Contrato colectivo de Escondida le cuesta US$50 millones al año y significa 25% del costo laboral

En promedio la remuneración por trabajador es de unos US$60 mil al año, que se elevaba a unos US$80 mil considerando los beneficios del convenio colectivo.

Una de las empresa con los costos por trabajador más altos de la industria minera nacional es el título que ostenta Minera Escondida, controlada por la anglo-australiana BHP Billiton.

Según fuente ligadas a la empresa, en promedio la remuneración por trabajar es de unos US$60 mil al año, lo que sumado a los beneficios que entregaba en convenio colectivo vigente hasta enero, se elevaba hasta unos US$80 mil. Esto, ya que dicho acuerdo incluía una serie de beneficios en salud y vivienda, muy por sobre sus pares mineros. Entre ellos, se encontraban -por ejemplo- becas para estudios de los hijos, salud con copago total y dinero para el arriendo.

Pese a lo anterior, la mina se mantiene dentro de los primeros puestos en términos de productividad como consecuencia, en gran medida, de la calidad del yacimiento.

Con estas cifras, cerca del 25% del costo por trabajador significa el contrato colectivo que hoy tiene enfrentado a la empresa con los trabajadores, agrupados en el sindicato N°1 de Escondida, y que venció en enero pasado.Si se multiplica por la cantidad de trabajadores que tiene el sindicato, el monto se traduce en un desembolso anual de US$50 millones solo por concepto de contrato colectivo.

El costo del último contrato, firmado en 2013, fue el más alto para BHP en la historia de Escondida. Por ello, ahora la postura de la empresa -comentan fuentes- ha sido de “romper la tendencia” que ha venido presentando el costo de dicho acuerdo, apostando porque se estabilice y reduzca la pendiente alcista. Esto, de modo de proteger el futuro de la mina que presenta desafíos como la caída de sus leyes.

Lo anterior fue delineado por el propio CEO de BHP, Andrew Mackenzie, durante la presentación de sus resultados: “Nuestras necesidades, en un marco amplio, es tener un acuerdo que apoye y premie la productividad y flexibilidad, además de mejorar la estructura de costos de Escondida de una manera que nos parezca que es apropiadamente competitiva para el largo plazo y asegurarnos que tengamos un retorno apropiado para la considerable inversión”.

Es más, comentan que la propuesta de la empresa no reduce el costo total del contrato por trabajador, pero sí lo reduciría para los futuros ingresos ya que, entre otros, no tendrían copago total en las prestaciones de salud.

Sin embargo, su contraparte, el sindicato único de Minera Escondida, no lo ve como un acuerdo que los beneficia, y antes de sentarse a conversar, solicitan tres puntos en garantía: que no se discrimine entre los trabajadores nuevos y antiguos, que se mantenga el contrato colectivo actual y que no se extiendan los horarios de trabajo.

Al cierre de esta edición, aún no se informaba si tras más de dos semanas sin comunicación formal, ambas partes se verían las caras nuevamente.

Estrategia

La empresa se ha desplegado para solicitar públicamente a los trabajadores en huelga que se sienten a conversar, y así concluir con 29 días de huelga. “La voluntad en ese sentido (de) la compañía es clara. Estamos disponibles a asistir a todas la instancias que nos convoque la autoridad. A poner todos los temas arriba de la mesa. A conversar sin condiciones. Y quiero ser súper concreto, o sea, esto es un llamado al sindicato a dialogar aquí y ahora, estamos en Antofagasta, para que esta huelga termine lo más pronto posible. Son 28 días, no le hacen bien a nadie”, indicó ayer el vicepresidente de asuntos corporativos de Escondida, Patricio Vilaplana a T13.

