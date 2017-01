Autoridad ambiental aprobó 370 proyectos por US$ 28 mil mills.

Al cierre de 2016:

Los sectores que lideraron fueron minería y energía.

Un total de 370 proyectos de inversión, que suman US$ 28.104 millones, obtuvieron el visto bueno del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA) en 2016. Un informe del Ministerio de Economía da cuenta de las iniciativas que estarían en condiciones de materializarse en el corto y mediano plazo, dado que obtuvieron su Resolución de Calificación Ambiental (RCA), que es una de las principales certificaciones que debe tener un proyecto para seguir con su curso. Eso sí, tener RCA no garantiza que el titular de un proyecto lo terminará materializando.

Desde el ministerio destacan que este monto acumulado de inversión autorizada durante el año pasado es superior a lo observado en 2015, cuando sumó US$ 23.123 millones.

Por sectores, el 83% de esta inversión aprobada el año pasado correspondió a proyectos de Energía (US$ 11.069 millones) y Minería (US$ 12.265 millones). El informe destaca también el aumento de inversión aprobada en el sector inmobiliario, con 59 proyectos y una inversión de US$ 1.596 millones, que supera la registrada en 2015, con US$ 793 millones. Asimismo, resaltan otros rubros productivos que muestran un crecimiento en 2016 como saneamiento ambiental, instalaciones fabriles e infraestructura hidráulica.

“Esta mayor inversión aprobada el año 2016 por US$ 28.104 millones es superior en relación con lo autorizado en los años 2015 y 2014, y revela que la inversión no está estancada y que el desafío país es que estos proyectos de inversión se materialicen”, señalan desde el Ministerio.

