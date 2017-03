40% de los proyectos mineros aprobados no se encuentran en ejecución por incertidumbre

Iniciativas por unos US$ 10 mil millones están sin avance, según un informe de SignumBox:

La gerente general de la consultora, Daniela Desormeaux, sostiene que las mineras toman con cautela la decisión de invertir ante las dudas sobre precio del cobre.

Con una mayor cautela que la que exhibieron en el súper ciclo del cobre están actuando las mineras al momento de ejecutar sus proyectos. Pese a contar con la aprobación ambiental, un número relevante de iniciativas están detenidas por la incertidumbre frente al comportamiento del mercado o porque se encuentran repensando su ingeniería, de acuerdo con un estudio realizado por la consultora SignumBox.

De acuerdo con el último catastro de proyectos de inversión en minería de Cochilco, la cartera para el período 2016-2025 asciende a US$ 49.208 millones. De este número, la mitad posee la aprobación ambiental, pero no todas las iniciativas están ejecutándose, comenta la gerente general de la consultora, Daniela Desormeaux.

Según estima la experta, de las iniciativas con estudio o declaración de impacto ambiental visadas -que suman US$ 24.600 millones-, existen proyectos por más de US$ 10 mil millones que no se encuentran en ejecución, es decir, un 40% del total aproximadamente.

“Existe mayor cautela por parte de las mineras. Antes, con un precio del cobre de US$ 4 la libra, cualquier proyecto era rentable, había que aprovechar el buen momento y ejecutarlo, pero ahora ya nos quedamos en precios bajo los US$ 3 la libra y existe volatilidad e incertidumbre”, afirma.

Subraya que todo pareciera indicar que en el largo plazo los precios se van a mantener en un rango entre los US$ 2,40 a US$ 2,80 la libra de cobre, mientras que las presiones de costos continuarán al alza en la medida que la productividad continúe declinando. “Esto provoca que proyectos que años anteriores eran rentables, ahora ya no lo sean, o bien que dado el escenario de mayor incertidumbre, es preferible esperar un tiempo y postergarlo”, dice.

También hay iniciativas que han enfrentado problemas técnicos, como es el caso de Nuevo Nivel Mina de El Teniente. A pesar de que el proyecto obtuvo la aprobación ambiental en marzo de 2011 actualmente se encuentra progresando en la solución para enfrentar las dificultades geológicas y se espera que entre en operación en 2023.

El estudio identificó también que para el caso de los proyectos que se encuentran en evaluación ambiental, que suman una inversión total por US$ 11.464 millones, la mitad lleva más de un año en dicho proceso.

Factores locales

Además de la incertidumbre en torno al precio del cobre en el largo plazo, el director ejecutivo de Plusmining, Juan Carlos Guajardo, agrega que los permisos ya no entregan el nivel de certeza que en años anteriores.

“Aun cuando tengas las licencias ambientales, existen otras incertidumbres, asociadas a judicialización, que hacen que muchas compañías tomen recaudos y esperen tener mayores certidumbres”, afirma.

Añade que las mineras también están buscando reducir al máximo los riesgos geológicos, optando por explotar sectores con mayores leyes del mineral. Esto los obliga a rediseñar las iniciativas buscando, además, disminuir los montos de inversión.

JUAN CARLOS GUAJARDO DIRECTOR DE PLUSMINING

