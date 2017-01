Los pecados de SQM los terminarían pagando minoritarios

Multa de la SVS es una fracción de lo que la empresa de Ponce tendrá que pagar al regulador de Wall Street

Un informe emitido esta mañana por Banchile Inversiones estima que los US$30,5 millones que pagó SQM para evitar un juicio mayor en EEUU, producto de sus aportes irregulares a campañas políticas, reducirían en un cuarto las utilidades proyectadas para el último trimestre de 2016. Firma confirmó que dicha cifra será con cargo a los resultados del año pasado.

Su condición de financista de campañas políticas, por medio de mecanismos irregulares, definitivamente no será gratuita para SQM. No sólo por el daño reputacional que desde 2015 la tiene envuelta en procesos judiciales, ni por las sanciones que ya sufrieron algunos ex miembros de su directorio, sino porque terminarán afectando sus resultados de 2016.

Según un informe emitido esta mañana por Banchile Inversiones, los US$30,5 millones que pagó la firma al Departamento de Justicia de EEUU y a la Comisión de Valores de dicho país (SEC) -equivalente a la SVS en Chile-, como parte de un acuerdo que le permitiría cerrar las causas abiertas en su contra por los pagos irregulares a campañas políticas realizados entre 2008 y 2015, afectarían en cerca de un cuarto sus utilidades proyectadas para el último trimestre de 2016 y, por consecuencia,

“Estimamos que la multa de US$ 30,5 millones tendría un impacto negativo de 24% en nuestra estimación de utilidad neta para el 4T16 (US$ 88 millones)”, afirmó el área de estudios de la corredora de bolsa.

Consultada SQM, afirmaron que el pago se realizará efectivamente con cargo a los resultados de 2016, por tanto en la práctica serán todos los accionistas, incluyendo los canadienses PCS y minoritarios, quienes verían mermadas las utilidades de la compañía por actuaciones que se le han imputado mayormente a Patricio Contesse, ex hombre de confianza de Julio Ponce.

En su resolución, la SEC si bien coincidió con el rol protagónico del ex gerente general de SQM, también le imputó responsabilidades al directorio -por años dominado y presidido por Ponce- principalmente por su falta de diligencia y supervisión en las decisiones tomadas por la administración de la compañía.

Hoy el hijo de Contesse, Patricio Contesse Fica, es pieza clave en las sociedades cascada y tiene entre sus principales atribuciones la búsqueda de soluciones financieras para aliviar las deudas de este grupo de compañías. Algo que en el mercado hace ruido ya que ese era rol con el que llegó Rafael Guilisasti a las cascadas.

Cabe destacar que el pago por US$30,5 millones resulta una cifra incomparable a los $127 millones en sanciones que aplicó la SVS a los directores de la minera por no haber informado oportunamente el monto destinado a pagos irregulares de la política. Además del monto económico, SQM aceptó tener un observador externo que durante dos años estará evaluando el cumplimiento de sus procesos internos, con tal de que se ajusten a las leyes anticorrupción de EEUU.

Fuente: El Mostrador/Enrique Elgueta

