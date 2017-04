Sernageomin, el Servivio Nacional de Geología y Minería, ha tenido un importante rol en el país en el último tiempo.​ Las inclemencias de la naturaleza que nos han afectado ha dado pié para su intervención.

En mayo del año 2015 mediante concurso de Alta Dirección Pública, Mario Pereira asumió el cargo de Subdirector Nacional de Geología de Sernageomin, institución en la que el 27 de octubre de 2016 fue designado como Director Nacional subrogante.

Es innegable la importancia que tiene Sernageomin en uno de los sectores productivos más importante del país, como es la minería. La minería artesanal, la pequeña, la mediana y gran minería, comienzan su relación con este Servicio desde el inicio de los trámites para obtener una concesión, en la etapa de fiscalización, capacitación, temas de seguridad y últimamente en lo relacionado con la Ley de Cierre de Faenas Mineras.

En otras materias, los acontecimientos naturales que vive el país como las erupciones volcánicas, los aluviones o deslizamientos de tierra e incendios entre otros, mantienen al servicio en la prensa en forma permanente, dada la importancia de la información técnica que se produce.

Para conocer los objetivos de Sernageomin para este año 2017, AreaMinera conversó con el Director Nacional (S) Mario Pereira.

¿Cuáles son las principales actividades de Sernageomin en este momento desde la perspectiva minera?

Dentro de las actividades principales del servicio, en el área minera, se encuentra la fiscalización a las instalaciones de las faenas en todo el territorio nacional.

Junto con ello se revisan proyectos mineros, que incluyen procesos de explotación, procesamiento de minerales, depósitos de residuos mineros masivos y depósitos de relaves, entre otras tareas.

También realizamos atención de público en los denominados “Gobierno en Terreno”, donde se resuelven consultas y dudas de los productores mineros y la ciudadanía. Además, se realiza entrega de documentación a los productores mineros que por diversos motivos, no pueden dirigirse físicamente a las oficinas regionales del servicio. Junto a otros organismos gubernamentales, desarrollamos un trabajo colaborativo con el objeto de apoyar a los productores mineros en relación a la capacitación y explicación de las responsabilidades que tienen con cada uno de los organismos fiscalizadores y de este mismo modo, efectuamos una visita de mayor calidad para abordar todos los temas legales y prácticos que involucra la industria extractiva minera.

Para Sernageomin, uno de los principales desafíos de este año es la actualización del Reglamento de Seguridad Minera.

¿Cómo ha funcionado, en cuanto a lo que respecta a Sernageomin, el proceso de entrega de información y garantías del Cierre de Minas?

Respecto a las garantías financieras, en general las empresas han cumplido en plazo y montos, de acuerdo al calendario de constitución establecido en las respectivas resoluciones aprobatorias de los planes de cierre.

El Servicio ha trabajado coordinadamente con la SVS, de acuerdo a la norma conjunta N°411 de la SVS, del 30 de agosto de 2016, en la calificación de los instrumentos financieros entregados por los titulares mineros; calificando en cuanto a idoneidad y suficiencia. Superada esta etapa, se procede a emitir la respectiva Resolución Exenta que da por cumplido lo establecido en el plan de cierre en lo que respecta a garantías financieras.

En el caso de no ser satisfactoria la calificación, se emiten al titular minero las observaciones del caso con el objeto que sean subsanados en el breve plazo.

Respecto a aquellas faenas que no han cumplido sus obligaciones en este sentido, ya se han iniciado los respectivos procesos sancionatorios.

En la prensa apareció que se han producido algunas irregularidades en cuanto a los plazos para la entrega de las garantías y que además algunas operaciones no habrían entregado su plan de cierre ¿Qué pasó?

Frente a las versiones de la prensa siempre es bueno ir a las fuentes oficiales y ante ello se debe precisar que no han existido irregularidades en los plazos establecidos en las respectivas resoluciones aprobatorias de planes de cierre para la constitución de las garantías financieras. Todo lo resuelto en relación a las garantías financieras, se ha efectuado de acuerdo a los procedimientos internos del Servicio, debidamente sancionados mediante resolución exenta de la Dirección Nacional, en atención a la interpretación de la Ley.

Con relación a las faenas mineras que no han presentado sus respectivos planes de cierre para aprobación por parte del Servicio, al igual que en el caso anterior, ya se han iniciado los respectivos procesos sancionatorios.

SEGURIDAD

Respecto a seguridad, a principios de año informaron que las fatalidades aumentaron entre 2015 y 2016. ¿Cuál cree usted que debe ser el camino para lograr la cero fatalidad en el sector minero?

