Duro rechazo de mineros de Escondida por respuesta a petitorio de negociación colectiva de más de 2 mil trabajadores

El sindicato de trabajadores de la Minera Escondida que ayer recibió la respuesta de la empresa en el contexto de la negociación colectiva de 2 mil 513 trabajadores de la principal minera productora de cobre concentrado del mundo, podría transformarse en un conflicto entre mineros y empresa sin esta última no cambia su postura sobre la negativa respuesta a los mineros, y especialmente sobre querer quitar beneficios.

Según han informado los dirigentes del Sindicato Nº 1 de la productora de cobre de Antofagasta, de continuar en esta postura la empresa; se lleva a los trabajadores a un camino de conflicto que ellos no desean, pero que podrían enfrentar si es necesario.

Entre las conquistas que la empresa pretende quitarnos, podemos mencionar:

La fusión del bono de producción y el bono anual de resultados excepcionales, quedando sólo un bono, que mantiene todos los defectos del actual bono de producción, pero eliminando la corrección por productividad;

Se rebaja la asignación de antigüedad de un 20% del Sueldo Base a un 10% de Sueldo Base;

Se modifica el Bono de Prácticas Operacionales, para todas las áreas, iniciando el traslado 40 minutos antes del inicio del turno y llegando a Villa San Lorenzo 40 minutos después del término del turno, además de reducir su monto a la mitad;

Se reduce la asignación de casa en un 30%;

El Plan Habitacional se saca del contrato y se deja como un acuerdo separado por única vez;

Y en salud se elimina el sistema cerrado con cobertura 100%, estableciendo un sistema de copago del trabajador del 20% de las atenciones hospitalarias, médicas y ópticas.

“Con la frente en alto y el espíritu de unidad, dignidad y fuerza que caracteriza a los 2.513 trabajadores de este Sindicato y a sus familias, llamamos a Minera Escondida a que no persista en esta dura y odiosa posición, pues de continuar en ella nos estará presionando a ingresar a un escenario de conflicto que no nos gusta ni buscamos, ya que dado el peso que la empresa y los trabajadores tenemos en el concierto productivo, no solo habrá daños y pérdidas para nosotros, sino que también para la economía de la región y del país”.

Fuente: El América

