Al Presidente de la Asociación Chilena de Energías Renovables, Acera, no le cabe duda de que van a poder concretar la totalidad o gran parte de los proyectos adjudicados en la licitación.

Las ERNC, Energías Renovables No Convencionales, se han tomado las portadas de los últimos meses, después de que se transformaran en las protagonistas de la última licitación del sector, ofertando a precios muy bajos.

Este es un hecho histórico para el sector de las renovables y para el país, ante ello AreaMinera conversó con José Ignacio Escobar, Presidente de Acera y Gerente General de Acciona Energia quien dijo que los objetivos que tiene de su gestión en este cargo junto al nuevo directorio está enfocado a consolidar la Asociación.

“Hemos tenido un ritmo de crecimiento, a través de nuestros asociados, muy importante en estos últimos años, y estamos llegando a los casi 4.000MW de potencia instalada. Dentro de este período, es decir, los próximos tres años, vamos a superar la barrera de los 5.000MW de potencia, y por lo tanto, podríamos decir que hemos pasado a ser una asociación y un sector maduro, que va a seguir creciendo; que es la principal fuente de inversión y de tecnología en Chile en estos próximos años, sobre todo porque la minería ha tenido una baja en inversión en los últimos años y esperamos que se recupere luego”.

En esa madurez, Escobar dijo que han visto una serie de nuevos desafíos que han ido surgiendo, propio de un sector que está alcanzando niveles de penetración en la matriz energética relevante.

“Actualmente estamos cercanos al 12% y, probablemente, durante este período lleguemos sobre el 15%, lo que implica muchos temas operacionales, tanto a nivel de integración en los sistemas eléctricos, como a nivel de remuneración de la energía que inyectamos a los sistemas. Esto implicará que para resolver estos temas tengamos que hacer dos grandes líneas de trabajo”, aseveró,

Estas líneas, según dijo son, una legislativa, donde a pesar de todo el trabajo hecho que ha sentado las bases de la industria, el trabajo legislativo se enfoque en torno a ajustar las metas que impone la ley, acorde a las metas que tiene la Agenda Energética de nuestro país, que de alguna forma no coinciden con lo que dice la ley, y por lo tanto, deben hacerla coincidir.

“Por otro lado una agenda legislativa, donde nos planteemos, por primera vez casi en 40 años, repensar y reformular el modelo eléctrico. Fue un modelo exitoso, pero que está diseñado y pensado para las tecnologías que había en ese entonces, en los años 80´, que eran hidráulicas y térmicas. Ese modelo, con las nuevas tecnologías, que tienen características muy distintas, porque no son despachables, y segundo tienen costos marginal cero. Esas dos características que no tienen ni la hidroelectricidad de embalse ni la termoeléctrica, hacen que sea muy difícil compatibilizar el modelo energético con las tecnologías renovables no convencionales”, precisó.

Sobre el tema agregó que lo que se hace a la fecha es parcharlo con leyes cortas, pero con niveles de penetración sobre el 15% o 20% habría que pensar en otro modelo distinto al marginalista que es por el que se rigen en la actualidad.

¿Eso pensando en qué?

Hay muchos modelos que se han probado en distintos países. Por ejemplo, hay algunos que tienen modelos de subasta de corto plazo. Es decir, el sistema eléctrico pone a subasta la necesidad energética que va a tener para el día siguiente e incluso para la hora siguiente; y las distintas empresas ofertan la energía y se les paga el precio que ofertaron, indistintamente que su costo marginal sea cero o 10, etc. Cada empresa conoce sus costos.

Hay otros modelos que básicamente despachan las tecnologías en orden marginal, o sea, de más barata a más cara, pero les pagan según sus costos medios.

Así hay varias experiencias. Este es un proceso que va a ser largo, pero hay que partir en algún momento.

¿Han conversado con la autoridad al respecto?

Se ha conversado. Durante muchos años la respuesta siempre fue “el modelo no se toca”; “el modelo es intocable”, como si fuera la Ley de Newton, que no se puede modificar, por lo tanto, no ha sido fácil, porque además cuando hablamos con los expertos, muchos de ellos defienden ese modelo y la verdad es que sin mucha argumentación profunda, simplemente porque el modelo funciona, lo ha hecho así durante décadas, entonces ¿por qué lo vamos a cambiar?

Me parece que decir que las cosas no hay que cambiarlas porque han funcionado bien no es el camino, es de poco riesgo no hacer nada. La evidencia empírica hoy es que el modelo no está funcionando como tiene que funcionar.

No es que funcione mal y que el sistema se esté cayendo. La tranquilidad que hay que tener es que la electricidad va a estar disponible, pero no me parece que se estén distribuyendo los recursos de la mejor forma posible ni de la forma más equitativa.

Además, hoy en día la sociedad exige también componentes distintos a la hora de evaluar, ¿qué es lo que estamos regulando en energía? ¿solo el precio de la energía? ¿se evalúan los componentes ambientales, sociales, señales de localización, por ejemplo? Si se quiere desarrollar ciertas zonas en particular o no. Esas cosas el modelo no las recoge, es completamente ciego respecto a todo, salvo al precio.

Si tiene que echar a andar una central a carbón en Renca y contaminar, pero es más barato que echar a andar una central a gas, por ejemplo en Quillota, que quizás es un poco más cara pero no contamina, el sistema va a preferir poner en marcha la de Renca.

Son consideraciones tal vez sutiles, pero que en esta nueva realidad son importantes y generan pequeñas variaciones y cambios en la localización, en la tecnología y en los costos, que pueden ser interesantes de evaluar y si realmente generan como un sistema que sea el más justo y más eficiente económica, social y ambientalmente”, que es el que la sociedad demanda hoy en día. Esa es esa la discusión que no ha comenzado y es hora de hacerlo y espero que en estos próximos tres años podamos al menos iniciarla.

¿Y respecto a la operación del sistema que han pensado para este período?

Primero, por una razón práctica, tenemos a partir del 1 de enero un Coordinador Eléctrico Integrado, lo que es extraordinario para el sistema porque ahora tenemos un solo interlocutor y porque permite que un operador nuevo, que viene con ideas nuevas, con gente nueva en muchos casos.

Poder plantear los temas que como Asociación hemos visto que se han dado en los últimos dos a tres años.

En esa área de trabajo con el operador del sistema y con la Comisión Nacional de Energía, CNE, existen diversos temas de normas técnicas, de regulación, que hay que ir ajustando y afinando, para poder hacer esta transición.

Pasar a una matriz de alta penetración de renovables lo más suave, lo menos invasiva posible y manteniendo los estándares de seguridad y calidad de servicio que la norma exige a todo el sistema.

FACTIBILIDAD DE LOS PROYECTOS

Hay quienes dicen que los precios que presentaron las empresas de ERNC no serían sustentables en el tiempo, hasta el momento de comenzar a operar. ¿Qué opina de esa sentencia?

Lo primero me parece casi irónico que cuando las renovables eran más caras y ofertábamos precios más caros que las térmicas y, por lo tanto, nos costaba competir, la gente decía que las renovables son muy caras, son un lujo, y ahora que somos más económicas, encuentran que son muy baratas, entonces son insustentables…

Primero son aseveraciones que no tienen fundamento, si alguien opina eso que nos muestren los modelos, que vayan a hablar con los bancos, con los inversionistas y ver si es cierto o no; segundo, están de alguna forma anunciando una crónica antes de que exista, me parece que es un poco prematuro para poder determinar si un proyecto en base a los precios que ofertó va a poder financiarse, construirse y operar en los plazos que estipuló en su contrato.

Como Asociación, creemos que lo primero es que efectivamente los procesos licitatorios, cuando son así de abiertos como son los chilenos y en realidad estamos viéndolo en todo el mundo, son extremadamente competitivos, sobre todo en el caso chileno, que se compite con tecnologías convencionales, lo que lo hace más competitivo, porque se da entre tecnologías nuevas y antiguas que ya están más depreciadas, por lo tanto, hay una asimetría que es un poco difícil de solucionar.

