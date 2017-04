Presidente directorio de Codelco: Ley Reservada del Cobre es un instrumento obsoleto

Óscar Landerretche dijo a Cooperativa que “debe ser reformado en el contexto de una ley de capitalización estructural de largo plazo de Codelco”.

“El país debiera abordar otra manera de manejar ese tipo de finanzas”, afirmó.

“Este año vamos a entregar casi mil millones (de dólares) por Ley Reservada de Cobre y el número es lo mismo que el 2015”, dijo Landerretche.

El presidente del directorio de la Corporación Nacional del Cobre (Codelco), Óscar Landerretche, aseguró este viernes en Lo Que Queda del Día de Cooperativa que la Ley Reservada de Cobre es un instrumento que “está obsoleto”.

Al entregarse los resultados de Codelco en 2016, Codelco anunció que durante el año pasado entregó 942 millones de dólares en aportes al Fisco por la Ley Reservada de Cobre, Ley de Royalty e impuestos a la renta.

“Lo hemos hablado muchas veces, creo que ese es un instrumento que está obsoleto, que el país debiera abordar otra manera de manejar ese tipo de finanzas. Este año vamos a entregar casi mil millones (de dólares) por Ley Reservada de Cobre y el número es lo mismo que el 2015, y la razón por la cual en dos años tan distintos entregamos casi lo mismo es que la Ley Reservada está asociada a las ventas y no a las utilidades”, indicó.

Landerretche sostuvo que “si tu generas o no utilidades eso es irrelevante del punto de vista de esa ley” y recordó que “la situación que teníamos antes es que teníamos que financiar con deudas. Ahora como generamos estos mayores de eficiencia no estamos endeudando a la compañía”.

“El tema de si la ley tiene que seguir o no, no es competencia del directorio de Codelco, es del Parlamento y del Ejecutivo y yo he hecho ver mi posición. Considero que eso debe ser reformado en el contexto de una ley de capitalización estructural de largo plazo de Codelco”, recalcó.

