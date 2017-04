Ministra Williams valora generación de excedentes y reducción de costos de Codelco

• Durante una visita a pequeñas faenas mineras de la comuna de Andacollo, en la Región de Coquimbo, la secretaria de Estado destacó el superávit de 74% alcanzado por la Corporación, cifra superior a la meta proyectada.

“La Plan de Reducción de Costos de Codelco ha sido efectivo. Los excedentes superaron las expectativas que teníamos al elaborar el Presupuesto de la nación, y nuestra invitación a la compañía estatal es a seguir avanzando en los proyectos estructurales que permitan mantener sus niveles de producción”, afirmó la ministra de Minería, Aurora Williams, al referirse a los resultados económico-financieros 2016 de la empresa pública.

Durante una visita a pequeñas faenas mineras de la comuna de Andacollo, en la Región de Coquimbo, la secretaria de Estado destacó el superávit de 74% alcanzado por la Corporación, cifra superior a la meta proyectada por el Ministerio de Hacienda.

El monto de lo aportado por la empresa al fisco alcanzó un total de US$942 millones, de los cuales US$ 917 millones fueron traspasados mediante Ley Reservada del Cobre, otros US$ 5 millones por concepto de impuesto a la renta (filiales) y US$ 20 millones a través de la Ley de Royalty.

Codelco produjo poco más de un millón 700 mil toneladas de cobre fino, cifra que se incrementa si se considera la participación de la estatal en El Abra y en Anglo American Sur.

Los costos directos (C1) promediaron 126,1 centavos de dólar la libra, un 9% menos que en 2015, cuando llegaron a 138,7 centavos de dólar la libra. Esta es la tercera baja anual consecutiva en este ítem, y refleja la gestión comprometida en el Plan de Reducción de Costos de la compañía.

El presidente Ejecutivo de Codelco, Nelson Pizarro indicó que “las cifras muestran que en Codelco estamos cumpliendo. Somos una empresa eficiente. Este es el segundo año seguido en que Codelco presenta un 11% de costos directos más bajos que sus competidores de la gran minería que operan en Chile”.

Precisó que los resultados de la estatal fueron positivos a pesar que en 2016 el precio del cobre registró una caída promedio de 249,2 c/lb a 220,6 c/lb.

Williams agregó que “nuestro Gobierno ha manifestado irrestricto apoyo y compromiso con Codelco. La histórica capitalización de la estatal fue una decisión acertada para darle sustentabilidad a la Corporación y a nuestra minería pública. Esta medida permite mitigar la situación financiera de la empresa cuando los excedentes son inferiores a los traspasos que la Corporación debe hacer por la Ley Reservada del Cobre”.

Fuente: Ministerio de Minería

Relacionada: