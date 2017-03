Kinross anuncia venta de su participación en Cerro Casale

Kinross Gold Corporation (TSX: K) (NYSE: KGC) anunció hoy que ha acordado vender su participación del 25% en el proyecto Cerro Casale en Chile , y su participación del 100% en el proyecto de exploración de Quebrada Seca, situado al lado de Cerro Casale, a Goldcorp Inc. ( “Goldcorp”) por los siguientes conceptos:

US $ 260 millones en efectivo, a pagar en el cierre (que incluye US $ 20 millones de Quebrada Seca);

US $ 40 millones en efectivo, pagadero después de una decisión de construcción para Cerro Casale;

asunción por Goldcorp de una US $ 20 millones obligación de pago debido a las Barrick Gold Corporation ( “Barrick”) en el marco del acuerdo de accionistas Cerro Casale existente, que es cuando la producción comercial en Cerro Casale comienza;

Una regalía de 1,25% de Goldcorp basada en el 25% de los ingresos brutos de todos los metales vendidos en Cerro Casale y Quebrada Seca, con Kinross superando los primeros US $ 10 millones.

Además, al cierre Kinross firmará un acuerdo de suministro de agua con la empresa conjunta Cerro Casale. Después de que se cumplan ciertas condiciones, el acuerdo proporcionará a Kinross ciertos derechos de acceso, hasta una cantidad fija, de agua no requerida por la empresa conjunta Cerro Casale. Kinross espera utilizar esta agua para sus activos chilenos y sería responsable de los costos incrementales de capital para acomodar el suministro de agua a la Compañía, junto con su participación proporcional en costos de operación y mantenimiento.

Kinross espera utilizar los ingresos de la venta para sus proyectos de desarrollo orgánico y fortalecer aún más su balance.

Se espera que la venta se complete en el segundo trimestre de 2017, sujeto a las condiciones habituales de cierre, así como al cierre de la adquisición de Goldcorp de Barrick de una participación de 25% en el proyecto Cerro Casale.

