2016: Un buen año para Collahuasi

Francisco Carvajal, Vicepresidente Ejecutivo de Operaciones de Collahuasi

(Entrevista exclusiva de Revista AreaMinera) Una de las fórmulas para la obtención de buenos resultados es la búsqueda permanente de mejorar en la forma de hacer las cosas, y mantener ese nuevo conocimiento al interior de la compañía.

Buenos resultados son los que comunicó durante el tercer trimestre de 2016 la Compañía Minera Doña Inés de Collahuasi.

Según información entregada por Anglo American, que posee el 44% de las acciones, en su informe de producción, Collahuasi aumentó 31%, a 129.700 toneladas de cobre contenido totalizando 373.500 al tercer trimestre, “debido a mejores leyes desde la mina, 1,23% vs. 1,09%, y un continuo buen rendimiento de planta. Adicionalmente, una mantención significativa de las líneas SAG se llevó a cabo en el tercer trimestre de 2015”.

Para conocer la fórmula que está usando la compañía para la obtención de los buenos resultados, AreaMinera conversó con Francisco Carvajal, Vicepresidente Ejecutivo Operaciones de Collahuasi, quien dijo que siguen avanzando en su proceso de optimización, de manera consistente y mejorando permanentemente. “Así que estamos concretando un buen año prácticamente en todas las áreas”, indicó Carvajal.

El Presidente de Collahuasi dijo que han aumentado el nivel de producción más allá de lo esperado. ¿Cómo han pasado este año que para el sector minero ha sido complejo, especialmente por el precio del cobre?

Nosotros lo hemos pasado relativamente bien, porque empezamos nuestros procesos de mejoramiento un poco antes de que empezara la crisis del precio, así que hoy estamos cosechando este inicio temprano en prácticamente toda nuestra compañía, obviamente sin estar exentos de dificultades, como las que tiene toda la industria, pero creemos que vamos por un buen camino.

¿Qué importancia tiene para Collahuasi la inclusión de tecnología e innovación?

Estamos permanentemente mirando cómo hacerlo mejor. Tenemos distintos sistemas, accesibles desde cualquier plataforma, donde capturamos toda la energía que tiene nuestra gente, en términos de estar mirando maneras distintas de hacer las cosas y cada vez que aparece algo que efectivamente nos agrega valor, lo tomamos sin ningún problema.

Estamos totalmente abiertos a innovar en el sentido de ir agregando valor permanentemente a nuestros procesos.

¿Con qué herramientas está combatiendo uno de los últimos desafíos que ha aparecido que es la productividad y la competitividad?

En Collahuasi tenemos un modo propio de hacer las cosas. Un modo muy particular, que es un sello de Collahuasi, que tiene que ver con centrar la optimización de la compañía en la optimización especifica de los procesos, e irlos mejorando en forma permanente.

La idea es definir, desde ahí, desde el corazón de nuestros procesos, si es que le sobran o le faltan recursos… en esa lógica hemos ido mejorando la productividad permanentemente.

Tenemos un indicador muy bueno a nivel nacional, de los mejores, pero está basado en que el centro de todo es mejorar los procesos, en particular los de la cadena de valor. Es más, no usamos ninguna herramienta o sistema externo en particular para mejorar la productividad, sino que la estrategia mencionada anteriormente.

Siempre han postulado el mantener el conocimiento al interior de la empresa. ¿Eso se mantiene así?

Se mantiene absolutamente. Permanentemente estamos potenciando los sistemas que son capaces de capturar este conocimiento y hoy tenemos a toda la compañía proponiendo nuevas formas de hacer las cosas a través de estos sistemas que están operando a plenitud.

¿Eso significa que las capacidades que se requieren son altas o son capacitados internamente?

Eso significa que la gente que tenemos es muy buena y sus capacidades son muy buenas. En la medida que se necesite ir mejorando esas capacidades, normalmente las desarrollamos en forma interna.

¿Tienen en carpeta nuevos proyectos?

Seguimos concentrados en lo que es el mejoramiento de nuestros procesos operativos actuales, a través de la metodología antes mencionada.

¿Qué proyecciones o qué objetivos tienen para 2017?

Mantener la tendencia de mejoramiento que venimos impulsando, priorizando la seguridad a través del control de procesos, para así, como consecuencia, mejorar en el resto de las variables relevantes de nuestro negocio.

Hoy estamos en un buen nivel en cada uno de esos parámetros, así que cada vez va a costar más mejorar ese delta adicional y por lo tanto, nos estamos preparando para un esfuerzo cada vez mayor.

www.aminera.com

Relacionada: