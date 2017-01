Una visión del rol de las energías renovables en el sistema nacional y la nueva forma de operar de acuerdo a las actuales normas.

En el Instituto de Ingenieros de Minas de Chile, IIMCh, se realizó el foro denominado “Mercado eléctrico: Los impactos de la Ley N°20.936 y la entrada de las ERNC”, en el que participaron los especialistas Ana Lia Rojas y Andrés Salgado.

En la ocasión la economista, Licenciada en Ciencias Económicas y Administrativas de la Pontificia Universidad Católica de Chile y actual Country Manager de Gamesa, Ana Lia Rojas, hizo un análisis del sector y la alta participación de las energías Renovables No Convencionales, ERNC, en el sector y la reciente licitación.

Rojas dijo que las perspectivas de electricidad proveniente de las energías renovables registraron un aumento, impulsado por mejoras en las políticas, la reducción de costos y los esfuerzos para mejorar la calidad del aire.

“Sin embargo, los proyectos ERNC deben tener condiciones y factores para el desarrollo factible y sustentable desde todas las dimensiones: regulatorias, económicas, financieras, tecnológicas y, aunque obvio, de dotación del recurso”, aseveró Rojas.

Agregó que aún queda por ver cómo se materializan los proyectos ganadores de la última licitación. “Esto considerando que la construcción de las ofertas obedeció más bien a una ingeniería inversa, es decir, fijar primero el precio y luego buscar proveedor de equipos, financiamiento y término del desarrollo de los proyectos”, dijo Ana Lía Rojas.

Indicó que los efectos de la rebaja de precios en clientes libres puede ser capturada y adelantada, habida cuenta del momento que se vive en el mercado de la Generación en cuanto a competencia, precios de los insumos, energía no contratada por las convencionales.

“La agresividad de precios debe tener una razonabilidad económica que la sustente, ya que rebajas de precio que luego puedan ser revertidas, como por ejemplo las debilidades contractuales, a propósito de una recuperación de precios en el largo plazo, pueden ser muy dañinas para los clientes libres”, concluyó Ana Lia Rojas.

Luego, Andrés Salgado, Ingeniero Civil de la Universidad de Chile, M.B.A. Ingeniería eléctrica y electrónica de la Universidad Adolfo Ibáñez y Director Técnico-Ejecutivo CDECSIC, centró su presentación en los impacto de la Ley 20.936 y la entrada de las ERNC, señaló que la ley 20.936 establece un nuevo sistema de transmisión eléctrica y crea un organismo coordinador independiente del sistema eléctrico nacional.

Respecto a los efectos en la operación por el alto ingreso de energías renovables dijo que los resultados del estudio de integración de ERNC al Sistema Interconectado Central, CDEC SIC, muestran una operación segura y eficiente del SEN para los altos niveles de penetración de ERNC esperados, esto es entre un 25% y 30%, para los años 2011 y 2025”.

Agregó que el sistema eléctrico nacional posee suficientes recursos flexibles para una operación segura y eficiente en el mediano plazo.

“Es conveniente mejorar la predicción de generación con recursos renovables para la optimización de la operación del sistema. Es importante la flexibilidad de parámetros para centrales térmicas para la optimización de la operación del sistema”, señaló Andrés Salgado.

También precisó que los análisis de estabilidad transitoria muestran un desempeño satisfactorio, incluyendo escenarios de estrés dinámico y con bajo nivel de inercia debido a la integración de ERNC.

En este contexto también se refirió a la tarificación, a las nuevas etapas en la planificación anual de la transmisión, a los nuevos criterios de planificación y el cambio que ejerce la ley eléctrica en la estructura del coordinador a quien le asigna funciones nuevas.

“Estamos frente a uno de los principales cambios en el sector eléctrico de los últimos años. Cambio en la matriz energética, con una demanda que no crece; con clientes que aspiran a mejores condiciones; dificultades para realizar proyectos de transmisión y generación a gran escala, entre otros. Estamos en la cuarta etapa de la historia eléctrica del país”, señaló.

Estas cuatro etapas, Salgado las enumeró y dijo que la primera fue aquella en que cada pueblo tenía sus sistema; la segunda corresponde al sistema de electrificación nacional, donde todo el peso recayó en el Estado; la tercera la privatización de la energía a través de la Ley Eléctrica chilena; y la cuarta, que es la que se está viviendo hoy, es donde la planificación la hace el Estado en cuanto a transmisión, mientras los privados invierten.