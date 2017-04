Enami mejora resultados a pesar de baja del precio del cobre

La presentación de los Estados Financieros 2016 de la empresa, reflejan que a pesar de las adversas condiciones de mercado, la empresa logró materializar una mejor gestión respecto a 2015, tanto en sus indicadores operacionales como financieros.

En 2016 el precio del cobre promedió US$ 2,21 la libra, lo que implicó una disminución de 11,5% respecto del precio promedio del año 2015, razón principal por la cual ENAMI disminuyó sus Ingresos por Ventas desde US$ 1.209 millones en año 2015 a US$ 1.043 millones el año 2016 .

Considerando el contexto del mercado, ENAMI aplicó durante 2016 un plan de contención de costos y reducción de gastos de Administración que permitió materializar una rebaja de US$ 18 millones equivalente a 9% de su programa anual, cumpliéndose con la meta comprometida con su Directorio. Adicionalmente, se implementó un Plan de Egreso acordado con los trabajadores, que contribuyó a rebajar importantes costos futuros.

A pesar de los menores niveles de abastecimiento por el bajo precio del cobre, las medidas anteriores permitieron tener un mejor resultado de sus planteles productivos, consolidando finalmente una pérdida bruta operacional de US$ 8,6 millones comparados positivamente con la pérdida de US$ 34,6 obtenida en 2015.

Lo anterior, sumado principalmente a los menores dividendos recibidos de sociedades, en que ENAMI tiene una participación, el efecto desfavorable del tipo de cambio y la incorporación del costo asociado a Planes de Cierre, se obtuvo una pérdida del ejercicio de US$ 42,3 millones, la que también se compara positivamente con la pérdida de US$ 53 obtenida el año 2015. No obstante la perdida, ENAMI mostró un aumento en su patrimonio en US$ 12,6 millones, derivado de la aplicación anticipada de la norma internacional de información financiera, NIIF 9, que le permitió la valorización de las inversiones en instrumentos de patrimonio por KUS$ 66,8, en las sociedades Carmen de Andacollo y Quebrada Blanca.

Es importante considerar que ante la baja del precio del cobre y cumpliendo su rol de Fomento, ENAMI financió una sustentación de precio por US$ 34 millones, a productores de pequeña minería y también financió y renegoció deudas con el sector de la mediana minería.

Finalmente es importante destacar que, dando cuenta de una importante solidez institucional, la empresa ejecutó un exitoso Plan Anticipado de Negociaciones Colectivas con 15 Sindicatos, que se ajustó a un marco presupuestario restrictivo.

La administración de la Empresa Nacional de Minería da cuenta así de una gestión que ha permitido mejorar sus números con el compromiso y trabajo conjunto de los ejecutivos y trabajadores, fomentando de manera sostenida el desarrollo sustentable del sector.

Fuente: Enami

