División Salvador aumenta su producción en 11 mil toneladas el 2016

Atrás quedaron las caras largas y el “no hay un puto peso” por parte del presidente Ejecutivo de Codelco, Nelson Pizarro para dar algo más de tranquilidad en el balance 2016 que realizó la cuprífera. La autoridad máxima de la estatal informó que la División Salvador aumentó de 49 mil toneladas de cobre fino de producción el 2015 a 60 mil toneladas el 2016.

Pizarro durante su exposición comentó que “este año estamos en mejores condiciones para cumplir nuestras metas en la División Salvador”. Además reconoció que la faena ubicada en Diego de Almagro “sigue complicada con las operaciones a cielo abierto”, lo que da un nuevo impulso al proyecto Rajo Inca.

Sobre esto, el ejecutivo adelantó que “estamos hablando de un Rajo Inca modular con cerca de 37 mil toneladas diarias. La buena noticia es que siguen apareciendo recursos geológicos sumamente atractivos donde se confirma la presencia de sulfuros limpios que es muy importante y hay buena noticia porque hay recursos mixtos que no estaban considerados”.

Por su parte el gerente general de División Salvador, Juan Avendaño resaltó sobre los resultados que “es un logro importante que nos enorgullece como integrantes del equipo humano de la División Salvador de Codelco, que da cuenta del cumplimiento de nuestra producción de cobre comercial y que por cierto, se alcanzó gracias al aporte y el trabajo de todas y todos quienes trabajan en esta División”.

Además reconoció que “no fue un logro sencillo de alcanzar, pero es un primer paso que era necesario que la división diera, dada la condición en que se encontraba y lo celebramos como un logro inicial del plan de corto plazo en el que estamos trabajando”.

Uno de los temas importantes y que ha marcado la División Salvador eran sus costos elevados. En cuanto a la reducción de estos, el profesional puntualizó que “nuestros costos fueron disminuidos en orden de 60 centavos de dólar la libra. No obstante ello, este año 2017 los desafíos se enfocan en sustentar esta reducción de costos y avanzar en bajarlos aún más”.

Avendaño enfatizó que “después de 5 años de números en rojo, podemos afirmar que dimos vuelta el partido. Pero como destacó nuestro presidente ejecutivo estos resultados no modifican el exigente escenario estructural de Codelco. Debemos seguir esforzándonos por optimizar nuestras operaciones y minimizar nuestros costos, cumpliendo con nuestros programas de producción”.

Para este año desde la empresa afirmaron que los desafíos son erradicar definitivamente la fatalidad en operaciones y no tener que lamentar ningún accidente que afecte la vida o integridad física de alguno de los trabajadores. Además se debe sustentar la baja de costos y para ello, se buscará una reducción de los costos en 10 centavos de dólar a lo que se suma un aumento de la producción de al menos un 6% en relación al año pasado.

El presidente Sindicato 2 Codelco Salvador, Patricio Elgueta dijo que “en particular la cuenta pública dada por el presidente ejecutivo muestra que con responsabilidad y compromiso de los trabajadores podemos romper barreras, como es el caso de Salvador, donde después de 5 años a pérdidas, hoy se entregan cifras azules. Donde factores exógenos como el cambio del dólar, menor precio del cobre y ley de cabeza más baja, tuvimos que reinventarnos después del aluvión, y ser más eficientes y productivos como lo demuestra la internalización de la mina subterránea, y el traslado de la planta de filtros o de San Antonio Baja Escala”. Puntualizó que “como sindicato tuvimos que revertir el cierre de la refinería de Potrerillos que ya estaba anunciada por parte de Codelco y además enfrentar la huelga de 5 días, ya lo mencionamos en su momento, no por un tema económico. Sino de respeto a no producir diferenciación de trabajadores y perder derechos ya consagrados. Estos procesos pudieron ser evitados si Codelco realmente había efectuado un diálogo efectivo y constructivo”.

