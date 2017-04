Codelco supera su proyección para 2016 y genera US$ 500 millones en excedentes

Entrega de resultados:

La cuprífera también sobrepasó sus metas de producción y bajó sustantivamente sus costos directos por tercer año consecutivo. El presidente ejecutivo, Nelson Pizarro, destacó que este fue un año de logros en medio de un escenario adverso.

“En un año particularmente difícil para la minería, Codelco generó 500 millones de dólares en excedentes para el Estado de Chile”, informó Nelson Pizarro, presidente ejecutivo de la compañía, en la entrega de resultados 2016. Pizarro agregó que esta cifra es un 74% superior a la meta presupuestada con el Ministerio de Hacienda, que era de US$ 288 millones. En cuanto a los aportes al fisco, la cuprífera entregó US$ 942 millones de dólares (US$ 917 millones por la Ley Reservada del Cobre y US$ 5 millones por impuesto a la renta (filiales) y US$ 20 millones por la Ley de Royalty).

Estos logros de la empresa fueron altamente valorados por Pizarro, quien recordó que el año se caracterizó por una caída de 6% en el precio del dólar entre el inicio y el cierre de 2016 (pasó de $ 710 a $ 667 durante el período); además de una baja de 11% en el precio promedio del cobre (220,6 centavos de dólar la libra en 2016 contra los 249,2 c/lb de 2015) y de 6,9% en la ley del mineral.

Las proyecciones de producción propia, en tanto fueron superadas en un 1,7%, al elevarse a un millón 707 mil toneladas de cobre fino, mientras la meta comprometida con el Ministerio de Hacienda era de un millón 678 mil toneladas.

Los costos directos (C1) promediaron 126,1 centavos de dólar la libra, un 9% menos que en 2015, cuando llegaron a 138,7 centavos. Esta es la tercera baja anual consecutiva en este ítem, fruto de un arduo trabajo comprometido en el Plan de Reducción de Costos de la compañía. “La cifra muestra que en Codelco estamos cumpliendo los compromisos. Además, en este aspecto, somos una empresa más eficiente de lo que muchos creen. Este es el segundo año seguido en que Codelco tiene 11% de costos directos más bajos que sus competidores de la gran minería que operan en Chile”, agregó Pizarro.

El buen desempeño en materia de reducción de costos, permitió a Codelco ahorrar US$ 433 millones en 2016.

El presidente ejecutivo destacó, además, el avance en las inversiones, que en 2016 acumularon US$ 2.236 millones para proyectos como Chuquicamata Subterránea y Traspaso Andina, y para otros proyectos divisionales. “Lo importante es que a pesar de la caída en el precio del cobre, en la ley de mineral y en los ingresos, en Codelco crecieron las inversiones, y todo esto sin aumentar la deuda”, destacó el ejecutivo. En efecto, en 2016 la deuda informada por la empresa fue de US$ 14.245 millones, una cifra que se mantuvo prácticamente igual a la de 2015.

Nelson Pizarro recordó, además, que en 2016 la empresa negoció colectivamente con 12 sindicatos y casi 8 mil trabajadores. En todos estos procesos, agregó, primó un diálogo responsable, que compatibilizó las aspiraciones de los trabajadores con las reales posibilidades de la compañía.

“Estamos contentos porque hicimos bien la pega; hoy somos una mejor empresa, pero los buenos resultados obtenidos en 2016 no modifican el exigente escenario estructural de Codelco”, enfatizó Pizarro.

CIFRAS RELEVANTES:

• US$ 500 millones de excedentes.

• US$ 942 millones de aportes al fisco por ley reservada del cobre, ley de royalty e impuestos a la

renta (filiales).

• 1.707.000 toneladas de cobre fino de producción propia y 1.827.000 toneladas, considerando la participación en El Abra y AngloAmerican Sur.

• Costos directos C1 bajaron 9% y son 11% menores al promedio de la gran minería en Chile.

Fuente: Codelco