El año 2015 tuvimos un total de 14 accidentes con 16 fallecidos. El año 2016, tuvimos un total de 17 accidentes fatales con 18 fallecidos.

Para lograr la cero fatalidad tan anhelada en la industria minera, se deben combinar una serie de factores, que no siempre van a depender directamente de las reglas o normas que existan para realizar las operaciones mineras, sino que también de la concientización que exista en la totalidad de los trabajadores.

El Servicio ha realizado estudios y análisis de la casuística de los accidentes fatales que han ocurrido desde el año 2000 a la fecha, con lo cual se espera avanzar en el mejoramiento de los aspectos críticos y relevantes que se aprecian en las operaciones de mayor complejidad y aquellos vinculados a la exposición al riesgo que tienen los trabajadores.

Esta información se aplica diariamente en las fiscalizaciones de seguridad minera que se realizan en las faenas mineras a nivel nacional, y en las capacitaciones que se realizan a los pequeños mineros, y a las medianas y grandes empresas, luego de finalizar una fiscalización.

¿Y respecto a los accidentes?

Respecto a los accidentes graves, podemos mencionar que el año 2015 tuvimos un total de 75 accidentes graves con 70 lesionados; el año 2016 cerramos con un total de 52 accidentes graves y 52 lesionados. También podemos observar que existe una disminución de un 30% en la cantidad de accidentes graves ocurridos en la industria minera el año recién pasado.

Por lo tanto, debemos seguir por la línea que se está aplicando hoy en día: mejorando la calidad de las fiscalizaciones, aumentando el conocimiento acerca de la causalidad de los accidentes en la industria, realizando capacitaciones y charlas informativas y, realizando atención en primera línea con las comunidades, fomentando la viabilidad de una minería segura y productiva al mismo tiempo, entre otros factores.

¿Qué importancia ha tenido la capacitación en seguridad?

La capacitación es fundamental. Hoy, dentro de las medidas de productividad establecidas por el Ministerio de Minería, está la capacitación a los pequeños mineros.

Una modalidad que se aplica día a día también, es la capacitación a los ingenieros de proyectos que son los responsables de la elaboración de los proyectos que se presentan al servicio para su correspondiente evaluación.

Esto porque la seguridad parte con un buen análisis estructural, una buena proyección y planificación minera, una correcta descripción de las operaciones unitarias que se realizarán en cada faena, lo cual da como resultado, una buena evaluación por parte del Servicio y la futura autorización para comenzar la explotación y/o tratamiento de minerales, bajo los parámetros operacionales y de seguridad reglamentados

¿Qué está haciendo el Servicio en la actualidad respecto a esto?

Participamos en mesas de trabajo por la Silicosis (enfermedad respiratoria causada por la inhalación se sílice), realizamos capacitación a los pequeños mineros sobre las 20 reglas de oro en la Minería de Chile; y capacitamos a los productores mineros cuando se realiza un cierre de fiscalización.

Además coordinamos reuniones de arranque de proyectos, con los productores y empresas que reciben la aprobación de sus proyectos mineros y realizamos atención de público en las Gobernaciones de las distintas direcciones Regionales a nivel Nacional.

En cuanto a la recurrencia de los accidentes, ¿se hace o han pensado hacer una especie de benchmarking entre las diversas compañías y operaciones para evitar que la causa de los accidentes se repita?

Es una preocupación constante mantener un vínculo para informar. Se han realizado seminarios y charlas donde el Servicio ha participado como expositor y colaborador de mesas técnicas, en relación a la disminución de accidentabilidad y el análisis de las causas de los accidentes mineros.

En distintas regiones se han efectuado estos eventos, mencionar a la región de Antofagasta, con la participación de grandes, medianas y pequeñas empresas, en Rancagua, un encuentro de pequeños mineros donde se realizó el análisis de las causales de fatalidad y capacitación de los principales riesgos en minería. En otras áreas de la zona central, como la Región de Valparaíso y Región Metropolitana, exposición y participación en eventos y seminarios de reducción de accidentabilidad.

De todas formas, durante el presente año, se seguirán realizando estas actividades de benchmarking, dado los resultados que se han observado en los últimos años y la concientización que se logrado en los trabajadores de la industria extractiva minera.

¿Cuál es la situación y relación de la pequeña minería con el Servicio?

Durante este período, la pequeña minería ha cobrado un protagonismo especial para el servicio, dado que sabemos que crea un dinamismo importante en otros sectores económicos y es necesario potenciarla y dotarla de mejores instrumentos para su desarrollo.

Hace sólo un par de semanas estuvimos entregando en la Región de Valparaíso junto a la Ministra Aurora Williams certificados de Rebaja de Patentes Mineras a pequeños productores. Este beneficio no hace sino refrendar el compromiso que tenemos con el área para que puedan invertir en seguridad, normalización de trámites y contar con procesos virtuosos en su desempeño.

¿Se ha actualizado el catastro que se hizo hace unos años?

El catastro de instalaciones/faenas mineras se actualiza diariamente. Hoy en día, existe catastrado un total de 3186 faenas operativas, lo cual concierne a un total de 7910 instalaciones mineras. Esta información es lo rescatado el 31 de diciembre del año 2016, para realizar un corte y poder formular los programas de fiscalización para el presente año.

¿Qué viene para el Sernageomin en el ámbito de la minería durante este año?

En el horizonte del servicio siempre está presente el desafío de trabajar para resguardar la vida de los trabajadores de la minería, por tanto hay un foco en la seguridad minera que queremos, redunde en la disminución e accidentes.

Otro desafío relevante para este año, es la actualización del Reglamento de Seguridad Minera, ya que el uso de nuevas tecnologías y la introducción de nuevos procesos en la industria extractiva, ha redundado en la necesidad de contar con una normativa que responda a los nuevos desafíos de la Minería.

GEOLOGIA

Luego de los acontecimientos, tanto volcanológicos como geológicos, y además en el tema de los incendios, el Servicio ha tomado protagonismo. ¿Qué importancia tiene la labor que realizan en estas áreas y cuál es el aporte que hacen?

En el área geológica del Servicio, contamos también con profesionales de las ciencias de la tierra altamente capacitados como Geólogos, Geofísicos, Geoquímicos, Geógrafos y especialistas en Teledetección, entre otros. La labor de estos profesionales es analizar y comprender como funcionan los procesos geológicos y con esta información aportar a la toma de decisiones tanto de la autoridad como de la comunidad, en los ámbitos de la gestión de emergencias, la gestión y el ordenamiento territorial, y el desarrollo sustentable de la actividad económica/minera.

En el caso de los eventos de origen volcánico, contamos con una red de monitoreo especializada que permite vigilar los 45 volcanes más activos del país en tiempo real. Este monitoreo nos permite además indicar y delimitar áreas de peligro asociadas a estos volcanes.

En las emergencias asociadas a los incendios, como servicio nos hemos sumado a las etapas de reconstrucción y análisis posterior de las zonas que han quedado desprovistas de vegetación para dar apoyo técnico que le permitan a las instituciones nacionales y locales tomar mejores decisiones a la hora de planificar el territorio. El apoyo técnico ha consistido en aportar elementos de juicio para evaluar cuales de estas zonas son más seguras para la reconstrucción de las viviendas, ya que son menos propensas de generar potenciales remociones en masa en eventos de lluvias invernales.

¿Cuál es el nivel de tecnología que están utilizando para ambos casos?

Para eventos volcánicos, las estaciones de vigilancia y nodos de transmisión de datos, instalados en el perímetro de los volcanes activos más peligros del país, están conectados al observatorio, el cual es responsable de establecer sistemas tecnológicos para la vigilancia y monitoreo volcánico. Sobre esta base, el Sernageomin informa a la ciudadanía a través de reportes periódicos sobre seguimiento habitual y reportes extraordinarios referidos a anomalías.

En el caso de los incendios, varios profesionales se han desplazado a las zonas afectadas para trabajar en mapas de peligros y ante eventos de remoción en masa se trabaja con el análisis de imágenes satelitales y con datos meteorológicos.

¿En qué etapa se encuentra la carta geológica nacional? ¿Qué falta?

La carta geológica nacional se enmarca en el Plan Nacional de Geología (PNG), que corresponde a una meta presidencial del Programa de Gobierno de la Presidenta Michelle Bachelet y que completó su sexto año de operación. Al año 2016 se han completado 90 cartas y durante el 2017 se espera sumar 6 más que cubren una superficie aproximada de 13.848 Km2. Luego, en una segunda etapa, el plan debe abordar la zona al sur de los 30°S.

¿Qué viene para el Sernageomin durante este año en el área de la geología?

Esperamos dar mayor impulso a un proceso de modernización en la gestión y organización del servicio en general dado que- entendemos- es absolutamente necesaria.

En el área geológica vamos a concretar acuerdos de colaboración internacional con Guyana, Honduras, Nicaragua, China y Argentina. También vamos a desarrollar proyectos interdisciplinarios en áreas de monitoreo preventivo y alerta de aluviones, colaboración con universidades en investigación científica aplicada, y la formulación de proyectos para la creación del nuevos Observatorios Volcanológicos, uno en la Región de Antofagasta y otro en la Región de Aysén.

RECUADRO

Sernageomin entregó beneficio a mineros de la Región de Valparaíso

El Servicio Nacional de Geología y Minería (Sernageomin), a través de su Dirección Regional Zona Norte, hizo entrega de 45 nuevos certificados de Rebaja de Patentes Mineras, iniciativa enmarcada bajo el alero de la Ley N° 19.719, que en esta oportunidad, va en directo beneficio de los pequeños mineros y productores artesanales de la Región de Valparaíso.

El citado beneficio reconoce la calidad de pequeño minero, otorgando una patente especial rebajada, que ampara las pertenencias de explotación, cuya superficie acumulada no supere las 100 hectáreas para los pequeños mineros y las 50 hectáreas para los mineros artesanales.

Reforma a la Seguridad Minera motivó 670 observaciones ciudadanas

Gran convocatoria motivó la consulta pública realizada por el Sernageomin sobre la propuesta técnica de actualización y reforma al Reglamento de Seguridad Minera (RSM), norma técnica que establece las exigencias mínimas que en materia de seguridad deben cumplirse en el desarrollo de las actividades mineras. La consulta, realizada entre el 23 de agosto y el 30 de octubre de 2016, incluyó la participación de las principales asociaciones mineras del país, entidades profesionales y educacionales, y público general.

El proceso, informó el Departamento Jurídico del Sernageomin, registró un total de 670 observaciones, cuyas respuestas han sido elaboradas por la institución según lo comprometido en la misma consulta. En la fase actual, estas respuestas son enviadas al Ministerio de Minería para su revisión, con la finalidad de responder a cada una de las personas que formularon observaciones durante la consulta.

La propuesta técnica de modificación incluye títulos como: depósitos de residuos mineros, explotación de minas a cielo abierto y subterránea, a carbón, a petróleo, manipulación de explosivos, procesamiento de sustancias minerales, proyectos y obras civiles en la industria minera, entre otros.

Monitoreo y Reciclaje de Relaves

Con el objetivo de desarrollar sistemas de monitoreo para depósitos de relaves, que usen las mejores tecnologías disponibles, desarrollen mecanismos innovadores para la medición de parámetros, CORFO lanzó tres programas sobre este tema.

El Gobierno, a través de la Corporación de Fomento de la Producción (CORFO), lanzó tres Programa Tecnológicos de Minería en Relaves adjudicados a fines de 2016. El costo total de las iniciativas es cercano a los $9.700 millones de pesos, de los cuales Corfo, en conjunto con el Fondo de Inversión Estratégica y el Fondo Innovación para la Competitividad, aportan recursos por $5.600 MM, contribución que alcanza el 57%.

La iniciativa contempla un convenio entre Corfo y Sernageomin que se traducirá en mejoras de los mecanismos de innovación en el tratamiento de los relaves y cómo se reconvierte un pasivo ambiental en un elemento que genere externalidades positivas en materia ambiental.

Sernageomin y Carabineros identifican rutas más exigentes de la minería

El catastro fue elaborado con información de las direcciones regionales del Sernageomin y de la Sección de Investigación de Accidentes de Tránsito (SIAT) de Carabineros.

Importa señalar que Chile ha adquirido compromisos ante las Conferencias Internacionales sobre Seguridad Vial de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), donde 160 países se han fijado la meta de reducir 50% estos accidentes al año 2020. El “top ten” de las rutas de más exigentes a nivel nacional y en cada una de las regiones con mayor actividad minera han dado a conocer el Servicio Nacional de Geología y Minería (Sernageomin) y Carabineros de Chile. El ranking está elaborado sobre la base de indicadores como: capacidad de la vía, situación y características de la infraestructura, intensidad de uso, tipos de vehículos, accidentes de tránsito en el período analizado, condiciones atmosféricas, tamaño de instalaciones mineras, entre otros. La información fue dada a conocer durante el lanzamiento de la campaña “Minero, vivo al volante”, que desarrollan ambas instituciones a través de mensajes radiales y entrega de volantes informativos en carreteras, con el propósito de reducir los accidentes de tránsito, especialmente en las rutas entre instalaciones mineras y puertos.