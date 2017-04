Berkeley recuerda que generará 2.450 empleos que revitalizarán la comarca

MINA DE URANIO EN RETORTILLO

La empresa minera está pendiente de la decisión que adopte mañana martes la Comisión Territorial de Urbanismo sobre la calificación del suelo donde se asienta el proyecto

Berkeley asegura que el proyecto generará 450 empleos directos y 2.000 indirectos, y que revitalizarán la zona durante su actividad

Mañana martes la Comisión Territorial de Medioambiente y Urbanismo de Salamanca decidirá sobre el futuro que marcará el arranque de la mina de uranio en el término municipal de Retortillo, “una inversión –que según la empresa Berkeley, promotora del proyecto– generará empleo para muchos jóvenes de la región y revitalizará las comunidades de Retortillo y Villavieja, donde –añade –el 25% de los residentes han solicitado empleo o han asistido a uno de nuestros Programas de formación”.

Berkeley Minera España “ya ha invertido más de 70 millones de euros en el área e invertirá más 250 millones de euros en los próximos años, creando 450 puestos de trabajo directos y más de 2.000 empleos indirectos en toda la región. –Para la minera– esta inversión rejuvenecerá a la comunidad y permitirá a los jóvenes permanecer en la tierra donde nacieron y vivir con sus familias, en lugar de tener que marcharse a buscar trabajo”.

Sobre la oposición a este proyecto, Berkeley señala que “muchos de ellos no viven en el área y quieren que la Comisión de Medio Ambiente y Urbanismo no permita que se lleve a cabo el proyecto, pero por el contrario no ofrecen ninguna inversión, ninguna oportunidad y ningún futuro para los jóvenes, sus argumentos no se basan en la realidad de los hechos, ni tienen base ni técnica ni científica”, asegura la empresa.

Respecto al comunicado emitido por Stop Uranio en el que afirmaban que Berkeley había instado a las administraciones a “proceder con celeridad” en la tramitación del expediente, la minera asegura que “este no es el caso, pues la Comisión actúa de acuerdo con los procedimientos legales establecidos y dentro del plazo previsto en los reglamentos aplicables”. Asimismo, recuerdan que la empresa “ha trabajado estrechamente con las autoridades locales, regionales, nacionales y con la UE, y ha recibido hasta la fecha más de 90 informes y permisos favorables, lo que demuestra la fortaleza del proyecto en todas las disciplinas”.

1.500 alegaciones en el Ayuntamiento

En cuanto a las 1.500 alegaciones presentadas ante el Ayuntamiento de Retortillo, Berkeley Minera España señala que “no tiene ninguna duda de que todas las alegaciones relativas a la Autorización de Uso Excepcional del Suelo han sido valoradas en la tramitación del expediente, como no puede ser de otra manera”.

Según el acuerdo de la Comisión de Medioambiente y Urbanismo del mes pasado, “el uso solicitado es Autorizable, el proyecto Salamanca de Berkeley Minera España cumple con todos los requisitos legales necesarios para proyectos de esta naturaleza”. Además, desde la minera aseguran que “todos los procedimientos administrativos se han llevado a cabo de acuerdo con la ley y Berkeley Minera España ha cumplido con todos los requisitos que la Comisión solicitó en su reunión de julio de 2015”.

Por último, en relación a las afirmaciones y alegaciones sobre que empresas de la zona, como el Balneario de Retortillo se verá afectado de forma negativa, desde Berkeley sostienen que “son simplemente incorrectas. El Balneario se beneficiará enormemente del negocio adicional que vamos a generar para él”, señala Berkeley. Por tanto, para Berkeley, “la decisión de la Comisión de Medio Ambiente y Urbanismo de mañana martes permitirá una inversión apoyada por la UE para revitalizar y rejuvenecer a la comunidad local, de manera que servicios público como las escuelas no se vean obligadas a cerrar”.

Fente: Salamanca RTV al Día