Alianza Valor Minero lanza Hoja de Ruta para Región de Coquimbo

El uso eficiente del recurso hídrico y el desarrollo de proveedores de la minería y de innovación local, son los compromisos que se tomarán la agenda para los próximos años.

Un año de conversaciones con más de 150 líderes de la región dio origen a la “Agenda de Iniciativas Valor Minero Coquimbo”, cuyo lanzamiento se realizó esta tarde en un evento convocado por Valor Minero junto al Ministerio de Minería y la Intendencia de Coquimbo.

El Capítulo Regional, como se le conoció a las nueve instancias de diálogo realizadas en La Serena, Punitaqui, Ovalle, Salamanca e Illapel, contempló un significativo proceso de Participación, con el objetivo el acordar una visión de desarrollo regional a través de la minería local y convenir algunas iniciativas concretas para abordar esa visión, plasmadas en la Agenda como una especie de hoja de ruta minera.

“A inicios de 2016 acordamos la creación de Capítulos Regionales de Valor Minero en las principales zonas mineras del país. Lo que queríamos era replicar, esta vez a nivel local, el trabajo realizado por el primer grupo transversal que dio origen a Valor Minero”, señaló Álvaro García, Presidente Ejecutivo de Valor Minero. “Hoy podemos decir que logramos exitosamente convenir una visión de futuro no sólo para la minería local, si no que para toda la región; una visión construida a partir de todas las miradas” agregó.

Siguiendo la metodología de diálogo multi-actor de Valor Minero, el proceso convocó a los representantes de las principales instituciones del sector público, privado y social de la región: los Seremis de Energía, Minería y Agricultura, los Alcaldes de Illapel y Punitaqui, los directivos de las grandes empresas mineras, sindicatos de trabajadores, asociaciones de regantes, dirigentes de la pesca artesanal, comunidades agrícolas, medios de comunicación, académicos, entre otros.

“Esto significa considerar la opinión de las personas. Esto significa que transversalmente se planifiquen los territorios, se determine qué camino seguir y cuáles son las vocaciones productivas que se quieren desarrollar”, señaló la Ministra Aurora Williams.

“Esta agenda es una primera respuesta, pero queremos instalar un diálogo permanente en la región. Se da mucho que los actores que tienen una necesidad en común no se conocen. Lo que hicimos fue sentar en un mismo espacio a diversos actores y construir y articular a partir de los desafíos comunes”, expuso Omar Hernández, Coordinador de la Iniciativa.

Uno de los temas claves relevados por los participantes y que dictó la pauta para lo que se transformara luego en la agenda, fue el agua y en particular la colaboración y generación de capital social para lograr un uso regional más eficiente.

“Sin duda que el agua fue el tema principal de las conversaciones. Por lo mismo, gran parte de las iniciativas se orientan en esa dirección. Pero creo que no se logrará nada si la región no pone en valor su estrategia regional de recurso hídrico, como una carta de navegación clara para todos, una que mire las cosas desde una perspectiva holística tanto en el corto como en el largo plazo” señaló Hernández.

Los participantes relevaron también la importancia del aprovechamiento futuro de los beneficios de la actividad minera en la zona, en especial en el desarrollo de proveedores de la minería, en el fortalecimiento del capital humano y en el incentivo a la innovación local.

“Necesitamos aprovechar las oportunidades que la minería brinda para impulsar sectores productivos vinculados a ella. De lo contrario, la visión estrecha de la minería como la vaca lechera, la criará de la misma forma en que crió a la industria del salitre, como una industria que nació para morir al poco tiempo”, concluyó el Presidente de Valor Minero.

