Gasto en exploración minera podría subir a US$ 18,000 millones al 2025 en el mundo

Es probable que China continúe dominando en la búsqueda de nuevos depósitos, mientras que Canadá y Ecuador se encuentran actualmente entre los objetivos de inversión más atractivos para las empresas de minería.

Un repunte en las actividades de exploración de las empresas mundiales de minería podría hacer que el gasto aumente a US$ 18,000 millones en el 2025, y China encabezaría la búsqueda de una nueva generación de descubrimientos gigantes.

Los presupuestos de exploración están aumentando después de que cayeron a un mínimo en 11 años de alrededor de US$ 10,000 millones el año pasado al tiempo que empresas mineras bajaron los costos a raíz de un colapso de los precios, según Richard Schodde, director gerente de MinEx Consulting Pty, con sede en Melbourne, un asesor de la industria.

“Estamos saliendo de la parte inferior del ciclo. En realidad, veo la oportunidad de que el sector de la exploración recupere su empuje y surjan buenos descubrimientos rápidamente”, dijo Schodde en una respuesta enviada por correo electrónico a preguntas. “Es tiempo de recuperación para la industria”.

Es probable que China, el país que más gasta en exploración, continúe dominando en la búsqueda de nuevos depósitos, mientras que Canadá y Ecuador se encuentran actualmente entre los objetivos de inversión más atractivos para las empresas de minería, según Schodde.

Estados Unidos podría experimentar un aumento en la exploración, ya que se considera que el presidente Donald Trump probablemente es más favorable para el desarrollo de recursos, dijo S&P Global Market Intelligence en un informe publicado en enero.

Los descubrimientos de los llamados proyectos de nivel uno, depósitos con un valor actual neto de más de US$ 1,000 millones, se han estancado. Sólo 12 fueron descubiertos en la última década en comparación con un promedio de dos a tres por año desde 1950, según MinEx.

El costo promedio de encontrar un depósito mineral significativo se ha triplicado en los últimos 10 años a alrededor de US$238 millones, dijo la consultora en una presentación del 6 de marzo.

China, destino de más de un cuarto de los gastos globales de exploración en 2016, todavía no obtiene grandes recompensas. Los US$ 42,000 millones que se calcula que el país ha gastado en buscar nuevas minas desde 2007 sólo han producido dos grandes descubrimientos anunciados y proyectos por valor de unos US$ 13,000 millones, según MinEx.

Los presupuestos globales de exploración alcanzaron su máximo nivel en 2012: US$ 33,000 millones, según muestran los datos.

La volatilidad en los precios de las materias primas ha llevado a las compañías de todo el mundo a concentrarse en agregar valor a las operaciones existentes y emprender programas en lugares menos arriesgados, dijo S&P en enero. Los presupuestos entre las empresas de minería más grandes aumentarán ligeramente este año, informó la calificadora en otro reporte este mes.

BHP Billiton Ltd., la mayor empresa de minería del mundo, está aumentando el gasto en exploración, centrándose en cobre y petróleo convencional, de acuerdo con una presentación de junio de la jefa de geociencias Laura Tyler.

Newcrest Mining, el mayor productor de oro de Australia, aumentó su presupuesto 15% en los seis meses transcurridos hasta el 31 de diciembre y amplió una cartera de proyectos, dijo el mes pasado.

Fuente: Gestión

Relacionada: