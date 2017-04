Reevalúan proyectos en terrenos concesionados para construir termoeléctricas

Proceso realizado durante el gobierno anterior:

Compañías como Engie o Enel Generación dejaron de avanzar en las carboneras que planearon.

Cuando terminaba el gobierno de Sebastián Piñera, en 2014, el Ministerio de Bienes Nacionales licitó terrenos fiscales para que, en modelo de concesión, inversionistas construyeran termoeléctricas. Pero dados los cambios en el escenario de la generación, casi todas las empresas que se adjudicaron paños están repensando las iniciativas e incluso devolviendo las locaciones.

Engie Energía Chile (ex E-CL), por ejemplo, se adjudicó un terreno en el sector de Punta Tames, Región de Antofagasta, para desarrollar una carbonera. “Sin embargo, luego de la decisión adoptada por la empresa en 2016, respecto a no construir nuevas centrales a carbón y orientar la estrategia de desarrollo en proyectos de energías renovables y gas natural, no hemos avanzado en el desarrollo de proyectos para ese sector”, señalaron en la empresa.

Enel Generación (ex Endesa) se había adjudicado dos paños, pero las centrales que planeaba construir fueron restadas de su cartera. “Dadas las actuales condiciones de mercado y el permanente análisis de nuestro pipeline , estos proyectos no forman parte de nuestra cartera vigente”, respondieron en la compañía.

En sus estados financieros, la firma provisionó $2.244 millones “por concepto de multas que deberá cancelar por su renuncia a las concesiones relacionadas a estos proyectos”.

Consultados en Collahuasi -otro de los ganadores en la subasta- sobre la opción de devolver los terrenos al fisco, respondieron: “Estamos analizando el tema para poder tomar la mejor decisión acorde a los intereses de Collahuasi”.

