temáticas, no sólo estará orientado a minas de cobre, sino que también a oro, plata, hierro y otras pastas, y también a otros yacimientos no-metálicos.

¿Con cuántos stands contará Fexmin?

Por el espacio en CasaPiedra hemos diseñado cerca de 70 stands. En cuanto a expositores, hemos hecho el programa para que se puedan presentar alrededor de 100 ponencias. La idea es que cada exposición dure entre 15 a 20 minutos para presentar sus proyectos o la propiedad que ofrecen para asociación o venta.

Esperamos que los inversionistas conozcan las opciones que existen en este momento. Ya nos hemos contactado con las embajadas de Canadá y Australia, para atraer también inversionistas extranjeros que pue++dan ver los proyectos que se estarán ofreciendo.

¿Por qué toman la decisión como Colegio de armar esta feria y no haberla hecho parte de las ferias mineras que existen en el país?

En primer lugar, porque quedamos motivados después de realizar con éxito el 2015 el XIV Congreso Geológico, para organizar reuniones o eventos relacionados con geólogos y nos pareció que lo que se necesitaba era precisamente apoyar un área que en este momento está muy afectada por la baja en los precios de los metales, con muchos geólogos de exploración que están desempleados, y crear una oportunidad para ellos y nuestros socios estratégicos, los mineros.

La iniciativa es, precisamente, una feria con estas características, de exploración y de desarrollo de nuevas minas y no en beneficio comercial, como lo pueden ser otras ferias, sino que como una actividad gremial.

Además pensamos que como geólogos y como institución gremial, es más fácil atraer profesionales o empresarios con prospectos, proyectos y propiedades mineras y, en nuestro caso, orientados a activar la pequeña y mediana minería.

¿Cuántos visitantes esperan recibir?

Se esperan cerca de 400 asistentes. Quienes quieran asistir deben ingresar a partir de las próximas semanas a www.fexmin.cl, o bien contactarse con el Colegio de Geólogos de Chile.

Como he dicho, esperamos que a nuestra primera feria lleguen interesados de todos los países posibles. Queremos que sea abierto a inversionistas, y empresas de diversas partes del mundo que estén interesados en invertir y desarrollar proyectos en Chile.

¿Con qué dirían misión cumplida?

¡Que se cumpla con todo lo programado!, que participe gente que ofrezcan prospectos, proyectos, propiedades mineras, tanto de Chile como de países vecinos, que asistan inversionistas, profesionales interesados en desarrollar nuevas ideas, empresarios que puedan ayudar a financiar nuevas minas y, además, que quede abierto este canal de comunicaciones entre aquellos que tienen pertenencias o minas para desarrollar y los que tienen financiamiento para que eso se lleva a cabo. Que Fexmin se transforme en un canal abierto para motivar y desarrollar esta actividad de exploraciones e inversiones mineras en el país.

Aprovecho esta instancia para hacer un llamado a todos los colegas a colaborar con esta iniciativa, promocionando la participación en Fexmin de inversionistas, empresas mineras, compañías juniors de exploración, asociaciones, industriales y propietarios de concesiones mineras, ingenieros de minas, profesionales relacionados con la exploración y la minería, prospectores y otros colegas exploradores, además de instituciones de nuestro país y otros países latinoamericanos que promueven la inversión y desarrollo de la minería, . ¡Es un desafío para todos nosotros!