Esa alta competencia obliga a que las empresas que ofertaron tengan que ser extremadamente rigurosas en los cálculos, extremadamente cautos en las expectativas de retorno, son retornos bajos, muy acotados, de muy largo plazo. Todo eso hace que al final, los que ganan en una subasta, competitiva a este nivel, tengan el desafío de poder concretar el proyecto, tanto convencional, como renovable, cualquiera.

Los desafíos que tiene un proyecto renovable, una vez adjudicada la licitación para concretar su proyecto, son los mismos desafíos que tiene una central convencional.

Preguntemos cómo le está yendo al proyecto de gas en el sur; cómo les va a las empresas que se ganan líneas de transmisión, lo que sufren para construir sus líneas en los plazos y los precios que ofertaron, preguntémosle cómo sufre una concesionaria de autopista cuando se gana una nueva, cuánto le cuesta cumplir con su oferta; alguien que se gana una concesión de hospitales, el operador del aeropuerto, etc.

Me da risa que en un mercado chileno, cuya economía está basada en la competitividad y en el mercado abierto, por lo tanto, donde todos los que participamos en el mercado tenemos que ser muy agresivos, con bajas expectativas de los retornos, muy finos en las inversiones, en el financiamiento, ya se ponga en duda si se podrán concretar los proyectos de nuestros asociados. Faltan más de 4 años y queda aún mucha carrera por correr.

¿Eso sin sacrificar calidad?

Las bases de licitación ponen estándares. Asumamos que todo lo que estamos hablando aquí es dentro de un estándar de empresas que califican y, por lo tanto, el que gana lo hace con todos ellos cumplidos.

Evidentemente alguien que esté fuera de los estándares o que de alguna forma licita con ellos y después ejecuta sin… incurre en una ilegalidad, así que me imagino que será tratado en otro ámbito, pero dentro de los ganadores, que lo hacen dentro de los parámetros de calidad, estándares, cumpliendo con las bases, con toda la normativa, es un gran desafío concretar un proyecto.

No sé porque la gente cree que cuando una empresa se gana un proyecto de energía renovable tiene que ser todo fácil, todo bonito, todo ecológico, no es así, es un camino muy sacrificado y complejo que concretar.

Nosotros tenemos el mismo estándar y las mismas complicaciones que tiene un proyecto de cualquier tipo. En temas ambientales, de permisos, conseguir servidumbre, conseguir un terreno fiscal, es lo mismo, por lo tanto, si dicen que es complicado que las renovables construyan los proyectos que ganaron en la licitación… Sí, es complicado como cualquier otro proyecto, de cualquier otra tecnología, de cualquier otra industria. Aún así, el sector ERNC ha demostrado con creces la capacidad de ejecutar más de 4.000MW, por sobre cualquier expectativa, y espero que esta tendencia seguirá se mantendrá en los próximos años.

¿Esa aseveración es en cuanto al bajo precio con que se ganaron la licitación?

A esa gente les pido que revisen las licitaciones que se hizo el año pasado en México, en Argentina, en Sudáfrica, en Arabia Saudita, en Marruecos… Los precios de Chile son los precios del mercado mundial. Esos son los precios de las energías renovables hoy en el mundo, las más económicas de todas las tecnologías de generación disponible…

¿Entonces, para cumplir con los estándares y entregar lo que se indica en la licitación van a sacrificar utilidades más adelante?

Sí, sacrificamos un montón de utilidad. Cuando digo conservadores en las expectativas de retorno me refiero a eso. Hoy en día las empresas renovables y todas las que quieran participar en el mundo, o en el caso particular en Chile, en cualquier industria donde se hacen a través de procesos de subastas abiertas, competitivas, están obligados a sacrificar retorno, llegando a niveles que cuando Chile era un país con oligopolio eléctrico no estaban acostumbradas las empresas. Cuando eran tres o cuatro empresas participando en distintas industrias, evidentemente los márgenes eran otros.

