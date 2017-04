Radomiro Tomic refuerza seguridad con campaña para el cuidado de las manos

“A las pegas con herramientas ¡Dale Color!”:

Permite trabajar de manera más segura, clasificando y codificando con distintos colores las herramientas manuales, separando y dando de baja también las que se encuentran en mal estado.

La división Radomiro Tomic lanzó una nueva campaña bimensual de seguridad denominada “A las pegas con herramientas ¡Dale Color!”, que refuerza la normativa que establece identificar cada tres meses con un color distinto las herramientas que se utilizan en cada área. Esto con el fin de comprobar su estado e identificar las que se encuentran en mal estado, evitando así un posible accidente.

La iniciativa se extendió a toda la división y especialmente a cada una de las empresas colaboradoras que deben verificar, ordenar y codificar cada una de sus herramientas, permitiendo así un buen uso.

Para Raúl Galán, gerente Mina de RT, “a esta campaña, por su importancia, le damos la seriedad que corresponde, la tomamos con compromiso y con todo lo que establece para cumplir al máximo con sus exigencias”.

De igual manera, para la Gerencia de Seguridad y Salud Ocupacional (GSSO) tiene una importancia crucial: “trabajamos con una codificación que es por tres meses y a través de eso visualmente se puede observar si la herramienta fue o no inspeccionada, pero muchas veces el color no necesariamente indica que la herramienta está bien o si la persona que inspeccionó no lo hace a conciencia”, dijo Mónica Valdebenito, ingeniera en Prevención de Riesgos de la GSSO.

Colaboradores destacan la iniciativa

Integrantes de distintas empresas ven esta campaña como algo positivo, ya que les permite trabajar de manera más segura, cuidando su vida y especialmente sus manos, junto con proteger su material de trabajo. “Es importante para cada uno de nosotros, porque nos enseña a reforzar el cuidado de los equipos y herramientas de trabajo para mantener constantes chequeos y así evitar incidentes”, destacó Erick Maluenda, control técnico de sondajes de la empresa Derk.

Para Nicole Condore, asesora en Prevención de Riesgos de la empresa Jigsaw, “es relevante que los trabajadores estén capacitados y que conozcan el código de color correspondiente en las áreas y sobre todo las certificaciones y capacitaciones”.

Así, la división Radomiro Tomic de Codelco, a través de su Gerencia de Seguridad y Salud Ocupacional, y con el apoyo de todas las demás gerencias y sus empresas contratistas, sigue de cerca la gestión de riesgos con el objetivo de lograr el cero accidente.

Fuente: División Radomiro Tomic, Codelco