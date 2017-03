Escondida: los escenarios que marcarán el final de negociación

Reemplazos de los trabajadores en huelga, “descuelgues” y hasta el cierre de la empresa son algunas de las opciones que abre la legislación laboral.

La huelga del Sindicato N°1 de Trabajadores de Minera Escondida cumple hoy 24 días. Pese al tiempo transcurrido las posiciones entre ambas partes están tan distantes como al comienzo del proceso y no hay atisbo de acercamiento para finalizar una paralización que impacta en toda la región y que ya se proyecta mucho más allá de los 30 días.

Esta semana estuvo marcada por la radicalización de la huelga por parte del sindicato, cuyo accionar ha ido en aumento en la medida que pasan los días y no hay avances. Partieron bloqueando los accesos a faenas, promediando el día 15 impidieron el ingreso de los trabajadores contratistas que construyen la nueva planta desaladora en Coloso, este miércoles cortaron la Ruta 5 provocando un gigantesco atochamiento y enfrentándose con Carabineros y ayer finalizaron con una marcha por el centro de la ciudad.

A esta última acción -desarrollada en conjunto con el sindicato Molyb que también está en huelga- concurrió un millar de trabajadores junto a sus familias y se desarrolló de manera pacífica.

En lo que respecta al proceso, éste se encuentra detenido desde el lunes 20 de febrero, cuando las comisiones negociadoras se juntaron por última vez ante la mediación de la autoridad del Trabajo.

¿Qué esperar para los próximos días? Además del anhelado acuerdo entre las partes, la legislación laboral que rige el proceso de negociación colectiva entrega varias opciones las cuales fueron analizadas por expertos y por sus propios protagonistas.

Cierre patronal

Otra opción legal que ofrece el proceso de negociación colectiva es el Lockout o cierre patronal, que consiste en que el empleador decide -en cualquier momento del proceso de huelga-, cerrar indefinida o temporalmente la empresa. “Esa es una opción cierta, pero muy arriesgada. Implica que también se congelan los sueldos de quienes no son parte de la huelga y los pagos a proveedores, sería muy dañino para toda la región”, explicó Adriana Rivera asesora jurídica sindical. Además, expertos advierten que el cierre de una empresa minera como Escondida puede implicar cuantiosos daños en los equipos críticos que dejarán de funcionar.

Reemplazo de los huelguistas Parten los “descuelgues”

La posibilidad de reemplazar a los trabajadores en huelga está vigente desde el día 15 de ésta (23 de febrero). Sin embargo, Minera Escondida anunció -al inicio de la negociación- que detendría su actividad productiva durante el tiempo que dure la paralización de su sindicato, esgrimiendo razones de seguridad. Sin embargo, la semana pasada la empresa abrió la puerta a los “esquiroles” a partir del día 30. Esa posibilidad -aunque legal- en la práctica sería muy difícil de concretar dados los bloqueos que mantienen los trabajadores a las instalaciones productivas de la minera. “En todas sus declaraciones la empresa ha manifestado que no va a producir durante la huelga, entonces suponemos que no necesitará gente de reemplazo. Además, cuando la empresa reclamó por la dotación para los servicios mínimos, manifestó en su oficio que los necesitaba sólo para esos efectos ya que no producirán durante toda la huelga. Entonces, ahora no pueden aparecer anunciando que van a producir”, sostuvo el vocero del sindicato, Carlos Allendes. Sin embargo, el dirigente de los huelguistas advirtió que si la empresa intenta materializar los reemplazos “se exponen a una demanda y otro tipo de acciones que tendríamos que revisar”.

El día 30 de huelga marcará un hito estratégico en este proceso de negociación. A partir de ese día, cada trabajador tiene la posibilidad de “descolgarse” y aceptar la última oferta de la empresa. La unidad de la organización estará sometida a prueba. “Significa que los trabajadores se ponen a disposición de la empresa para retomar sus labores e implica que el quórum que se necesita para continuar la huelga -que es el 50% más 1 de los trabajadores involucrados en el proceso- puede perderse y así se pone fin a la huelga, dándose por aceptada la última oferta de la empresa”, explicó Adriana Rivera, asesoría jurídica laboral y sindical. La profesional aclaró que en este caso se entiende por “última oferta” la más reciente propuesta entregada por la compañía que esté depositada en la Inspección del Trabajo. “Durante la negociación la empresa pudo haber hecho muchas ofertas de mejora, pero si éstas no están formalizadas ante la Inspección, no cuentan”, advirtió. El día 30 del proceso además dejará abierta la puerta para los reemplazos en Escondida. “Hemos dicho que -al menos hasta el día 30- no vamos a hacer reemplazos. Y eso tiene una razón: el 96 o 97% de nuestros operadores están sindicalizados y no es llegar y reemplazarlos porque su desempeño requiere una alta especialización. Pero tenemos que evaluar qué pasa cuando llegue ese día, a esa altura muchas cosas van a ser distintas”, dijo el vicepresidente de Asuntos Corporativos de Escondida, Patricio Vilaplana.

Renovar el contrato anterior

El Artículo 369 del Código del Trabajo da la posibilidad al sindicato -durante todo el periodo que dure la huelga- de acogerse a las estipulaciones contenidas en el contrato colectivo vigente al momento que se presentó el proyecto. Según explicó el director regional del Trabajo, Rubén Gajardo, por ley ese contrato puede tener una duración máxima de 18 meses. Sin embargo, la autoridad aclaró que esa renovación “excluye todas aquellas estipulaciones relativas a reajustabilidad, tanto de remuneraciones como de otros beneficios pactados en dinero. Es decir, los bonos de término de conflicto se excluyen de esta posibilidad”, dijo. En el sindicato reconocen esta alternativa como válida y no descartan su utilización. “Ya lo hemos conversado, es una posibilidad que está, pero para más adelante. Primero tenemos que ver como pasamos los 30 días que es cuando empiezan los descuelgues y la empresa puede comenzar a ofertar individualmente a cada trabajador. Cuando nos acerquemos al día 45 de huelga, vamos a evaluarlo”, aseguró Carlos Allendes.

24 días de huelga cumplen hoy los trabajadores del Sindicato N°1 de Minera Escondida. La última vez que se juntaron las comisiones negociadoras fue el lunes 20 de febrero.

70.000 toneladas de cobre dejó de producir Minera Escondida durante estos 24 días de huelga, producción que -según reconoció la propia empresa- será imposible recuperar durante este año fiscal.

$25 millones está pidiendo el sindicato como bono por término de negociación, además de un reajuste de 7% en su sueldo base. La empresa ofrece 0% de reajuste y $8 millones de bono.