La realidad cambió. Chile está inserto en un mercado mundial, muy competitivo y las renovables no están exentas de eso, por lo tanto, cuando llegan 30 o 40 empresas a participar de una subasta, el que no está dispuesto a sacrificar retorno no va a ganar.

¿Es el costo que deben pagar las empresas de energías renovables para poder ingresar al sistema?

Esta es la realidad de las energías renovables. Nosotros promovemos mercados competitivos y, por lo tanto, tenemos que estar dispuestos a tener retornos acordes a esas expectativas.

Ese es el juego que jugamos y no tenemos problemas en que sea así. Me parece que es la mejor noticia posible para los consumidores. Estos que hoy están poniendo en duda que podamos hacerlo son los que van a ser beneficiados con nuestros precios, por lo tanto, más que decir que no lo podemos hacer, deberían decir que fantástico que se haga esto. Qué bien que la energía hoy cueste la mitad del valor que tenía hace un par de años, que fantástico que sean tecnologías limpias y se pregunten cómo los ayudamos para que realmente puedan concretar los proyectos.

¿Pero es factible costear el proyecto a estos precios?

Reitero. Los precios que se dieron en Chile en energía licitada no son distintos a los precios que se han visto en el resto del mundo.

Que esto es una garantía de que el cien por ciento de lo que se subastó se va a ejecutar, no. No estoy garantizando nada.

Lo que estoy garantizando es que las empresas que han ganado van a hacer sus mejores esfuerzos, de forma responsable para poder cumplir con sus contratos.

Al igual que lo están haciendo las empresas termoeléctricas que se ganaron los contratos, como lo está haciendo ISA con la línea Cardones Polpaico, que también está sufriendo.

Partamos de la buena fe. Todas las empresas que participamos en subasta y que ponemos garantías de fiel cumplimiento y de seriedad de la oferta, que es un costo importante, lo estamos haciendo porque queremos ganarla y queremos hacerla.

De que son un gran desafío lo son. No olvidemos que aquí se han licitado un par de miles de megas de renovables, que se tienen que construir en un plazo bastante corto, por lo tanto, acá van a haber desafíos de todo tipo, no solamente económico, sino que también de logística, acceso a carreteras, acceso a grúas, hay que hacer miles de megas de eólico y ¿cuántas grúas tenemos en Chile?

A esto hay que sumarle la permisología.. Hay que hacer servidumbres de líneas, de terreno, pertinencias ambientales. Puedo hacer un listado de 200 cosas que hay que hacer para que podamos realmente tener todos esos megas, que son como 3.300MW adjudicados a renovables en los próximos años y que estén en plazo y en tiempo.

¿Alguno no lo logrará? Ojalá que no, pero tal vez sí.

Me parece prematuro empezar ahora a ponerle el yugo a uno u otro, me parece también prematuro decir que todo se va a hacer, porque tampoco estoy seguro, pero lo que hay que hacer como sociedad, en el entendido de que tenemos hoy la posibilidad de poder tener energía a menos de la mitad del precio de la que teníamos hace algunos años, con tecnologías nuevas, generando empleo, siendo probablemente la primera fuente de inversión en Chile en los próximos años, más que matarnos antes de nacer, veamos cómo hacemos como sociedad para que esto se promueva.

Si como sociedad estamos desde ya poniendo cortapisas y de alguna forma predestinando que esto es inviable, claramente lo único que se hace con es entorpecer el proceso.

POSICIONAMIENTO DE LAS ERNC

¿Cómo ve que Chile esté en el segundo lugar en inversión en ERNC?

Proporcionalmente, considerando que somos un país pequeño, haber logrado estos niveles de inversión y de penetración de renovables en tan poco tiempo, evidentemente es una fuente de orgullo.

Es de alguna forma el sueño que tuvimos los que formamos Acera hace más de 10 años y que decíamos, me acuerdo perfecto, “cuándo llegará el día que lleguemos a los 1.000MW”. Era casi una quimera. Hoy estamos en más de 4.000MW.

Ha sido algo que nos ha tomado por lejos sobre nuestra expectativas. Cuando logramos sacar la Ley 20/25, que es la ley vigente, había una duda si éramos capaces de llegar al 20% al 2025, quizás un poco antes; pues bien, esa meta la vamos a cumplir en 2018 o 2019, cinco o seis años antes de lo que indica la ley.

Nos enorgullece mucho, nos pone muy contentos que después de tantos años de esfuerzo y que prácticamente no se hacía nada en renovables y que hoy seamos uno de los mercados más interesantes del mundo y sobre todo que a la escala de Chile, pequeñita, pero una escala que es significativa.

Evidentemente no se puede competir con las potencias de China y Estados Unidos, que instalan miles de miles de megas al año en renovables y van a seguir haciéndolo, pero a nivel proporcional, creo que Chile va a seguir estando en el ‘Top Five’ mundial al menos durante esta década.

Al menos vamos a cerrar el año 2020 estando siempre en los primero lugares del mundo, en su escala, sobre todo en un marco chileno de estabilidad regulatoria, de un mercado en el que a los inversionistas extranjeros les gusta mucho invertir. Buen acceso a la banca, buenas condiciones de financiamiento, baja inflación, por lo tanto, cuando conversamos en Acera con grupos de inversiones, con bancos, si bien están preocupados que desde hace un par de años, producto de la baja en la demanda, del tema minero, o tal vez han sentido que el tema social- ambiental ha cobrado mucha más relevancia y están poniendo más problemas, pero que ha pasado en todo el mundo, siguen muy contentos con Chile, y siguen con sus planes de inversión vigente.

¿Cuáles con los principales desafíos que tienen que enfrentar en el sector de las energías renovables?

No son muy distintos a los de la minería. Capital humano es un tema importante; no solamente nos gustaría ser la principal fuente de inversión en Chile, sino que ser una de las principales fuentes de empleo en el país.

Para hacer ese salto falta bastante todavía. Un sector que se encumbra a los 5.000MW de potencia instalada, y a los requerimientos en lo que es construcción, mantenimiento, operación y todos los servicios anexos a eso, desde seguimiento ambiental de los proyectos, permisología, etc. La verdad es que nos encantaría ser una potencia en términos de empleo, como agrupación, como mercado.

En muchos países hay indicadores de cuántos empleos por mega instalado hay, y ya con 5.000MW aseguro que la cantidad de empleos que podemos generar son relevantes, sobre todo empleo directo y también indirecto.

Hay un importante número de trabajadores que provienen del sector minero, y debo reconocer y agradecer, que los han preparado muy bien, en términos de seguridad, de gestión, de cumplimiento ambiental, de calidad en la ingeniería.

Pero falta mucho, más conocimiento técnico, se va a producir una gran inversión en renovables hacia la zona sur del país, por lo que estamos viendo con alguna preocupación cómo preparar a nuestra gente. Se ha trabajado con algunas universidades regionales, hay gente del norte que está dispuesta irse hacia el sur.

El tema del capital humano va a ser muy interesante de ver cómo va a evolucionar. Como Acera hemos estado apoyando la gestión que ha hecho Corfo, el Ministerio, para buscar formas de ir capacitando a la fuente laboral del futuro.

El segundo, es que creemos que con estos nuevos precios de energía, probablemente la minería podría reactivarse. Nos gustaría mucho que las renovables fueran de alguna forma el catalizador del resurgimiento de la minería y de los nuevos planes de inversión minera en el norte.

Me acuerdo cuando se empezaron a paralizar proyectos de minería, una de las principales razones que aducían era el costo de la energía, por lo tanto, que ahora dicho sector pueda acceder a energía extremadamente competitiva creo que es una oportunidad para la minería de acceder a un costo interesante de energía y ver si algunos planes de inversión podrían ser reactivados con energía renovable a muy bajo costo.

Lo tercero es el tema del agua. Agua y energía hoy es lo mismo. Para poder tener agua se necesita mucha energía, dado que hoy podemos tener acceso a mucha energía y muy barata, creo que deberíamos tomar como un desafío país hacer un plan nacional de inversión en plantas desalinizadoras.

El futuro de la agricultura, de la minería e incluso el de consumo humano en el centro y norte de Chile, pasa por ser una potencia desaladora.

El último tema es el de transporte. Una de las formas para que Chile pueda realmente alcanzar y superar sus metas de penetración de renovables es a través de electrificar todo el transporte público y privado.

Yo estuve en el Rally Dakar donde Acciona estuvo presente con un auto eléctrico. La gente no cree que un auto que no mete ruido sea capaz de pasar una duna más rápido que otros, son más rápidos, más eficientes y prontamente van a ser más baratos.

Por lo tanto, como sociedad necesitamos empezar desde ya a preparar nuestra infraestructura y marco regulatorio para promover un recambio del parque vehicular privado y urbano por transporte eléctrico.

COMPARTIR TERRITORIO

En cuanto a los terrenos que deben disputar con otros sectores como el minero e incluso las propias comunidades. ¿Cómo lo ven?

Hay que ver lo que pasó con la ley de geotermia, la promulgan, hacen licitaciones de geotermia, sin preguntarle al Ministerio de Minería dónde hay concesiones mineras. Y una vez que se adjudica la licitación de geotermia y están todas las empresas felices porque tenían sus concesiones, aparecen los mineros diciendo que en ese lugar hay minería.

No hay un vaso comunicante entre energía, minería, el gobierno, Bienes Nacionales, todos hacían cosas distintas, habían capas de concesiones una arriba de la otra; sin ordenamiento territorial.

Aquellas zonas en que está demostrado geológicamente que no hay suficiente mineral, perfecto, ahí no se puede hacer minería, se hará geotermia o se le dará otro uso. El tema es que eso tiene que ser indicado por órganos superiores.

Obviamente el minero quiere tener todas las concesiones mineras, y el norte de Chile debe estar el 90% del terreno tapizado con pertenencias mineras, entonces qué hacer. ¿Vamos a dejar bloqueado el 90% de los terrenos del norte para futuros usos minero? Porque muchos mineros se reservan sus pertenencias para posiblemente a futuro ver si es que hay mineral. Total pagar las patentes es barato.

Es un problema, porque incluso hay personas naturales que tienen cientos de miles de hectáreas bloqueadas con pertenencias mineras, esperando que llegue un empresario y haga un proyecto de lo que sea, un mall, un proyecto solar, para cobrarles. Eso está mal, es generar un mercado especulativo que todos nosotros lo hemos sufrido.

Nosotros, los de energías renovables, llegamos tarde a la fiesta, ya estaban todos con pertenencias. Todos los renovables hemos pasado por enfrentarnos a proyectos que están en terrenos donde no hay nada, hasta que aparece alguien que tenía la pertenencia. Sacarse de encima una pertenencia minera es muy difícil y el problema es que el banco también va a mirar con mucho ojo eso y lo más probable es que obligue a resolver el problema antes de dar financiamiento.

El dueño de la pertenencia tiene la palanca de negociación.

¿Ese es un costo adicional?

Es el mejor negocio del mundo. La diferencia entre pagar una patente minera y su venta es mucha. Ese sí que es un buen negocio. El problema es que no existe una instancia como en el caso de las servidumbres, donde el Estado obliga y le pone precio a la servidumbre.

En este caso el Estado no ampara determinar si un terreno particular es para uso minero, para uso de energía, lo dejan al arbitrio privado, los interesados deben ver cómo lo resuelven.

En cambio si se quiere hacer una línea eléctrica y no se llega a acuerdo con el dueño porque quiere cobrar 20 veces lo que vale, se puede demandar una concesión y es el Estado el que fija una comisión de hombres buenos, que lo tasan, le ponen un precio y éstos son bastante justos, tanto para el que paga como para el que vende.

Eso en generación ERNC no existe y sí existe, por ejemplo, para hidroeléctrica. Existe la concesión hidroeléctrica, porque está considerado que es estratégico para el país, puede llegar al terreno, demandar una concesión hidroeléctrica y le dan el terreno.

Este es un problema que va a ir in creciendo, porque vamos a tener más proyectos renovables conviviendo con más temas mineros. Es un tema que hay que resolver. Creo que hay espacio para todos, no queremos bajo ninguna circunstancia decir que hay que achicar el ámbito de acción de la minería, porque ésta va a seguir siendo el principal músculo de desarrollo y progreso del país, pero tienen que permitirnos convivir con ella.

¿Cómo es y cómo han manejado la relación de las empresas de energías renovables con las comunidades?

En general las renovables se han desarrollado bastante bien con las comunidades. Esto es muy similar a cómo lo niños perciben las ERNC. Ellos saben que algo es bueno, se da casi en forma innata, el niño sabe desde que nace qué cosas son buenas y cuáles son malas, y las comunidades también, sin ser expertos técnicos, una comunidad sabe perfectamente que la energía solar, que la energía eólica e hidráulica son buenas.

Lo que a veces cuestionan es cómo se hace, el proceso. Y es ahí donde las renovables tenemos el desafío de transformar esa intuición positiva, por llamarla de alguna forma, que es innata y que es agradecida incluso, en una ejecución correcta.

Esto pasa por tener un buen marco regulatorio donde se ha avanzado bastante, pero queda mucho por hacer, está todavía la ley de asociatividad en discusión, están todavía muchos reglamentos del SEA por perfeccionar, el tema de la consulta indígena, su reglamento no está listo, etc. Una legislación que permita hacer ese proceso de una forma justa y eficiente; y también está el rol de las empresas de informar y educar. Este punto creo que es el que las comunidades más agradecen.

Lo que la comunidad no quiere es enterarse último del proyecto. Lo que más alega una comunidad es por qué se entera tarde, por qué no pudo participar en el diseño del proyecto desde sus inicios.

Es importante el involucramiento temprano con las comunidades y que las empresas no miren esto como un problema, sino que como una oportunidad, porque la comunidad ha estado viviendo ahí 100 años, conoce mucho mejor el territorio que la gente de la empresa, por lo que pueden ayudar mucho.

Conozco muchos socios de Acera que han logrado mejoras importantes a sus proyectos en etapas previas gracias a aportes de la comunidad y les han evitado una cantidad de problemas gigantescos.

¿Así están funcionando en general las empresas de renovables?

Estamos todavía en la parte de entendimiento de eso. Obviamente las empresas más pequeñas, más locales lo tienen más incorporado; a las empresas que son internacionales y que tienen parámetros más acotados de movimiento, les cuesta más.

Pero diría que la industria en general va avanzando hacía eso. Tenemos 4.000 megas operando y otros 2.000 megas en construcción y no hay grandes problemas ni ambientales ni sociales, no es cero, pero son focos acotados, algún problema en particular.

NUEVAS TECNOLOGIAS

¿Qué viene a futuro en cuánto a tecnologías en energías renovables? ¿Será la mareomotriz una alternativa, por ejemplo?

Todos los que trataron de predecir esto hace 10 años atrás no acertaron. Hay dos cosas que son fundamentales. La primera es que el mundo inicio una carrera de transición hacia energías renovables y reducción de centrales fósiles imparable e inevitable. El que todavía siga pensando que aún podemos encontrar una fuente fósil más eficiente, más barata, mejor que la renovable, van cada día siendo menos y pasan a ser ellos los no convencionales.

Ahora en vez de ser ERNC vamos a ser ERC, Energías Renovables Convencionales, y las fuentes fósiles serán las no convencionales de alguna forma. En algún momento dentro de este siglo, el mundo va a ser al menos en la parte de generación eléctrica va a ser limpia.

Cuáles serán las tecnologías que lideren esa transición, es difícil de decir. A corto plazo la eólica y solar fotovoltaica, van a seguir siendo las tecnologías más importantes, no me cabe la menor duda, y con la gracia que ambas dependen del sol, mientras tengamos, vamos a tener abundante energía renovable, en particular sol y viento, y si tenemos la tecnología para aprovecharla que sea la más eficiente, la más barata, van a seguir siendo muy importantes.

Yo diría que hasta el año 2025, la fotovoltaica y la eólica seguirán siendo la tecnología más instalada, así se ha demostrado en los últimos años.

Lo que puede venir es la geotermia, nuevamente considerando que el calor de la tierra se estima que también va a durar varios millones de años, vamos a tener un calor importante que aprovechar, sin duda debería cobrar más fuerza, creo que todavía falta mejorar la tecnología para poder identificar los pozos geotérmicos, para poder perforar de forma más eficiente y más barata, que es el gran tema hoy, el costo de perforación.

La geotermia es una especie de batería gigante. Nos gustaría ver como Asociación, que se promoviera con un poco más de énfasis. Sobre todo porque Chile tiene como el 30% de los volcanes activos del mundo, por lo tanto, si hay algún lugar donde debería haber geotermia es Chile.

También va a venir en algún momento una revitalización de la hidroelectricidad de pasada.

Chile tiene la cordillera más alta del mundo y la costa más larga del mundo y una diferencia de altura muy grande, por lo tanto, la cantidad de agua que cae de la cordillera al mar en todo Chile, es probablemente la mayor del mundo, tal vez no en cantidad pero sí en términos proporcionales, la cantidad de ríos y afluentes que tiene el país proporcionalmente respecto a todos los países es número 1 sin duda, y eso no se está aprovechando, el 70% del agua o más que cae de la montaña termina en el mar sin ser aprovechada.

De ahí para delante la mareomotriz en términos potenciales es gigantesca, creo que hasta ahora la tecnología está bastante lejos de poder ser económicamente competitiva, cualquier cosa que se ponga en el mar es complicada, se corroe, en la medida en que no exista una tecnología que sea eficiente, confiable y que dure lo que tiene que durar, va a seguir aún en etapa temprana de desarrollo, como prototipo.

Iniciativas en el mundo hay muchas, pero ninguna ha logrado aún llegar a ese nivel, quizás 2030, 2040. Cuando eso suceda Chile va a ser una de las principales plazas de mareomotriz del mundo. Tenemos una cantidad de costa y diferencia de altura tremenda.

Otras tecnologías, no lo sé… Puede ser de hidrógeno, fusión fría, creo que el mundo nos va a sorprender con algo, pero no sé cuál, pero creo que por ahí va.

Somos testigos vivientes de una transición inevitable y creo que seguiremos viendo tecnología existente más eficiente y ojalá tecnologías nuevas que nos permitan complementar nuestro país tan largo y rico en estas fuentes, para ser ojalá el primer país que llega a un 100% renovable o al menos estar dentro de los ‘Top Five’ de los países que hicieron el cambio completo.

LLAMADO AL SECTOR MINERO

Finalmente el Presidente de Acera, José Ignacio Escobar dijo que quiere poner énfasis en el rol que juega la minería en esto, e indicó que el mundo minero que consume el 30% de la energía en Chile, si no ayuda en esta transición jamás se llegará al 100% porque siempre tendremos este 30% de la minería.

“Invito a los mineros a que sean proactivos en esto, confíen en las empresas renovables, confíen en la tecnología, podemos ser un gran aporte al desarrollo minero, en términos no sólo de precio y en volumen, sino que también en cómo ayudar a que los proyectos mineros tengan mayor apoyo social, tengan mejor integración con las comunidades, porque al final creo que es un complemento que da externalidades positivas, de la cual la minería también podría beneficiarse”, dijo.

Agregó que el complemento de renovables con minería, y quizás agregando la parte de agua con desalación, pueden ser un triángulo virtuoso. “Así que invito al mundo minero a que se suba a esta transición con muchas ganas, mucho ímpetu, mucho positivismo y no con esta mirada un poco escéptica de las renovables, ya que éstas van a ser la principal fuente de suministro de la minería sin duda alguna en los próximos años”, concluyó José Ignacio Escobar, Presidente de Acera.