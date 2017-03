Los planes del nuevo accionista de Anglo American

Dice que no es un inversor activista

Anil Agarwal sorprendió a la industria minera al pagar US$2.500 millones por una participación de 13 por ciento a principios de este mes. No usó su fortuna para comprar las acciones, si no que pidió prestado a los inversores de bonos a través de una nota a tres años con un cupón del 4,125 por ciento. El inversionista también es el fundador y accionista mayoritario en el gigante minero de la India Vedanta Resources

El nuevo accionista multimillonario de Anglo American Plc dijo que no tiene intención de comportarse como un inversionista activista después de sorprender a la industria minera al pagar US$2.500 millones por una participación de 13 por ciento a principios de este mes.

“En este momento, he venido simplemente como un inversor en mi capacidad personal y esa es la intención”, dijo Anil Agarwal, quien también es el fundador y accionista mayoritario en el gigante minero de la India Vedanta Resources Plc, en una entrevista en Lausana, Suiza. “Nunca hemos sido un activista. Somos puramente inversionistas y vamos a apoyar a la gerencia”.

Las intenciones finales de Agarwal después de revelar una transacción compleja para convertirse en el segundo mayor accionista de Anglo aún no están claras. Mientras que el magnate de 64 años ha dicho que su participación es una inversión personal, el inusual acuerdo que Agarwal estructuró ha llevado a los analistas a especular que podría estar planeando forzar una división o una fusión con la centenaria minera.

No usó su fortuna para comprar las acciones, si no que pidió prestado a los inversores de bonos a través de una nota a tres años con un cupón del 4,125 por ciento. La estructura significa que efectivamente alquila las acciones hasta el vencimiento del bono, con poco beneficio de un aumento del precio de las acciones.

Agarwal dijo que compró la participación a través de su compañía controlante, Volcan Investments Ltd. Tiene una participación de control en Vedanta Resources, que a su vez controla Vedanta Ltd. y Hindustan Zinc. Después de un intento fallido de fusionar Hindustan Zinc Ltd. con Anglo el año pasado, Agarwal dijo que la unión era una “buena combinación” y que “uno y uno no iban a ser dos, sino 11”.

Agarwal dijo el miércoles que la ex máxima ejecutiva de Anglo Cynthia Carroll ya no trabaja con Vedanta, tras retirarse para buscar “otra cosa”. Carroll, quien fue contratada por Agarwal en 2015 para prestar asesoría en metales y negocios, no estuvo involucrada en la compra de las acciones de Anglo. También dijo que no se ha reunido con ningún otro inversionista de Anglo y no está interesado en convertirse en presidente en reemplazo del saliente John Parker.

“Creo que esta dirección — Mark Cutifani y John Parker- es muy fuerte”, dijo Agarwal.

Agarwal será tratado como cualquier otro accionista, dijo Parker de Anglo el miércoles en la FT Commodities Global Summit en Lausana.

