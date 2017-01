Estas líneas están dedicadas en esta oportunidad a rechazar categóricamente el atentado que sufrió el Presidente del Directorio de Codelco, Oscar Landerretche.

Como muchos ya lo han dicho es una forma de actuar cobarde, más aún cuando la víctima es atacada al interior de su propio hogar y en el que se encontraba su familia.

Durante muchos años hemos visto cómo el sector minero ha tenido acérrimos opositores, tanto por los efectos que esta actividad extractiva pueda ejercer sobre la tierra, el medio ambiente y, particularmente por cómo puede afectar a las comunidades cercanas.

Sin embargo, nunca, en los casi 12 años que AreaMinera está informando sobre el sector, nos había tocado relatar un acto como éste.

Por muy defensores de una postura u otra, nada justifica atentar con la vida de una persona. Y en este caso en particular, un profesional, ciudadano chileno que está llevando adelante una empresa que es la que permite el crecimiento del país y el desarrollo de su gente.

Pueden existir posturas contrarias a cualquier actividad productiva, pero con el avance de la tecnología, la potencia de las redes sociales y medios de comunicación hoy todos tienen tribuna, para entregar su opinión, esto sí, con argumentos válidos, con conocimiento de causa y respeto.

Pero este atentado, que no es habitual en un país como el nuestro y que ya ha sido calificado de terrorista, no hace más que demostrar la intolerancia de un minúsculo grupo, que si no daña no tiene voz.

Por decir lo menos, triste la vida de estos individuos, con bajo criterio, que ocultos en el anonimato, sin importarles la vida humana, ocupan uno de los métodos más condenables para demostrar su desacuerdo.

Todos podemos coincidir en que el mundo está revuelto; que los ánimos están “caldeados”. Vimos a los indignados; los atentados en Europa, las guerras en medio oriente, etc….Sí, la lista es larga, pero todo era fuera de nuestro continente, de nuestro país. Nunca esperamos ni pensamos que por llevar adelante una actividad productiva, uno de sus ejecutivos fuera víctima de un acto de violencia de esta naturaleza.

A esto se suma lo que muchos pueden estar pensando ¿A quién le toca ahora?

Es de esperar que los responsables sean capturados y paguen con las máximas penas, para dar un ejemplo de que en Chile la vida humana vale.

Néstor Fernández R.

DIRECTOR