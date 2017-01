The sun reflects off of solar modules at the Southern California Edison (SCE) solar array in Porterville, California, U.S., on Thursday, Feb. 17, 2011. The photovoltaic array, which consists of 29,426 solar panels, will be capable of producing 6.7 Megawatts (MW) of renewable energy when it goes online on Feb. 24. Photographer: Ken James/Bloomberg

Para la energía más barata de la Tierra, mire hacia el sol y en particular a Chile Articulos Relacionados Renovables piden habilitar por tramos línea de interconexión “Apoyamos completamente el desarrollo de una central como Alto Maipo y de todas las centrales en construcción” Pese a estar “congelado”, HidroAysén aprueba aumento de capital por US$ 6,67 millones Le quitará el título que por años mantuvo el carbón En 2016, países como Chile o los Emiratos Árabes Unidos batieron récords con acuerdos para generar electricidad a partir de luz solar por menos de 3 centavos de dólar el kilovatio-hora, la mitad que el coste medio mundial de la energía de carbón. Ahora, Arabia Saudí, Jordania y México están planeando subastas y concursos para este año y quieren rebajar los precios aún más. Empresas como la italiana Enel SpA y Mainstream Renewable Power de Dublín, que ganaron experiencia en Europa y ahora buscan nuevos mercados en el exterior ante la finalización de los subsidios, se están frotando las manos. Actualmente, en algunas partes del mundo la energía solar es más barata que la del carbón. Es probable que en menos de diez años la energía solar sea la opción de más bajo coste en casi en todo el mundo. En 2016, países como Chile o los Emiratos Árabes Unidos batieron récords con acuerdos para generar electricidad a partir de luz solar por menos de 3 centavos de dólar el kilovatio-hora, la mitad que el coste medio mundial de la energía de carbón. Ahora, Arabia Saudí, Jordania y México están planeando subastas y concursos para este año y quieren rebajar los precios aún más. Empresas como la italiana Enel SpA y Mainstream Renewable Power de Dublín, que ganaron experiencia en Europa y ahora buscan nuevos mercados en el exterior ante la finalización de los subsidios, se están frotando las manos. Desde 2009, los precios de la energía solar han caído un 62 por ciento, y se han reducido los costes en todas las fases de la cadena de suministro. Esto ha ayudado a reducir las primas de riesgo de los créditos bancarios y ha llevado la capacidad de producción a niveles récord. Para 2025, la energía solar podría ser de media más barata que el carbón a nivel mundial, según Bloomberg New Energy Finance. “Son cifras decisivas y habituales en cada vez más mercados”, dice Adnan Amin, director general de International Renewable Energy, un grupo intergubernamental con sede en Abu Dhabi. “Cada vez que se duplica la capacidad, se reduce el precio un 20 por ciento”. Los avances tecnológicos han sido clave en el desarrollo del sector, desde el uso de sierras de hilos de diamante que pueden cortar las placas solares de forma más eficiente a unas celdas mejoradas que generan más chispa con la misma cantidad de luz solar. Los avances también han sido el resultado de las economías de escala y la experiencia adquirida en producción desde los inicios del auge de la energía solar hace más de 10 años, lo que ha dado al sector ventaja frente a los combustibles fósiles. La cadena de suministro de energía solar está experimentando “un efecto Wal-Mart” por unos volúmenes más altos y una caída de los márgenes, según Sami Khoreibi, fundador y responsable ejecutivo de Enviromena Power Systems, una desarrolladora de proyectos fotovoltaicos con sede en Abu Dhabi. La rapidez de la caída de los precios de la energía solar por debajo de los del carbón varía en cada país. Los importadores de carbón o aquellos que pagan tasas de acuerdo con los niveles de emisiones de carbono, como Europa o Brasil, podrían alcanzar un punto de inflexión en la década de 2020, si no antes. Países con importantes reservas propias de carbón como India o China probablemente tarden algo más. China, el mayor mercado de energía solar, registrará una caída de los costes por debajo de los del carbón para 2030, según New Energy Finance. El país asiático ha superado a Alemania como la nación con la mayor capacidad instalada de energía solar. El Gobierno chino quiere fomentar el uso de este tipo de energía, reducir las emisiones de carbono e impulsar el consumo de energía limpia en los hogares. No obstante, las restricciones siguen siendo un problema en China, especialmente en los lugares más soleados del país, ya que la congestión de la red obliga a algunas plantas solares a suspender sus actividades. “Estamos viendo una nueva realidad donde la energía solar es la fuente energética de menor coste, y no veo un final en lo que se refiere a la caída de costes”, dijo Khoreibi de Enviromena. Fuente: El Mostrador Relacionada: La energía solar por primera vez cuesta menos que la eólica baja costos carbón Chile Energía Solar