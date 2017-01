Central Kelar inició operación comercial

En plena operación comercial se encuentra, desde el pasado 27 de diciembre, la Central a Gas Kelar, destinada a abastecer la creciente demanda de Minera Escondida y de las operaciones de BHP Billiton.

Ubicada en la Zona Portuaria Industrial de Mejillones, Kelar es una unidad de ciclo combinado compuesta por dos turbinas de combustión y una unidad de vapor. La potencia neta máxima que inyectará al Sistema es de 517 MW.

La construcción de la Central demandó una inversión del orden de US$ 600 millones y estuvo a cargo de un consorcio formado por las compañías coreanas Kospo (65%) y Samsung C&T (35%), que tendrá también la responsabilidad de operar la Central.

La Central Kelar brindará mayor estabilidad y versatilidad al sistema eléctrico, desplazando unidades de generación más caras, otorgando flexibilidad operacional al sistema y permitiendo una mayor y mejor integración de la creciente oferta de fuentes renovables intermitentes. Esto hará que el sistema no sólo sea más seguro, sino más competitivo y diverso. Asimismo, permitirá reducir notoriamente las emisiones de efecto invernadero en un sistema cuya generación hasta ahora era mayoritariamente en base a carbón y diésel.

Para permitir la interconexión de la central Kelar al sistema eléctrico, BHP Billiton debió materializar el proyecto SitraMEL (Sistema de Transmisión de Minera Escondida), que consistió en la construcción de la subestación eléctrica Kapatur y 70 km de línea de transmisión a 220 kV hasta la subestación O’Higgins.

Cronología del Proyecto

Noviembre 2012: BHP Billiton presenta el EIA del Proyecto “Central a Gas Natural Ciclo Combinado Kelar”, que modificó el Proyecto a carbón “Central Kelar”, aprobado en 2007. En paralelo la compañía inicia proceso de licitación internacional para la construcción y operación de la Central.

Noviembre 2013: BHP Billiton asigna contrato de energía de largo plazo al consorcio formado por Korea Southern Power Co. (Kospo) (65%) y Samsung C&T Corporation (35%) para desarrollar el proyecto Kelar. Los trabajos de construcción se encargan, mediante un contrato EPC (Ingeniería, Abastecimiento y Construcción, por su sigla en inglés) a la empresa Samsung Engineering Co. Ltd.

Mayo 2014: Minera Escondida firma contrato con Gas Natural Fenosa (GNF) para suministro de Gas Natural Licuado (“GNL”) con entrega en el terminal de la Sociedad GNL Mejillones S.A. ubicado en Mejillones, Chile.

Agosto 2014: Ceremonia de Primera Piedra de la Central Kelar.

Junio 2016: Kelar se conecta por primera vez al SING.

Diciembre 2016: CDEC-SING autoriza la entrada en operación de la central Kelar a partir de las 0:00 h. del 27 de diciembre.

