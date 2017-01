Nuevo socio de Alto Maipo: “Si no creyéramos que es competitivo, no entrábamos”

Austríaca Strabag, que tomará el 7% del proyecto, mira con interés AVO II y el paso Agua Negra.

La salida de Minera Los Pelambres, filial de Amsa, de la propiedad del proyecto hidroeléctrico Alto Maipo, armó un nuevo puzzle en la estructura de la propiedad de la inversión. Si bien fue Aes Gener, controlador de la iniciativa, el que asumió la mayoría accionaria, la movida provocó el ingreso de un nuevo socio; la austríaca Strabag, contratista principal de la obra.

Según el gerente general de la compañía, Dirk Pförtner, están comprometidos con el desarrollo de la iniciativa, que evalúan como “un muy buen proyecto que aportará energía sustentable a la Región Metropolitana y Chile”. Además, asegura que están “muy conformes” de haber consolidado esta alianza, que comenzó en 2013 con las obras principales de construcción “de un proyecto que la matriz energética de Chile requiere”, subrayó.

“Alto Maipo es un desafío técnico por las distintas variables que se deben considerar. Como empresa tenemos más de 100 años de experiencia en proyectos similares en el mundo y 30 años de proyectos en el país, lo que nos da las herramientas necesarias para cumplir con los términos del contrato actual”, aseguró el ejecutivo.

Pförter además defendió la competitividad económica de la obra, planteando que si no creyeran eso no habrían hecho el negocio. “Claro que sí (creemos que es competitivo). De otra forma no nos hubiésemos embarcado en este desafío”, comentó.

Respecto al avance de las obras, dijo que el proyecto actualmente lleva un avance de casi un 50% en total. “Con la reestructuración se despejan las incertidumbres ajenas al proyecto, por lo que nuestros esfuerzos están concentrados en la construcción del porcentaje de construcción restante”, finalizó.

Más proyectos

Como grupo de infraestructura, Strabag y su filial Züblin -que llevan 30 años trabajando en Chile en grandes proyectos hidroeléctricos y mineros, ha morado mercado local desde siempre con interés. Por lo mismo, hoy están analizando distintos proyectos de infraestructura. “Actualmente estamos evaluando la participación en proyectos de gran envergadura, por ejemplo la autopista Vespucio Oriente 2 y el paso internacional Agua Negra, entre otros”, reconoció Pförtner.

Fuente: La Tercera/Gustavo Orellana

