Minera Valle Central, MVC, es propiedad de la empresa Canadiense Amerigo Resources Ltd. y pertenece a la mediana minería del cobre de la Región de O’Higgins.

Minera Valle Centra, MVC recupera Cobre y Molibdeno de los relaves frescos provenientes de Codelco-Chile División El Teniente, y además posee los derechos para remover y procesar los relaves antiguos depositados en el Tranque Cauquenes.

Para desarrollar este proceso, la empresa ha establecido durante los últimos años proyectos energéticos, que buscan lograr una mayor eficiencia en la relación de consumo v/s toneladas procesadas.

Es así como en el año 2014, Minera Valle Central implementó un Sistema de Gestión Energética con el objetivo de investigar dónde y cómo se distribuye el consumo de energía en el interior de su empresa.

Entre las medidas destacan: la realización de una auditoría energética en el año 2015, la identificación de puntos críticos de consumo, la presentación de proyectos e inversiones para minimizar la relación “consumo de energía v/s toneladas procesadas”, y la disposición de la información en línea, accesible para toda la empresa.

Simón Campos, Subgerente de Mantenimiento, argumentó que “si bien se mide el 100% de la energía consumida, el interés real es saber en detalle qué equipos realizan los consumos. Hoy en día se tienen cerca de 60 equipos con medición y registro en línea de variables energéticas que representan el 70% del consumo total. Los flujómetros y densímetros más importantes de nuestro proceso también se encuentran disponibles”.

Una de las principales iniciativas desarrolladas por MVC fue el ajuste de los lazos de control, con la puesta en marcha de equipos automáticos, logrando operar de manera más eficiente. También, “ajustamos set point de control y se manejó la prioridad de entrada de los equipos. Estas medidas no son grandes inversiones, pero generan ahorros interesantes, ya que se evitan partidas y detenciones de equipos en forma constante, lo que alarga la vida útil de los maquinarias”, explicó Simón Campos.

Asimismo, se estudiaron los datos asociados al consumo energético operacional del Embalse Colihues, cuya información fue utilizada en el diseño del modelo de explotación del Tranque Cauquenes, en el que actualmente se remueven y procesan los relaves antiguos.

“Como conclusión del estudio mencionado, las bombas del Tranque Cauquenes se rediseñaron, reduciendo la potencia consumida en un 20% por cada una de ellas. Junto a ello, en la nueva instalación se aumentó el diámetro de las tuberías, lo que redujo la pérdida de carga y mejoró el rendimiento. Por lo tanto, el consumo de energía que hoy existe en Tranque Cauquenes, al extraer relaves, es menor en comparación con el Embalse Colihues, aun considerando que para el tranque la distancia de transporte es más extensa”, sostuvo el Subgerente de Mantenimiento.

PROGRAMA DE EDUCACION

Minera Valle Central ha trabajado fuertemente en el área de iluminación de la planta, para ello se instalaron fotoceldas y existe un proceso de recambio de luminarias tradicionales por LED. Junto a ello, se instalaron postes con paneles solares, que alumbran las áreas de tránsito de la planta, y tubos solares en la ampliación de oficinas.

Con respecto a los trabajadores, MVC ha realizado Campañas de Difusión que incentivan pautas de comportamientos como apagar los computadores, las luces y aires acondicionados al salir de las oficinas.