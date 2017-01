Crecimiento de Chile: ¿Cómo estamos en comparación con el mundo, los países mineros y de la Alianza del Pacífico?

Economistas coinciden en el negativo efecto por la caída de la inversión

Entre los productores de commodities , nuestro país es el que tiene una expansión más baja.

Las proyecciones de crecimiento e inversión dadas a conocer en el último Informe de Política Monetaria (IPoM) del Banco Central correspondiente a diciembre dieron cuenta de que el estancamiento que ha experimentado la actividad desde fines de 2013 se extendería, al menos, hasta 2017. Esto, pese a las “señales primaverales” que avizoró el ministro de Hacienda, Rodrigo Valdés, luego de que en agosto la actividad económica experimentara un crecimiento de 2,5%.

El instituto emisor vaticinó que el país cerrará 2016 con un crecimiento del Producto Interno Bruto (PIB) de solo 1,5%. Esta cifra está en la parte baja del rango (1,5% – 2%) establecido en el IPoM de septiembre. Asimismo, recortó su previsión para el crecimiento de 2017, desde el rango de entre 1,75 y 2,75% de septiembre, a uno entre 1,5 y un 2,5%.

“Para el 2017 (…) un contexto de mayores riesgos y niveles de confianza que siguen siendo marcadamente pesimistas, hacen prever que la actividad demorará algo más en lograr tasas de crecimiento cercanas a su potencial”, reconoció Mario Marcel en su primera exposición como presidente del Banco Central (BC).

Pero ¿son muy distintas las previsiones de crecimiento del PIB, inversión, inflación y desempleo para Chile en los próximos dos años respecto de otros países?

El gerente de Estudios de Gemines, Alejandro Fernández, advierte que las cifras expuestas no hacen más que confirmar que “el desempeño de la economía chilena desde 2014 ha sido muy deficiente en términos absolutos, pero también en comparación con cualquier país que, sin estar en crisis por un mal manejo macroeconómico, comparta características relevantes con nuestro país”.

Por ejemplo, Chile en 2016 terminaría como el país productor de cobre con el crecimiento económico más bajo, 1,5% (ver infografía).

Patricio Rojas, economista de Rojas y Asociados, reconoce que los procesos que enfrentan economías como la china o la estadounidense son distintos a la chilena, pero con otras naciones que son más equiparables como Perú o Australia, la diferencia está marcada por la evolución que tendrá el ciclo de inversión minera.

En Chile, el BC proyecta que la inversión cierre 2016 con un retroceso de 0,6%, menor a lo que el mercado estima para Perú (-5%), Australia (-3%) y Estados Unidos (-0,7%). Esta tendencia se revertiría en 2017, pero con menos fuerza en nuestro país. Así, mientras en Chile la inversión aumentaría 0,7%, lo haría muy por debajo de Perú (5%).

“Países que sufrieron el shock por la caída de los commodities y cuyo ciclo de inversión mostró una potente tendencia a la baja, como Perú o Australia, ya están en una etapa de salida. Chile va mucho más lento en el sector minero, y la inversión no minera si bien es cierto no es negativa, es bastante baja también. Eso tiene que ver con las reformas que se han hecho”, explica Rojas.

El director alterno de Clapes-UC, Rodrigo Cerda, complementa que si bien la inversión del sector minero no seguirá cayendo en los próximos años, será importante ver la evolución de otras áreas de la economía que deben adecuarse a la implementación de las reformas tributaria o laboral.

“Incorporando esa información, las empresas van a tomar decisiones de inversión de mediano plazo. Es ahí donde tal vez Chile estará con la inversión un poco más baja que los países comparados”.

Latinoamérica: Solo en inflación tenemos mejores números

En relación a las proyecciones para Latinoamérica, Patricio Rojas dice que, excluyendo a Argentina, Brasil, Ecuador y Venezuela -que actualmente enfrentan procesos de recesión-, la economía chilena tampoco se ve en buena posición respecto de otras economías como las de la Alianza del Pacífico.

En este caso, las expectativas de crecimiento de nuestro país en 2017 son peores que las del promedio de Colombia, México y Perú (1,5%-2,5% para Chile versus 2,8% del resto). A esto se suman las cifras de inversión (0,7% vs. 2,6%) y desempleo (7,1% vs. 6,7%). Solo en inflación, Chile tendría mejores números (2,9% vs. 3,7%).

Fernández expresa que Colombia y Perú han crecido más rápido en el trienio 2014-2016 y ambos, pero especialmente Colombia, han experimentado un shock negativo de términos de intercambio (la relación entre los precios de las exportaciones e importaciones) mucho más fuerte que Chile. “En efecto, en Colombia han caído casi 33% entre 2013 y los primeros nueve meses de este año. La cifra comparable para Perú es de 9,8% y para Chile de 6,2%”.

“No se trata de desconocer la importancia de la baja en el precio del cobre en el crecimiento chileno, sino que reconociendo que otros países se vieron afectados por problemas similares en el cobre, petróleo, carbón u otras materias primas, estos se han visto afectados de manera menos significativa que Chile”, añade Fernández.

Para lo que viene, el mercado espera que Colombia crezca 2,4% en 2017 y 3,1% en 2018. Según Rojas, “empujado por el acuerdo de paz que el país ha logrado y que aumentaría la inversión asociada a infraestructura agrícola y de hidrocarburos”.

En el caso de Perú, las proyecciones son más optimistas, con aumentos del PIB que superarían el 4% en el próximo bienio. “Además del importante aumento de la inversión, el consumo privado en el vecino país está creciendo entre el 3,5% y 4%, mientras en Chile lo hace en torno al 2%. En esto las expectativas tienen bastante que decir”, complementa Rojas.

México es el único país de la Alianza del Pacífico que baja su proyección de crecimiento, desde el 2,1% de 2016 a 1,7% en 2017, debido a la incertidumbre que generó la elección de Trump.

Actividad es menor al promedio mundial

“Nuestro país crecía más que sus socios comerciales y más que el mundo. Lo que estamos viendo es que ya son tres años en que esto no se está dando. Lo más preocupante es que las proyecciones muestran que se mantiene este escenario hacia adelante”, sostiene Rodrigo Cerda al comparar el desempeño de Chile respecto de sus principales socios comerciales.

De hecho, en el periodo 2010-2013 Chile creció por sobre el promedio mundial y desde 2014 está por debajo (ver infografía).

Rojas agrega: “Esto viene a cuestionar qué pasa en Chile. Si nuestros socios comerciales están evolucionando relativamente igual o mejor que en 2016, Chile no muestra un cambio muy significativo. Eso tiene mucho que ver con que nuestro sector exportador no cobre también ha venido teniendo una debilidad en los últimos años y no están aprovechando este leve mejor dinamismo que tiene la economía global”, explica.

Por último, entre los países con un PIB per cápita similar se observan proyecciones por encima de Chile para 2017 (ver infografía).

Aunque los expertos consultados aclaran que estas economías tienen un comportamiento distinto por ser exportadoras de bienes y servicios, asumen que el problema radica en que nuestro país está creciendo por debajo de su PIB tendencial (capacidad de crecimiento de la economía en el mediano plazo sin considerar factores cíclicos) de 3%.

“¿Por qué no crecemos cerca del PIB de tendencia? En el corto plazo esto se explica por un tema de demanda. La inversión en Chile está muy trancada, cayendo en varios periodos en los últimos trimestres, y eso se debe básicamente a un tema de confianza”, afirma Cerda.

En conclusión -dice Fernández- el mal desempeño de la economía chilena se explica por factores internos más que externos.

Fuente: El Mercurio/Carlos Agurto L.