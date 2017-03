Presidente y controlador de Empresas Sutil, Juan Sutil:

Sostuvo que la caducidad de un derecho de aguas se asemeja a un despojo. Afirmó que estos cambios no resolverán la sequía, porque los grandes tenedores de las aguas son las eléctricas.

La reforma al Código de Aguas, que retomó su tramitación en el Senado tras ser aprobada en la Cámara Baja, genera alarma entre los empresarios agrícolas. Diversos actores del sector estiman que la normativa desconoce la propiedad de los derechos de agua ya otorgados.

Ante este escenario, el presidente y controlador de Empresas Sutil S.A., Juan Sutil, se mostró preocupado y criticó los cambios legales. “La reforma al Código de Aguas atentará contra el derecho de propiedad y es una cuestión ineludible”, afirmó el empresario.

Sutil, quien también es dueño de Coagra y otros negocios en el rubro agrícola, agregó que el proyecto de ley genera inestabilidad al debilitar el derecho de propiedad. “Esto evita la capacidad de desarrollo, el crecimiento de las personas y de las empresas. No permite arriesgarse”, aseguró.

Asimismo, estimó que estas modificaciones no resuelven los grandes problemas de sequía que enfrenta el país. “Al final, los grandes tenedores de las aguas son las grandes compañías eléctricas”, dijo Sutil.

El empresario agrícola -también dueño de la exportadora de frutos secos Pacific Nut, la Viña Sutil, la productora de champiñones Abrantes y la filial de financiamiento Banagro- señaló que “si se aprueba el Código de Aguas y se permite que sea la autoridad política la que el día de mañana, a su completo arbitrio, determine si una persona usa bien o no su recurso, se puede prestar para abusos graves”. Asimismo, Juan Sutil afirmó que si se caduca un derecho “más que una expropiación, se trata de un verdadero despojo del bien”. Añadió que “ya no se puede legislar con componentes ideológicos”.

Pacific Nut inaugura planta de nueces que triplicaría producción

Pacific Nut, compañía de Empresas Sutil, inauguró su nueva planta de despelonado y secado de nueces, cuya inversión total es de US$ 15 millones. El proyecto permitirá que la empresa de frutos secos triplique su producción en los próximos años, ya que tiene capacidad para procesar 30 toneladas por hora, la de mayor capacidad instalada en Chile y Latinoamérica. De acuerdo con Juan Sutil, Pacific Nut tiene otros programas de inversión para los próximos cuatro años del orden de US$ 18 millones. Asimismo, el empresario agrícola tiene varios otros proyectos en funcionamiento, como potenciar el desarrollo de Banagro -entidad financiera que apoya al productor agrícola- , un plan de inversiones de US$ 20 millones para plantar 500 nuevas hectáreas de cultivo en Viña Sutil, la ampliación del desarrollo del negocio agroindustrial de los champiñones en Abrantes, reforzar las capacidades productivas para aumentar la exportación de avena y doblar las capacidades para producir frutas congeladas a través de Frutícola Olmué. Juan Sutil sostuvo que está “100% jugado en el crecimiento de la compañía”.

Avanza tramitación de carretera hídrica

El empresario agrícola Juan Sutil, a través de la Corporación Reguemos Chile, de la que es su presidente, desarrolla un proyecto para construir una carretera hídrica. Esto permitiría trasladar agua de un extremo del país a otro. Sutil espera que la iniciativa sea declarada de interés público, lo que permitiría realizar los estudios finales. El empresario estimó que su costo será de cerca de US$ 50 millones solo en ingeniería. Sutil aseveró que los estudios actuales “han permitido entender dónde está el agua y los excedentes, así como conocer cómo conducirlos a los lugares donde hace falta”.

El empresario agregó que ya tienen los planos de la carretera. “El trazado está en su primera etapa y permite la viabilidad de llegar con las aguas desde la zona del Biobío hasta Copiapó, por gravedad. Además, hemos hecho esfuerzos para que no tenga interferencia en materia medioambiental”, sostuvo.

Apertura se hará en mejores condiciones

Empresas Sutil ha estado trabajando por años en su apertura en bolsa. Su propio presidente, Juan Sutil, aseguró que la empresa sería “mejor y más robusta cuando se invite al mercado a compartir la propiedad de la empresa”. Sin embargo, el empresario salió al paso de los rumores sobre una apertura para los próximos meses e indicó que para ello es necesario que existan tres circunstancias esenciales. “Primero, se requieren condiciones favorables de mercado, porque quiero dar una señal clara; segundo, que las condiciones económicas de la compañía acompañen el proceso y sea un buen negocio; y, tercero, que se cierre este ciclo y comience otro más favorable a la empresa, que permita que el mercado de capitales quiera seguir avanzando y desarrollando una compañía como la nuestra”. Sutil agregó que en este Gobierno “no han estado las condiciones propicias para hacer un desarrollo al mercado de capitales. No están las condiciones de una política más bien proempleo, procrecimiento y prodesarrollo”. Sin embargo, el empresario reconoció que las circunstancias han mejorado en comparación con los años previos.

