Gerente General de AES Gener revela cómo es pelearse con el grupo económico mas grande de Chile

Dice que presión mediática de ambientalistas podría haber sido un factor

En una extensa entrevista con El Mostrador TV, Felipe Cerón cuenta la trastienda de las negociaciones que llevaron a que el Grupo Luksic decidiera romper la sociedad, abandonar Alto Maipo y asumir la pérdida de una inversión de US$350 millones. “A nosotros nos gusta tenerlos de socios, pero si un socio no quiere seguir, también estamos abiertos siempre que cumpla ciertas condiciones”.

La tensa relación entre el grupo Luksic y AES Gener por los sobrecostos de Alto Maipo terminó con un quiebre total y la salida del holding chileno del polémico proyecto.

Ambas partes anunciaron que acordaron un proceso de reestructuración que contempla que AES Gener, por un precio simbólico, adquirirá la totalidad de la participación (40%) que tiene la minera de los Luksci en el proyecto y la incorporación de Strabag SpA como accionista minoritario con aproximadamente 7% de participación en Alto Maipo.

El acuerdo también modifica los contratos de suministro de energía suscritos entre MLP y AESGener a 20 años (baja el precio) y la modificación de las condiciones de financiamiento, que incluiría prórrogas a plazos y financiamiento adicional a Alto Maipo.

Antofagasta Minerals asumirá las pérdidas de los US$ 350 millones que invirtió inicialmente.

La minera tenía el derecho a abandonar el proyecto si este no estaba generando energía para la mina en 2019. Alto Maipo requería inicialmente una inversión de US$ 2.050 millones, de los cuales los bancos financiaron US$ 1.200, Antofagasta Minerals US$ 350 millones y el resto Gener. Ahora los sobrecostos obligarán a Gener y su nuevo socio a financiar un poco más de US$ 400 millones.

Felipe Cerón, gerente general de Gener, revela como es pelearse con el grupo mas poderoso de Chile

En una extensa entrevista, el ingeniero cuenta la trastienda de las negociaciones que llevaron a que el Grupo Luksic decidiera romper la sociedad, abandonar Alto Maipo y asumir la pérdida de una inversión de US$ 350 millones. “A nosotros nos gusta tenerlos de socios, pero si un socio no quiere seguir, también estamos abiertos siempre que cumpla ciertas condiciones”. Agrega que ellos, ya teniendo un contrato de suministro asegurado (en el norte), “hace mas de un año se acercaron a nosotros y hemos estado considerando la salida de ellos. Nosotros siempre les dimos la máxima colaboración.

¿La salida fue por un costo mediático o por presión de grupos ambientalistas?

-Yo creo que el tema mediático puede ser un factor, habría que preguntárselo más bien a ellos, pero uno lo que puede ver es que ellos como grupo han estado retirándose de negocios que no son su negocio principal. Si no se hubieran dado los requerimientos de energía de 2013, probablemente no hubieran ingresado al proyecto, porque no es su industria. Por eso no nos sorprendió que hayan tomado la decisión de salirse. Esto viene desde hace más de un año, desde antes que se produjera el tema de los sobre costos.

Dice que las versiones que describen la relación como crispada son exageradas y revela que Antofagasta Minerals hace más de un año había manifestado su intención de salir del proyecto. Cerón insiste Alto Maipo es un buen proyecto y que será rentable en el tiempo.

“Un central de 530 megawatt, hidroeléctrica, con la estabilidad que tiene la hidrología en la zona de santiago, que es bastante más que la del resto del país, y con una correlación muy baja con el resto del sistema, hace que el proyecto sea muy positivo, muy bueno”, explica el ejecutivo.

¿Lo más rescatable del acuerdo al que se llegó?

-Lo más importante es que se está cerrando todo el financiamiento del sobrecosto, donde hay aportes de los accionistas y hay aporte del nuevo accionistas, que va a entrar con un 7%, todo eso va a financiar el sobrecosto, y ya hay acuerdo con los bancos, y estamos manteniendo un contrato de largo plazo con minera Los Pelambres, y ese es un contrato que tiene Alto Maipo y un contrato que tiene AES Gener.

¿Hasta cuando es el contrato?

-Es contrato tiene 20 años, se mantiene a 20 años pero cambió el precio.

¿Se pudieron hacer las cosas mejor?

-Siempre se pueden hacer mejor, pero lo que me llama un poco la atención de los comebtarios que hay en el mercado o en el público es que este es un proyecto de alta tecnología, es uno de los proyectos más importantes que se está haciendo en el mundo. Tenemos 67 kilómetros de túneles. Creo que en Chile hay muy poca experiencia para opinar de esto.

Fuente: El Mostrador/Iván Weissman

Relacionada: