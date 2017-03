Diversificación minera: Buscan opciones desde molibdeno al litio

Pensar en el mineral que será requerido por el mundo en 10 años más. Ese es el eje de pensamiento que impulsa Fernando Reitich, gerente general de CAP, dentro de la empresa para diversificar sus actividades. Si bien lo primero es mantener sano el core business -que en el caso minero es la producción del hierro-, exploran crecer hacia otros recursos, que van más allá de las iniciativas de cobre en las que participa con actores junior .

Comenta que uno de los objetivos estratégicos de la compañía es reducir la volatilidad de sus ingresos y, para ello, la diversificación es vital. “La manera más amplia de suavizar la volatilidad de los ingresos es la diversificación. Un ejemplo sería la búsqueda de otros minerales, pero también realizar otros productos de acero de mayor valor, entrar en nuevos mercados o ampliar la cartera de clientes. Hay mil maneras de diversificar. Infraestructura nos interesa, la hemos potenciado, pero no es el único camino”, sostiene.

Aunque han ralentizado su ingreso a la producción de cobre -no ejercieron una opción para aumentar su participación en el proyecto Productora-, Reitich señala que existen oportunidades en otros minerales. “Desde molibdeno hasta tierras raras (…) pasando por litio, no descartamos nada. El litio está muy de moda, y eso está bien, pero nos interesa desafiar el status quo . Hay que mantener el core business para después ir agrandándolo, pero pensando en todas las opciones”, comenta.

Otro punto relevante para el holding es la siderúrgica Huachipato (CAP Acero), unidad que, pese a las eficiencias logradas y las barreras arancelarias impuestas a productos importados, sigue con pérdidas. “La sobre capacidad de producción ha incitado a países que históricamente desarrollaron su industria para el consumo interno a desarrollar un aparato de exportación masiva y depredadora, a precios incompatibles con los costos de producción. El destino de estas no se circunscribió a Chile, aunque las políticas comerciales del país lo constituyeron en un blanco fácil”, sostiene.

Por eso, el año pasado recurrieron a la autoridad para que impusieran sobretasas a productos chinos y mexicanos, y si bien se establecieron, no en los niveles solicitados. “Lamentablemente, la conjunción de precios muy volátiles, a lo que se suman una larga tramitación de las causas, determinaciones que en algunos casos no constituyen una efectiva corrección de las distorsiones denunciadas, y la desatención a los efectos sobre la cadena de valor, no han contribuido a resolver la crisis del sector metalmecánico nacional, que tiene a CAP Acero como su principal actor”, sostiene.

¿Qué viene ahora? “Lo que estamos por hacer es una presentación sobre las barras para la molienda que han sido subsidiadas y son importantes para CAP Acero”, responde.

Fuente: El Mercurio

Relacionada: