Sindicato de trabajadores inicia huelga en El Peñón

En los próximos días podría sumarse otro sindicato de la compañía que también está negociando.

A las 7 horas de hoy comenzaría a hacerse efectiva la huelga del Sindicato N°2 de Trabajadores de Minera El Peñón, luego que la mesa negociadora -bajo la mediación de la Inspección del Trabajo- no alcanzara un acuerdo satisfactorio entre las partes.

Según explicó la vocera de la organización -que agrupa a cerca de 500 trabajadores-, Adriana Rivera, “el lunes la comisión negociadora de la empresa representada por su presidente Luis Benvenuto, quebró la mesa y se negó a continuar con los buenos oficios, los cuales culminan hoy (ayer)”.

Rivera fue enfática en culpar a la minera por el quiebre de las negociaciones.

“Nosotros teníamos motivos para abandonar las conversaciones, pero no lo hicimos. Ayer nos enteramos que la empresa puso un recurso ante los tribunales en nuestra contra. Somos enfáticos en señalar que nosotros no hemos hecho nada malo, no hicimos daño a nadie, sólo cumplimos con nuestro cometido como dirigentes sindicales y seguiremos luchando firmemente por las justas compensaciones”, aseguró.

Respecto de esta situación, el director regional del Trabajo, Rubén Gajardo, comentó que “el proceso de negociación colectiva está muy bien regulado por la ley y todo lo que esté al margen de esta conversación entre partes corresponde solucionarlo a través de las instancias legales”, refiriéndose a los actos vandálicos que motivaron la acción judicial de la empresa.

Oferta

Según trascendió, la minera -propiedad de Yamana Gold Meridian Ltda.- ofreció un 2% de aumento al sueldo base, en circunstancias que el sindicato busca un reajuste sobre el Índice de Precios al Consumidor (IPC) acumulado.

Asimismo, aseguran que la propuesta de la minera busca quitar “los buses de acercamiento, en contravención de los contratos individuales. Está retirando beneficios que han sido fruto de años de lucha. Se negó a darnos el depósito convenido para potenciar las jubilaciones de los trabajadores, beneficios asociados a premiar su expertis y antigüedad y beneficios de salud”.

Pero la situación laboral y operativa en El Peñón podría complicarse aún más, ya que paralelo a este proceso también está negociando su Sindicato N°1, el cual agrupa a otros 470 trabajadores, 310 de los cuales participan de este proceso reglado.

De acuerdo a lo explicado por el tesorero de esa organización, Luis Santander, entre hoy y el lunes los trabajadores sindicalizados votarán la última oferta de la empresa.

El dirigente adelantó que las posiciones aún están muy lejanas. “El proyecto que nosotros presentamos está muy alejado de lo que nos ofrecen, pero aún nos quedan días de negociación”, sostuvo Santander.

En efecto, si la última oferta de El Peñón es rechazada por los trabajadores, se abriría a partir del próximo miércoles una primera instancia de buenos oficios.

De no haber acuerdo y con la venia de ambas partes, ésta podría renovarse por un nuevo periodo de cinco días. Sin embargo, Santander advirtió que “si no avanzamos durante los primeros cinco días de buenos oficios, no es seguro que volvamos a pedirlos”.

En ese escenario, El Peñón debería enfrentar una segunda huelga -paralela a la del Sindicato N°2- a partir del 18 de este mes.

Este Diario se contactó con la empresa, sin embargo ésta se excusó de referirse a los procesos de negociación en curso.

Escondida

A la compleja situación que podría producirse en El Peñón se agrega lo que está pasando en Minera Escondida con la negociación del Sindicato de Trabajadores N°1.

En ese proceso las posiciones de ambas partes están muy distantes y el ánimo del sindicato hoy no es de los mejores tras la respuesta de la empresa a su proyecto de contrato colectivo donde no acogió ninguna de las propuestas sindicales.

El vocero de la organización, Carlos Allendes, advirtió el miércoles que “con esta actitud, Minera Escondida se está buscando un conflicto abierto”.

Hoy ambas partes deberían conformar la mesa negociadora y comenzar a buscar los puntos de acuerdo. Los plazos indican que una eventual huelga en Minera Escondida, podría materializarse a partir de la primera semana de febrero.

Producción y reservas

Yamana Gold es una compañía global de origen canadiense con operaciones en varios puntos del orbe. Su operación El Peñón está ubicada a 160 kilómetros al sureste de Antofagasta y a más de 1.800 metros sobre el nivel del mar. Su dotación total bordea los 1.900 trabajadores, de los cuales unos 1.100 son de dotación propia. Su operación comenzó en 2000, mientras su producción durante 2015 alcanzó las 227,288 onzas de oro y 7,7 millones de onzas de plata. Sus reservas -a diciembre de 2015- alcanzaban las 1,5 millones de onzas de oro y 49,8 millones de onzas de plata.

Fuente: Mercurio de Antofagasta/Eugenio Sugg Gálvez